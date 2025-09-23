Šimkovičová dala za letenky 16-tisíc, Danko ju bráni: Vinu hodil na prezidenta! Rozčúlený Pellegrini reaguje z USA

BRATISLVA/NEW YORK - Medzi predsedom SNS a prezidentom to znova zaiskrilo. Dôvodom je cesta ministerky kultúry Martiny Šimkovicovej (nom. SNS) do USA, ktorá za veľkú mláku letela komerčnou linkou zhruba v rovnakom čase, ako do Spojených štátov smeroval aj vládny špeciál na palube s Petrom Pellegrinim. Danko prezidentovi vyčíta, že Šimkovičovú na palube odmietol. Kancelária prezidenta však vysvetľuje, že celá vec je úplne inak a sám prezident Dankovi odkázal, že už ho jeho "infantilné ataky" nebavia.
Šimkovičová sa v USA v nedeľu zúčastnila na 47. ročníku festivalu Slovak Heritage v New Jersey. Z tejto akcie zverejnila aj fotky na sociálnej sieti. Na rovnakej akcii bol aj prezident Peter Pellegrini. Ten letel do USA primárne kvôli 80. zasadnutiu Valného zhromaždenia OSN v New Yorku spolu s ministrom zahraničných vecí Jurajom Blanárom (Smer-SSD). Okrem vystúpenia na každoročnom významnom podujatí majú však obaja za veľkou mlákou aj iné pracovné aktivity. Blanár letel do USA vládnym špeciálom s Pellegrinim.
Do Spojených štátov mali letieť zhruba v rovnakom čase aj ďalší traja členovia vlády – minister životného prostredia Tomáš Taraba, minister školstva Tomáš Drucker a minister zdravotníctva Kamil Šaško. Aj oni, podobne ako Šimkovičová, využili služby komerčných leteckých spoločností. Ich program sa s programom prezidenta kryl len čiastočne.
Cesta ministerky kultúry do USA sa dostala pod paľbu kritiky potom, ako nadácia Zastavme korupcii poukázala na cenu leteniek. Ministerstvo pre ňu a jej šéfku komunikácie objednalo letenky za takmer 16-tisíc eur, čo by podľa nich zodpovedalo cene za najvyššiu business triedu s polohovateľnými kreslami a pohárom sektu. „Dalo sa aj lacnejšie. V rovnaký deň objednali letenky aj pre 2 úradníkov z ministerstva. Tí poletia za 4 330 eur,“ uviedli ešte koncom minulého týždňa.
Na obranu Šimkovičovej vystúpil v utorok popoludní predseda SNS Andrej Danko, ktorý ukázal prstom na prezidenta Petra Pellegriniho. Vyzval ho, aby neodmietal pri zahraničných cestách členov vlády na palube vládneho špeciálu. „Ministri majú mať v čase konsolidačných opatrení právo letieť spolu s prezidentom a šetriť tak verejné prostriedky namiesto toho, aby boli nútení kupovať drahé komerčné letenky,“ uviedol šéf SNS.
„Prezident SR Peter Pellegrini sa zúčastňuje rokovania na VZ OSN a tomu zodpovedalo aj odborné a mediálne obsadenie lietadla. Súčasťou delegácie je minister zahraničných vecí Juraj Blanár a jeho blízky tím, ktorí pricestovali spoločne s prezidentom SR na toto najvýznamnejšie medzinárodné podujatie. Ministri, ktorí majú v týchto dňoch pracovný program v USA nie sú okrem ministra zahraničných vecí Juraja Blanára, súčasťou delegácie na VZ OSN. Na základe toho išli podľa svojho programu, času a priorít, nakoľko prezident SR má pracovný program v USA až do štvrtka,“ vysvetlila Kancelária prezidenta.
Na Dankove odkazy reagoval z USA aj priamo Pellegrini. Už však v ostrejšom duchu, ako jeho kancelária. „Rád by som pánovi predsedovi odkázal, že akýkoľvek minister, ktorý má oficiálny program tu v New Yorku počas zasadnutia OSN, je na palube špeciálu vítaný, ak jeho program zodpovedá nášmu programu – tak ako je tu so mnou minister zahraničných vecí, ktorý so mnou do USA aj letel,“ reagoval Pellegrini. Danka na oplátku vyzval, aby najskôr on vysvetlil, aký program mala šéfka rezortu kultúry v USA. „Pretože som ju videl len pol dňa na festivale slovenskej menšiny v New Jersey,“ tvrdí Pellegrini. V pondelok počas oficiálneho koncertu v newyorskom Lincoln Centre, kde prebehlo veľké podujatie pri príležitosti zasadnutia OSN, na ktorom boli prezentovaní aj slovenskí umelci, Pellegrini Šimkovičovú nevidel vôbec. Boli tam však ďalší členovia vlády.
Prezident prízvukoval, že každý minister, ktorý sa chce zúčastniť oficiálneho programu, môže letieť vládnym špeciálom. „Nikdy sme nikoho neodmietli. Pán Danko namiesto toho, aby ma vyzýval na takéto aktivity – keď už tak bráni pani ministerku – nech zodpovie, aký bol účel cesty pani ministerky sem, načo sem vôbec prišla a čo tu ide nasledujúce dni robiť, keď v New Yorku a na zasadnutí OSN vôbec nie je, ale ide si na niekoľko dní asi oddýchnuť na Floridu,“ odkázal s tým, že "polosúkromné" alebo "čisto súkromné" cesty podporovať nikdy nebude. Je známe, že Šimkovičovej dcéra už dlhšie žije práve v tomto slnečnom americkom štáte. „Už ma to fakt prestáva baviť, tieto infantilné ataky a posadnutosť pána Danka mojou osobou. Nemienim to už viac tolerovať,“ dodal ostro.