Piatok26. september 2025, meniny má Edita, zajtra Cyprián, Damián

Poslanci rozhodnú o adresnej energopomoci budúci týždeň: Podľa Rašiho má byť zákon spravodlivejší

Ilustračné foto AKTUALIZOVANÉ
Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák, Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Návrh zákona o adresnej energopomoci posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR v piatok do druhého čítania. Zároveň sa dohodli, že druhé čítanie o návrhu začne budúci týždeň v utorok (30. 9.) o 9.00 h. O zákone sa rokuje v skrátenom legislatívnom konaní, definitívne sa tak o ňom rozhodne už na aktuálnej schôdzi.

Ak bude zákon schválený, od budúceho roka budú domácnosti dostávať adresnú energopomoc. Ku koncu tohto roka zároveň dôjde k ukončeniu doterajšej plošnej kompenzácie nákladov na energie. „Cieľom návrhu zákona je zabezpečiť vhodný a primeraný právny a inštitucionálny rámec na poskytovanie pomoci so zvýšenými cenami energií (elektrina, plyn a teplo) energetickým domácnostiam v rozsahu a forme ustanovenej nariadením vlády,“ uviedlo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v dôvodovej správe.

archívne video

Vyjadrenie strany KDH k zákonu o energopomoci (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Návrh upravuje podmienky pre vznik a zánik práva na adresnú energopomoc, právne vzťahy pri poskytovaní adresnej energopomoci, ako aj práva a povinnosti subjektov pri poskytovaní adresnej energopomoci. Nárok na pomoc budú mať domácnosti, ktorých príjem bude nižší, ako stanoví nariadenie vlády.

Energopomoc pre obyvateľov bude podľa návrhu poskytovaná prostredníctvom určenia ceny v elektroenergetike, plynárenstve alebo tepelnej energetike a podmienok ich uplatnenia alebo prostredníctvom energopoukážok. O tom, kto má na ňu nárok a v akej forme, bude domácnosti informovať MH elektronicky. Ten, komu nebola poskytnutá adresná energopomoc, môže túto skutočnosť namietať do 60 dní odo dňa, kedy vzniklo alebo malo vzniknúť právo na túto pomoc, alebo odo dňa doručenia energopoukážky, ak sa namieta výpočet jej hodnoty.

Nariadením vlády má byť stanovený okrem iného druh pobytu na adrese odberného miesta, ktorý musí spĺňať fyzická osoba tvoriaca energetickú domácnosť, rozsah údajov, z ktorých sa vypočíta príjem na účely výpočtu bonity energetickej domácnosti, či podrobnosti o spôsobe výpočtu bonity energetickej domácnosti a výpočet koeficientu veľkosti energetickej domácnosti. MH získa údaje o domácnostiach na výpočet adresnej energopomoci z registra odberných miest. Po výpočte sa tieto informácie automaticky zmažú bez zbytočného odkladu.

Zákon o adresnej energopomoci je spravodlivejší a pomôže ľuďom

Zákon o adresnej energopomoci, ktorý v piatok posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania, je spravodlivejší ako predchádzajúca právna úprava. Zároveň sa vďaka nemu občania SR nebudú musieť trápiť tým, ako sa vyvíjajú ceny energií na svetových či európskych trhoch, pretože sa ich to nebude týkať, vyzdvihol po hlasovaní predseda NR SR a podpredseda koaličného Hlasu-SD Richard Raši.

O návrhu rokuje parlament v skrátenom legislatívnom konaní a definitívne by mal o ňom rozhodnúť budúci týždeň. „Národná rada schválila prvé čítanie, v utorok (30. 9.) budeme pokračovať druhým čítaním a výsledkom bude to, že ani v roku 2026 napriek ťažkostiam, ktorým čelí Slovensko a Európa, nebudú naši občania cítiť, čo ceny energií môžu priniesť,“ zdôraznil Raši s tým, že kompenzácie cien energií boli pre Hlas-SD „jednou z červených čiar“ ku konsolidácii verejných financií.

