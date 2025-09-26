Poslanci rozhodnú o adresnej energopomoci budúci týždeň: Podľa Rašiho má byť zákon spravodlivejší

BRATISLAVA - Návrh zákona o adresnej energopomoci posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR v piatok do druhého čítania. Zároveň sa dohodli, že druhé čítanie o návrhu začne budúci týždeň v utorok (30. 9.) o 9.00 h. O zákone sa rokuje v skrátenom legislatívnom konaní, definitívne sa tak o ňom rozhodne už na aktuálnej schôdzi.
Ak bude zákon schválený, od budúceho roka budú domácnosti dostávať adresnú energopomoc. Ku koncu tohto roka zároveň dôjde k ukončeniu doterajšej plošnej kompenzácie nákladov na energie. „Cieľom návrhu zákona je zabezpečiť vhodný a primeraný právny a inštitucionálny rámec na poskytovanie pomoci so zvýšenými cenami energií (elektrina, plyn a teplo) energetickým domácnostiam v rozsahu a forme ustanovenej nariadením vlády,“ uviedlo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v dôvodovej správe.
archívne video
Návrh upravuje podmienky pre vznik a zánik práva na adresnú energopomoc, právne vzťahy pri poskytovaní adresnej energopomoci, ako aj práva a povinnosti subjektov pri poskytovaní adresnej energopomoci. Nárok na pomoc budú mať domácnosti, ktorých príjem bude nižší, ako stanoví nariadenie vlády.
Energopomoc pre obyvateľov bude podľa návrhu poskytovaná prostredníctvom určenia ceny v elektroenergetike, plynárenstve alebo tepelnej energetike a podmienok ich uplatnenia alebo prostredníctvom energopoukážok. O tom, kto má na ňu nárok a v akej forme, bude domácnosti informovať MH elektronicky. Ten, komu nebola poskytnutá adresná energopomoc, môže túto skutočnosť namietať do 60 dní odo dňa, kedy vzniklo alebo malo vzniknúť právo na túto pomoc, alebo odo dňa doručenia energopoukážky, ak sa namieta výpočet jej hodnoty.
Nariadením vlády má byť stanovený okrem iného druh pobytu na adrese odberného miesta, ktorý musí spĺňať fyzická osoba tvoriaca energetickú domácnosť, rozsah údajov, z ktorých sa vypočíta príjem na účely výpočtu bonity energetickej domácnosti, či podrobnosti o spôsobe výpočtu bonity energetickej domácnosti a výpočet koeficientu veľkosti energetickej domácnosti. MH získa údaje o domácnostiach na výpočet adresnej energopomoci z registra odberných miest. Po výpočte sa tieto informácie automaticky zmažú bez zbytočného odkladu.
Zákon o adresnej energopomoci je spravodlivejší a pomôže ľuďom
Zákon o adresnej energopomoci, ktorý v piatok posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania, je spravodlivejší ako predchádzajúca právna úprava. Zároveň sa vďaka nemu občania SR nebudú musieť trápiť tým, ako sa vyvíjajú ceny energií na svetových či európskych trhoch, pretože sa ich to nebude týkať, vyzdvihol po hlasovaní predseda NR SR a podpredseda koaličného Hlasu-SD Richard Raši.
O návrhu rokuje parlament v skrátenom legislatívnom konaní a definitívne by mal o ňom rozhodnúť budúci týždeň. „Národná rada schválila prvé čítanie, v utorok (30. 9.) budeme pokračovať druhým čítaním a výsledkom bude to, že ani v roku 2026 napriek ťažkostiam, ktorým čelí Slovensko a Európa, nebudú naši občania cítiť, čo ceny energií môžu priniesť,“ zdôraznil Raši s tým, že kompenzácie cien energií boli pre Hlas-SD „jednou z červených čiar“ ku konsolidácii verejných financií.
Ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) poukázala na to, že nový zákon dáva možnosť nielen súčasnej, ale každej vláde aj v budúcnosti flexibilne rozhodnúť, ako a komu pomôže s cenami energií. „Zákon vymedzuje právny a inštitucionálny rámec, sú v ňom definované základné pojmy, ako je energetická domácnosť alebo bonita energetickej domácnosti a ostatné náležitosti, ktoré sú dôležité z právneho a inštitucionálneho hľadiska. Následne po tomto zákone každá vláda má možnosť schváliť nariadenie a v tomto nariadení presne definuje, od akej bonity energetickej domácnosti nižšie bude kompenzovať vysoké ceny energií,“ priblížila predkladateľka zákona.
Novinkou bude vytvorenie registra odberných miest, ktorý bude zhromažďovať všetky potrebné údaje o nehnuteľnostiach, k nim priradených odberných miest a konkrétnych ľudí. Štát bude vedieť aj presnú sumu, ktorú títo ľudia platia za energie a objem, ktorý čerpajú. Vďaka zhromaždeniu údajov, ktoré štát o ľuďoch už má, si nebudú musieť domácnosti energopomoc vybavovať, vypočítaná bude automaticky. Údaje budú podľa ministerky uložené na najviac zabezpečených systémoch a po automatickom výpočte sa všetky dáta o príjmoch a ďalšie osobné údaje vymažú.
Zákon zároveň obsahuje aj spôsob reklamácie, pokiaľ by došlo k nejakým problémom a nezrovnalostiam. „Daná osoba, ktorá energopomoc nedostala po tomto automatickom výpočte, môže prísť na klientske pracovisko alebo sa môže informovať prostredníctvom call centra, prečo danú energopomoc nedostala a kde nastal problém, v ktorých údajoch, či treba niečo opraviť napríklad na katastri alebo u distribučnej spoločnosti. Následne po oprave takýchto dát jej bude energetická pomoc priznaná,“ doplnila Saková.
Avizovala, že po schválení zákona bude so Slovenskými elektrárňami podľa už skôr podpísaného memoranda vypracovaná implementačná zmluva o dodávkach elektriny za dohodnuté ceny. Ministerstvo hospodárstva následne predloží do vlády aj príslušné nariadenie s konkrétnymi podmienkami pomoci od 1. januára budúceho roka.