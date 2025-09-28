Konsolidácia sa NEČAKANE dotkne aj TÝCHTO ľudí! Expert varuje, odvody sa budú týkať aj ich

BRATISLAVA - Dôchodcovia, najmä tí v predčasnom dôchodku, musia byť obozretní. Nové pravidlá, ktoré zavádza konsolidácia, môžu viesť k pozastaveniu výplaty predčasného starobného dôchodku. Okrem toho sa nový "mikroodvod" dotkne aj tých, ktorí majú fotovoltaiku a predávajú prebytky elektrickej energie do siete.
Malí živnostníci s príjmom menším ako 750 eur mesačne doteraz neplatili odvody do Sociálnej poisťovne. Po tom, ako vláda aj parlament schválil nový konsolidačný balík, budú musieť samostatne zárobkovo činné osoby platiť 131 eur mesačne. Ročne ide o sumu až 1576 eur. Táto zmena sa dotkne aj mamičiek, ktoré si privyrábajú popri výchove deti ale aj invalidných dôchodcov, ktorým samotná penzia nestačí.
Ekonomický expert Jozef Mihál však v tejto súvislosti varuje pred novým odvodom aj tých, ktorí majú fotovoltaiku a predávajú prebytky elektrickej energie do siete. "Aj vy ste SZČO a bez ohľadu na to, že váš mesačný príjem z predaja je len pár desiatok eur, budete musieť od 1. 7. 2026 platiť do Sociálnej poisťovne odvody vo výške 131,34 eur," upozorňuje odborník.
Spozornieť musia aj penzisti
Spozornieť však musia aj dôchodcovia, hlavne tí, ktori šli do predčasnej penzie. Ak vám bol priznaný starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok, prípadne poberáte výsluhový dôchodok a ste v dôchodkovom veku, odvody budete mať podľa Mihála len 107,57 eur.
"Pozor si dajte, ak poberáte predčasný starobný dôchodok - jeho výplatu vám Sociálna poisťovňa pozastaví, pretože poberateľ predčasného starobného dôchodku by nemal byť povinne dôchodkovo poistený ako SZČO - ale vy budete. Máte zdaniteľný príjem podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov z činnosti, ktorá nie je živnosťou ani podnikaním," upozorňuje Mihál.
Kto je SZČO?
Expert upozorňuje, že podľa zákona o sociálnom poistení je SZČO fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a má príjmy zdaňované podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov - okrem činnosti osobnej asistencie pre ZŤP osoby.
Sú to osoby, ktoré majú príjmy podľa § 6 ...
... ods. 1 písm. a): ... z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva (tzv. samostatne hospodáriaci roľníci, resp. farmári),
... ods. 1 písm. b): ... zo živnosti,
... ods. 1 písm. c): ... z podnikania vykonávaného podľa osobitných predpisov, napríklad ... aktuári, súkromní lekári, súkromní veterinárni lekári, audítori, daňoví poradcovia, notári, exekútori, architekti, geodeti, reštaurátori, mediátori, fyzické osoby prevádzkujúce fotovoltaickú elektráreň na základe povolenia, príp. oznamovacej povinnosti, atď.,
... ods. 1 písm. d): ... spoločníci verejnej obchodnej spoločnosti a komplementári komanditnej spoločnosti,
... ods. 2 písm. a): ... z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu (§ 91 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon), ak daňovník uplatnil postup podľa § 43 ods. 14 = príjem sa nezdanil zrážkovou daňou, a z vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych diel a iných diel na vlastné náklady a z vytvorenia alebo zhotovenia iného predmetu duševného vlastníctva a z použitia iného predmetu duševného vlastníctva alebo z postúpenia práv k predmetu duševného vlastníctva,
... ods. 2 písm. b): ... z činností, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním, napríklad ... správcovia konkurznej podstaty, pracovní asistenti SZČO so ZŤP, modelky,
... ods. 2 písm. c): ... z činností znalcov, tlmočníkov, prekladateľov,
... ods. 2 písm. d): ... z činností sprostredkovateľov podľa osobitných predpisov, ktoré nie sú živnosťou, napríklad sprostredkovatelia poistenia, stavebného sporenia, doplnkového dôchodkového sporenia, finanční agenti a poradcovia,
... ods. 2 písm. e): ... z činnosti športovca alebo športového odborníka podľa zákona č. 440/2015 Z. z. o športe vrátane príjmov na základe zmluvy o sponzorstve v športe, ak vykonávajú činnosť ako SZČO, okrem športových odborníkov, ktorí majú príjem zdanený zrážkovou daňou.