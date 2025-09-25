Štvrtok25. september 2025, meniny má Vladislav, zajtra Edita

Napätie vo vzduchu: Maďarsko bráni baltský vzdušný priestor pred ruskými stíhačkami

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BUDAPEŠŤ - Dve bojové lietadlá JAS Gripen maďarských ozbrojených síl vzlietli vo štvrtok z litovskej vojenskej základne Šiauliai v rámci hliadkovania krajín NATO nad Baltským morom v reakcii na päť ruských vojenských lietadiel blížiacich sa k lotyšskému vzdušnému priestoru. Podľa servera nepszava.hu to oznámilo vo štvrtok velenie vzdušných síl NATO, informuje spravodajca v Budapešti.

Podľa informácií NATO smerom k Lotyšsku leteli ruské lietadlá Su-30, Su-35 a tri MiG-31. „Maďarsko demonštruje svoj záväzok voči NATO v ochrane a bezpečnosti pobaltských štátov a východného krídla,“ ocenilo NATO maďarskú misiu v Pobaltí.

Maďarské vzdušné sily poskytujú od augusta do novembra 2025 už štvrtýkrát štyri gripeny na ochranu vzdušného priestoru Litvy, Lotyšska a Estónska v rámci misie NATO Baltic Air Policing, dodáva nepszava.hu.

Viac o téme: StíhačkaNATOMaďarskoLotyšskoLitva
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO Prezident Donald Trump (sprava)
Trump sa stretol s tureckým prezidentom Erdoganom: Diskutovali o obchodných dohodách a ruskej agresii
Zahraničné
Severoamerické veliteľstvo protivzdušnej obrany
Severoamerické veliteľstvo protivzdušnej obrany vyslalo stíhačky proti ruským vojenským lietadlám pri pobreží Aljašky
Zahraničné
AKTUALIZOVANÉ Ďalší poplach v Dánsku:
Ďalší poplach v Dánsku: Nad štyrmi letiskami boli spozorované neznáme drony!
Zahraničné
O protidronovej bariére majú
O protidronovej bariére majú podľa Blanára rokovať štáty, ktoré už čelili narušeniu
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Reakcia Puciho na to, že poslanci budú o novele ústavy hlasovať až v piatok dopoludnia
Reakcia Puciho na to, že poslanci budú o novele ústavy hlasovať až v piatok dopoludnia
Správy
Reakcia Šimečku na to, že poslanci budú o novele ústavy hlasovať až v piatok dopoludnia
Reakcia Šimečku na to, že poslanci budú o novele ústavy hlasovať až v piatok dopoludnia
Správy
STVR predstavila nové moderátorské dvojice správ a športového spravodajstva
STVR predstavila nové moderátorské dvojice správ a športového spravodajstva
Správy

Domáce správy

Projekt Obchvat Prievidza predstavuje
Skvelá správa pre vodičov: Región so známymi kúpeľmi bude mať nový obchvat, už sa začína stavať
Domáce
Najnovší PRIESKUM: Voľby by
Najnovší PRIESKUM: Voľby by v septembri vyhralo PS, nasledoval by bol Smer-SD a na treťom mieste by skončil Hlas-SD
Domáce
FOTO Neuveriteľná TRAGÉDIA! Vodič si
Neuveriteľná TRAGÉDIA! Vodič si myslel, že prešiel kus dreva: Pod autom mal zakliesnené telo muža
Domáce
TRAGÉDIA NA VÝLETE Motorkár a cestovateľ Edo nečakane prišiel o život! Zo SLOV blízkych puká srdce
TRAGÉDIA NA VÝLETE Motorkár a cestovateľ Edo nečakane prišiel o život! Zo SLOV blízkych puká srdce
Považská Bystrica