Vyjadrenie strany Hlas-SD po hlasovaní o novele ústavy (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) poukázala na to, že nový zákon dáva možnosť nielen súčasnej, ale každej vláde aj v budúcnosti flexibilne rozhodnúť, ako a komu pomôže s cenami energií. „Zákon vymedzuje právny a inštitucionálny rámec, sú v ňom definované základné pojmy, ako je energetická domácnosť alebo bonita energetickej domácnosti a ostatné náležitosti, ktoré sú dôležité z právneho a inštitucionálneho hľadiska. Následne po tomto zákone každá vláda má možnosť schváliť nariadenie a v tomto nariadení presne definuje, od akej bonity energetickej domácnosti nižšie bude kompenzovať vysoké ceny energií,“ priblížila predkladateľka zákona.

Novinkou bude vytvorenie registra odberných miest, ktorý bude zhromažďovať všetky potrebné údaje o nehnuteľnostiach, k nim priradených odberných miest a konkrétnych ľudí. Štát bude vedieť aj presnú sumu, ktorú títo ľudia platia za energie a objem, ktorý čerpajú. Vďaka zhromaždeniu údajov, ktoré štát o ľuďoch už má, si nebudú musieť domácnosti energopomoc vybavovať, vypočítaná bude automaticky. Údaje budú podľa ministerky uložené na najviac zabezpečených systémoch a po automatickom výpočte sa všetky dáta o príjmoch a ďalšie osobné údaje vymažú.

Zákon zároveň obsahuje aj spôsob reklamácie, pokiaľ by došlo k nejakým problémom a nezrovnalostiam. „Daná osoba, ktorá energopomoc nedostala po tomto automatickom výpočte, môže prísť na klientske pracovisko alebo sa môže informovať prostredníctvom call centra, prečo danú energopomoc nedostala a kde nastal problém, v ktorých údajoch, či treba niečo opraviť napríklad na katastri alebo u distribučnej spoločnosti. Následne po oprave takýchto dát jej bude energetická pomoc priznaná,“ doplnila Saková.

Avizovala, že po schválení zákona bude so Slovenskými elektrárňami podľa už skôr podpísaného memoranda vypracovaná implementačná zmluva o dodávkach elektriny za dohodnuté ceny. Ministerstvo hospodárstva následne predloží do vlády aj príslušné nariadenie s konkrétnymi podmienkami pomoci od 1. januára budúceho roka.

Viac o téme: PoslanciNR SRParlamentEnergopomoc
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Poslanci pokračujú v diskusii
Poslanci pokračujú v diskusii o energopomoci: Budú tiež hlasovať o novele ústavy
Domáce
FOTO zľava: Peter Žiga, Matúš
Hlasovanie o novele Ústavy sa presúva: Do rozpravy sa prihlásilo päť opozičných poslancov
Domáce
Poslanci odobrili skrátené konanie
Poslanci odobrili skrátené konanie pri zákone o adresnej energopomoci
Domáce
Opozícia kritizuje návrh zákona
Opozícia kritizuje návrh zákona o adresnej energopomoci: Nakoniec možno zaplatíme ešte viac!
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Tlačová konferencia strany Smer-SSD k hlasovaniu o novele Ústavy SR
Tlačová konferencia strany Smer-SSD k hlasovaniu o novele Ústavy SR
Správy
Living City - festival bývania v Košiciach
Living City - festival bývania v Košiciach
Správy
KDH s čistým svedomím hlasovalo za novelu Ústavy SR o dvoch pohlaviach
KDH s čistým svedomím hlasovalo za novelu Ústavy SR o dvoch pohlaviach
Správy

Domáce správy

Premiéri Róbert Fico a
Robert Fico sa v nedeľu stretne s Viktorom Orbánom v Ostrihome
Domáce
Oheň je na streche!
Oheň je na streche! REAKCIE na schválenie ústavných zmien: Matovič hovorí o ZRADE svojich, PS a SaS hromžia
Domáce
Peter Pellegrini
Prezident označil ústavnú väčšinu pri zmene Ústavy SR za významný signál
Domáce
Historické hodiny na Hlavnej ulici v Košiciach opäť fungujú! Oprava po rokoch priniesla zmenu
Historické hodiny na Hlavnej ulici v Košiciach opäť fungujú! Oprava po rokoch priniesla zmenu
Košice

