Byty na Slovensku sú REKORDNE drahé! ANALÝZA Cez leto opäť zdraželi, ich ceny budú ďalej rásť

Ilustračné foto
BRATISLAVA - Byty na Slovensku nikdy neboli drahšie. Počas leta sa tempo zdražovania bytov zrýchlilo a v auguste dosiahla hodnota realitného barometra 3212 eur/m2. Pri dvojmesačnom porovnaní s júnom tohto roka je to nárast až o 4,6 %, vyplýva z najnovších údajov Realitnej únie SR. Nedostupnosť bývania na Slovensku je spôsobená, okrem iného, slabou bytovou výstavbou.

„Medziročne ku koncu ôsmeho mesiaca barometer poskočil hore o 15,2 %. Bytové jednotky zdražovali medziročne naprieč celým Slovenskom, a to vo všetkých segmentoch. Ceny starších bytov za posledný rok rástli rýchlejšie ako ceny novších jednotiek. Pri dvojizbových bytoch to bolo v priemere 17 % oproti 12,8 % a pri trojizbových 17,1 % verzus 13,5 %. Znamená to, že cenové rozpätie medzi novšími a staršími bytmi sa za posledný rok zúžilo,“ uviedla Realitná únia SR.

Na ceny podľa odborníkov negatívne vplýva chabá bytová výstavba. Nízka ponuka totiž tlačí ceny nahor. Štatistický úrad SR začiatkom septembra informoval o tom, že bytová výstavba na Slovensku sa v druhom štvrťroku tohto roka spomalila. Výraznejšie klesli počty dokončených aj začatých bytov a nižšia bola i rozostavanosť.

Počet začatých a dokončených bytov v SR dlhodobo klesá

Štatistici priblížili, že v druhom štvrťroku 2025 sa na Slovensku dokončilo 3717 bytov, čo bol najnižší počet dokončených bytov v rámci porovnania druhých štvrťrokov od roku 2017. Aktuálny počet dokončených bytov sa medziročne prepadol o 14,8 %, v porovnaní s dlhodobým priemerom (priemer rovnakého obdobia za 10 predošlých rokov) bol nižší o 9 %.

Zo štatistiky vyplynulo aj to, že počas druhého štvrťroka sa na Slovensku začalo stavať 4043 bytov, čo bola najnižšia hodnota spomedzi druhých štvrťrokov za posledných päť rokov. Počet začatých bytov v SR klesol medziročne o 12,5 %, v dlhodobom porovnaní takmer o 23 %.

O raste cien nehnuteľností informovala minulý mesiac aj Národná banka Slovenska (NBS). Odborníci uviedli, že ponukové ceny nehnuteľností vzrástli v druhom kvartáli tohto roka o 2,9 % v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom. Oproti rovnakému obdobiu vlaňajška boli vyššie o 12,8 %. Priemerná cena bytov narástla podľa údajov NBS v druhom kvartáli o 72 eur na 3113 eur/m2.

Realitná únia SR predpokladá, že byty budú zdražovať aj na jeseň. Najmä september a október patria na realitnom trhu podľa odborníkov tradične k silnému obdobiu, kde niet núdze o obchody. Ceny bude tlačiť hore aj pokles úrokových sadzieb, ktoré sa blížia v komerčných bankách pri trojročnej fixácii k trom percentám.

Pomôžu štátne nájomné byty?

S problematickou situáciou by mohla pomôcť Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania, ktorá by sa mala aktívne zameriavať na iniciovanie výstavby nových rezidenčných bytových objektov.

„V najbližších rokoch iniciujeme výstavbu tisícok nových bytových jednotiek na viacerých lokalitách po celom Slovensku, čo výrazne prispeje k zlepšeniu dostupnosti nájomného bývania v rôznych regiónoch. Rezidenčné komplexy v Košiciach približne s 5400 bytmi, vo Valalikoch s 2200 bytmi a v Nitre s 300 bytmi sú momentálne v štádiu prípravy. Okrem toho pokračujeme v príprave ďalších projektov v Bratislave, Banskej Bystrici a Žiline,“ priblížila Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania.