Zahraničné

Napätie vo vzduchu: Maďarsko
Napätie vo vzduchu: Maďarsko bráni baltský vzdušný priestor pred ruskými stíhačkami
Zahraničné
FOTO Prezident Donald Trump (sprava)
Trump sa stretol s tureckým prezidentom Erdoganom: Diskutovali o obchodných dohodách a ruskej agresii
Zahraničné
Juhokórejský parlament schválil prelomový
Juhokórejský parlament schválil prelomový návrh zákona: Na tetovanie už viac nebude potrebná lekárska licencia
Zahraničné
FOTO Ruský prezident Vladimir Putin
Expertka varuje: Putinove kroky ZVYŠUJÚ napätie, riziko vypuknutia jadrovej vojny je na historickom maxime!
Zahraničné

Prominenti

William Shatner
Fanúšikovia Star Treku v STRACHU: Kapitán Kirk (94) skončil v nemocnici!
Zahraniční prominenti
Čokoládová párty. Na snímke
Bekim prichádza s niečím, čo Slovensko ešte NEVIDELO: Stand-up s mamou!
Domáci prominenti
Krst albumu Richarda Müllera
Krst albumu Richarda Müllera: Ďurianová vyrážala DYCH a... Aha, ako vyrástol jeho najmladší syn!
Domáci prominenti
FOTO vnútri! Carmen Geiss (60) po
Carmen Geiss (60) po vážnej OPERÁCII mozgu: V hlave má platničku a 5 skrutiek!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Takáto MALÁ zmena v
Takáto MALÁ zmena v životnom štýle môže znížiť riziko predčasného úmrtia až o 40 %
vysetrenie.sk
Umelá inteligencia jej priniesla
Žena vyhrala rozprávkovú výhru vďaka umelej inteligencii: Nenechala si však ani cent! Dôvod vás dojme
Zaujímavosti
Čerstvá mamička v polospánku
Čerstvá mamička v polospánku spravila bizarnú chybu: Uspávala nesprávneho drobca! VIDEO baví milióny
Zaujímavosti
Uniknite hluku a ruchu:
Uniknite hluku a ruchu: Päť tajných záhrad, ktoré sú priamo v centre veľkomiest
dromedar.sk

Dobré správy

Projekt Obchvat Prievidza predstavuje
Skvelá správa pre vodičov: Región so známymi kúpeľmi bude mať nový obchvat, už sa začína stavať
Domáce
Anna a Martin priniesli
Anna a Martin priniesli novú vlasovú kozmetiku, ktorá pomáha nielen pri rednutí vlasov
plnielanu.sk
Slovensko píše dejiny vesmíru:
Slovensko píše dejiny vesmíru: 3IPK spustila blockchain na Medzinárodnej vesmírnej stanici ISS
Dobré správy
Chrípková sezóna sa blíži:
Chrípková sezóna sa blíži: Toto vám ušetrí hodiny v čakárni a navyše je zadarmo!
plnielanu.sk

Ekonomika

Daniarom sa podaril veľký úlovok: V bývalom bitúnku v obci na juhu Slovenska našli doslova malú fabriku! (foto)
Daniarom sa podaril veľký úlovok: V bývalom bitúnku v obci na juhu Slovenska našli doslova malú fabriku! (foto)
Slovensko sa rúti do ekonomickej pasce: Môžeme si za to hlavne sami! (komentár)
Slovensko sa rúti do ekonomickej pasce: Môžeme si za to hlavne sami! (komentár)
NBS začína kresliť čierne scenáre: Ekonomika ledva porastie, prídeme o desaťtisíce pracovných miest!
NBS začína kresliť čierne scenáre: Ekonomika ledva porastie, prídeme o desaťtisíce pracovných miest!
Vodiči na východe si vydýchnu: Otvorili dlho očakávaný úsek rýchlostnej cesty pri Košiciach! (foto)
Vodiči na východe si vydýchnu: Otvorili dlho očakávaný úsek rýchlostnej cesty pri Košiciach! (foto)

