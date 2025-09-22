Slovensko čaká teplotný ŠOK: Vyťahujte bundy a dáždniky, prichádza prudké OCHLADENIE!

BRATISLAVA - Kým v druhej polovici minulého týždňa vystúpila na niektorých miestach teplota až na 34 °C, tento týždeň čaká Slovensko teplotný šok. Na niektorých miestach sa ochladí o viac ako 10 stupňov Celzia. Už v utorok začnú teploty klesať a do konca týždňa dosiahnu maximum len okolo 20 °C. Okrem toho treba očakávať sychravé, upršané počasie, preto si nezabudnite vziať dáždniky.
V pondelok končí astronomické leto a večer o 20:19 h nastane jesenná rovnodennosť. Tentokrát sa to prejaví citeľne aj na počasí. Dnešok je totiž posledný deň, kedy si užijeme na našom území teplotu nad 25 stupňov Celzia, pričom v Podunajskej nížine a na Honte bude miestami až do 31 stupňov Celzia. Už v utorok sa má výrazne ochladiť.
Medzi tlakovou nížou so stredom nad Barentsovým morom a tlakovou nížou nad Talianskom sa v utorok bude v strednej Európe vlniť studený front, ktorý od západu pomaly postúpi do našej oblasti. V utorok začne v západnej polovici pribúdať oblačnosť a v tento deň už treba počítať s prehánkami a dažďom, vyskytnúť sa môžu aj búrky. Najvyššia denná teplota vystúpi na 19 až 25, na severe a krajnom západe sa však bude pohybovať od 13 do 19 stupňov Celzia.
Teploty budú klesať aj ďalšie dni
Nasledujúce dni sa v brázde nízkeho tlaku vzduchu bude v našej oblasti vlniť studený front, informujú meteorológovia zo SHMÚ. V stredu bude opäť oblačno až zamračené, miestami treba opäť očakávať dážď alebo prehánky. Postupne však budú zrážky ustávať. Najvyššia denná teplota vystúpi na 17 až 23, v severnej polovici a na dolnom Spiši sa vyšplhá len na 11 až 17 stupňov Celzia. Fúkať má severovýchodný vietor rýchlosťou 15 až 40 km/h, v nárazoch dosiahne ojedinele okolo 60 km/h.
Teploty budú klesať aj vo štvrtok, kedy sa najvyššia denná teplota vyšplhá na 16 až 21, no na severe, Spiši a Horehroní sa bude väčšinou pohybovať len od 11 až 16 stupňov Celzia. Najmä v západnej polovici územia treba znovu očakávať prehánky a dážď. Upršané počasie s podobnými teplotami bude v piatok aj v sobotu. Horúce počasie, ktoré sme si užívali posledné dni, sa už do konca roka neočakáva.