Šport

Bravó, fantázia! Viktória Chladoňová má ďalšiu medailu z MS, neuveriteľný záver pretekov
Bravó, fantázia! Viktória Chladoňová má ďalšiu medailu z MS, neuveriteľný záver pretekov
MS v cyklistike
FOTO Priateľka Landa Norrisa potešila fanúšikov: Krásna modelka sa pochválila sexi zábermi
FOTO Priateľka Landa Norrisa potešila fanúšikov: Krásna modelka sa pochválila sexi zábermi
Formula 1
Mimoriadne tragická správa: Vo veku 30 rokov zomrela úspešná bežkyňa
Mimoriadne tragická správa: Vo veku 30 rokov zomrela úspešná bežkyňa
Beh
Priblížil sa mu len Sagan: Pogačar rozbil kliatbu dúhového dresu na kúsky, dokáže pridať ďalší?
Priblížil sa mu len Sagan: Pogačar rozbil kliatbu dúhového dresu na kúsky, dokáže pridať ďalší?
MS v cyklistike

Auto-moto

Mazda CX-5 už má zverejnené ceny pre slovenský trh. Prichádza s viacerými bonusmi
Mazda CX-5 už má zverejnené ceny pre slovenský trh. Prichádza s viacerými bonusmi
Novinky
MG uvádza 2 nové modely: Veľké SUV s hybridom bez zástrčky a EV. Dobré ceny majú obe
MG uvádza 2 nové modely: Veľké SUV s hybridom bez zástrčky a EV. Dobré ceny majú obe
Novinky
TEST: Ford Transit Custom Business - hybrid je lepší ako nafta
TEST: Ford Transit Custom Business - hybrid je lepší ako nafta
Klasické testy
Nové Porsche 911 Turbo S je najvýkonnejšie v histórii a môže za to hybrid
Nové Porsche 911 Turbo S je najvýkonnejšie v histórii a môže za to hybrid
Novinky

Kariéra a motivácia

Rozdiely platov medzi ženami a mužmi? Prichádza nový zákon
Rozdiely platov medzi ženami a mužmi? Prichádza nový zákon
Ekonomika - trh práce
Bekim Aziri vystúpi na Kariéra EXPO v Bratislave: na trh prichádza s niečím, čo Slovensko ešte nevidelo
Bekim Aziri vystúpi na Kariéra EXPO v Bratislave: na trh prichádza s niečím, čo Slovensko ešte nevidelo
Motivácia a produktivita
Podpora v nezamestnanosti: Kedy vám vzniká nárok a ako dlho ju môžete poberať?
Podpora v nezamestnanosti: Kedy vám vzniká nárok a ako dlho ju môžete poberať?
Poradňa
Ako si zostaviť životopis a motivačný list na mieru, keď úplne meníte odbor
Ako si zostaviť životopis a motivačný list na mieru, keď úplne meníte odbor
CV a motivačný list

Varenie a recepty

17 receptov na voňavé dezerty s mrkvou. Od tradičných koláčov až po slávnostné torty.
17 receptov na voňavé dezerty s mrkvou. Od tradičných koláčov až po slávnostné torty.
18 najlepších receptov na omáčky, ktoré si zamilujete
18 najlepších receptov na omáčky, ktoré si zamilujete
Ako dusiť kyslú kapustu a dochutiť ju: Toto korenie nesmie chýbať
Ako dusiť kyslú kapustu a dochutiť ju: Toto korenie nesmie chýbať
Rady a tipy
Tekvicový džem, ktorý si obľúbite: Skvelý na chlieb či do palaciniek
Tekvicový džem, ktorý si obľúbite: Skvelý na chlieb či do palaciniek
Výber receptov

Technológie

Slováci ich montujú do domov aj firiem. Populárne kamery sú deravé a hackeri ich môžu ľahko ovládnuť
Slováci ich montujú do domov aj firiem. Populárne kamery sú deravé a hackeri ich môžu ľahko ovládnuť
Bezpečnosť
NASA zachytila rekordný signál zo vzdialenosti viac ako 490 miliónov kilometrov. Tak ďaleko ešte dáta nikdy necestovali
NASA zachytila rekordný signál zo vzdialenosti viac ako 490 miliónov kilometrov. Tak ďaleko ešte dáta nikdy necestovali
Správy
USA testujú robotický hmyz. DARPA ho chce nasadiť ako neviditeľnú zbraň budúcnosti
USA testujú robotický hmyz. DARPA ho chce nasadiť ako neviditeľnú zbraň budúcnosti
Armádne technológie
Vedci zachytili signál, ktorý môže byť ozvenou z červej diery do paralelného vesmíru
Vedci zachytili signál, ktorý môže byť ozvenou z červej diery do paralelného vesmíru
Vesmír

Bývanie

Znesú zlé svetlo, prievan aj zabudnutú zálievku! 7 izbových rastlín, ktoré rozžiari interiér a prežije skoro všetko
Znesú zlé svetlo, prievan aj zabudnutú zálievku! 7 izbových rastlín, ktoré rozžiari interiér a prežije skoro všetko
V kamenných zvyškoch ešte cítiť starý dom. Na trendoch im však nezáležalo, hlavne aby interiér prinášal pokoj
V kamenných zvyškoch ešte cítiť starý dom. Na trendoch im však nezáležalo, hlavne aby interiér prinášal pokoj
5 dizajnových chýb, ktoré kazia vo vašej kuchyni dojem. Prečo môže pôsobiť lacno alebo zastaralo?
5 dizajnových chýb, ktoré kazia vo vašej kuchyni dojem. Prečo môže pôsobiť lacno alebo zastaralo?
Zvonku vyzerá chladne, no počkajte na interiér! Po zastaranom bývaní niet ani stopy, vymenili ho za krásne nadčasové bývanie
Zvonku vyzerá chladne, no počkajte na interiér! Po zastaranom bývaní niet ani stopy, vymenili ho za krásne nadčasové bývanie

Pre kutilov

Ako sa dá z obyčajnej starej vlečky urobiť brička na konský záprah? Miroslav vám ukáže kompletný postup
Ako sa dá z obyčajnej starej vlečky urobiť brička na konský záprah? Miroslav vám ukáže kompletný postup
Dvor a záhrada
Schátranú stodolu pri Banskej Štiavnici vlastnoručne premenil na plnohodnotný domov. Trvalo mu to 5 rokov!
Schátranú stodolu pri Banskej Štiavnici vlastnoručne premenil na plnohodnotný domov. Trvalo mu to 5 rokov!
Súťaže
Máte svahovitú záhradu a neviete, ako si pohodlne oddýchnuť? Inšpirujte sa riešením, ktorému neodoláte!
Máte svahovitú záhradu a neviete, ako si pohodlne oddýchnuť? Inšpirujte sa riešením, ktorému neodoláte!
Dvor a záhrada
Praktický postup, ako sušiť jablká a šikovné triky, ako dosiahnuť ten najlepší výsledok
Praktický postup, ako sušiť jablká a šikovné triky, ako dosiahnuť ten najlepší výsledok
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

5 znamení, ktoré po 25.9. získajú navrch: Panna využije na svoje ciele to, že každého očarí, Býk stretne niekoho z minulosti
Partnerské vzťahy
5 znamení, ktoré po 25.9. získajú navrch: Panna využije na svoje ciele to, že každého očarí, Býk stretne niekoho z minulosti
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Najnovší PRIESKUM: Voľby by
Domáce
Najnovší PRIESKUM: Voľby by v septembri vyhralo PS, nasledoval by bol Smer-SD a na treťom mieste by skončil Hlas-SD
Ruský prezident Vladimir Putin
Zahraničné
Expertka varuje: Putinove kroky ZVYŠUJÚ napätie, riziko vypuknutia jadrovej vojny je na historickom maxime!
Neuveriteľná TRAGÉDIA! Vodič si
Domáce
Neuveriteľná TRAGÉDIA! Vodič si myslel, že prešiel kus dreva: Pod autom mal zakliesnené telo muža
Dráma na R2 len
Domáce
Dráma na R2 len pár hodín po otvorení novej diaľnice: Po ceste pobehoval malý chlapec! Zasahovala polícia

Ďalšie zo Zoznamu