Zahraničné

Na otravu falošným alkoholom zomrelo v Rusku v septembri najmenej 19 ľudí
Zahraničné
FOTO Recep Tayyip Erdogan a
Turecký prezident tvrdí, že zo stretnutia s Trumpom odišiel spokojný
Zahraničné
Britská vláda chce zaviesť novinku: Plánuje digitálny preukaz totožnosti
Zahraničné
Donald Trump je odhodlaný
Donald Trump je odhodlaný ukončiť vojnu medzi Izraelom a Hamasom
Zahraničné

Prominenti

Samo Tomeček sa čochvíla
Samo Tomeček sa čochvíla stane otcom: S partnerkou odhalili pohlavie bábätka!
Domáci prominenti
Hviezda Čarodejníc si dala
Hviezda Čarodejníc si dala ODSTRÁNIŤ SILIKÓNY: Opúšťam telo, ktoré bolo sexualizované a zneužívané!
Zahraniční prominenti
Zuzana Belohorcová
Zuzana Belohorcová PRELOMILA MLČANIE: Čo sa u nich doma DEJE a aké plány má s DEŤMI...
Domáci prominenti
Amanda Bynes
Skrachovaná herecká hviezda ZAHODILA nevydarený vzťah za hlavu: TOTO je jej nový frajer!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Kaštieľ ako z rozprávky
Kaštieľ ako z rozprávky a domy v skalách: Nenápadná maďarská dedina ukrýva hotové poklady
dromedar.sk
Krádež v priamom prenose!
Krádež v priamom prenose! Dcéra natáčala spoluprácu a cukríky záhadne zmizli: To, čo objavila v maminej izbe, vás dostane
Zaujímavosti
Pacientka odkladala operáciu desať
Pacientka odkladala operáciu desať rokov: Lekári jej vybrali obrovský 18,6 kg nádor, ktorý ohrozoval jej život!
Zaujímavosti
Žena sa druhýkrát narodila:
Žena sa druhýkrát narodila: Jej srdce nebilo niekoľko desiatok minút! Teraz prezradila, čo videla na opačnej strane
Zaujímavosti

Dobré správy

Projekt Obchvat Prievidza predstavuje
Skvelá správa pre vodičov: Región so známymi kúpeľmi bude mať nový obchvat, už sa začína stavať
Domáce
Anna a Martin priniesli
Anna a Martin priniesli novú vlasovú kozmetiku, ktorá pomáha nielen pri rednutí vlasov
plnielanu.sk
Slovensko píše dejiny vesmíru:
Slovensko píše dejiny vesmíru: 3IPK spustila blockchain na Medzinárodnej vesmírnej stanici ISS
Dobré správy
Chrípková sezóna sa blíži:
Chrípková sezóna sa blíži: Toto vám ušetrí hodiny v čakárni a navyše je zadarmo!
plnielanu.sk

Ekonomika

Odborári píšu Pellegrinimu ostrý list: Po schválení konsolidácie ho vyzývajú k vážnemu kroku!
Odborári píšu Pellegrinimu ostrý list: Po schválení konsolidácie ho vyzývajú k vážnemu kroku!
Daniarom sa podaril veľký úlovok: V bývalom bitúnku v obci na juhu Slovenska našli doslova malú fabriku! (foto)
Daniarom sa podaril veľký úlovok: V bývalom bitúnku v obci na juhu Slovenska našli doslova malú fabriku! (foto)
Vykurovacia sezóna klope na dvere: Pozrite si, čo všetko je potrebné urobiť!
Vykurovacia sezóna klope na dvere: Pozrite si, čo všetko je potrebné urobiť!
Slovensko sa rúti do ekonomickej pasce: Môžeme si za to hlavne sami! (komentár)
Slovensko sa rúti do ekonomickej pasce: Môžeme si za to hlavne sami! (komentár)

Šport

Dvojice 4. kola Slovnaft Cupu: Žreb prisúdil súperov pre Spartak, Slovan a ďalšie tímy
Dvojice 4. kola Slovnaft Cupu: Žreb prisúdil súperov pre Spartak, Slovan a ďalšie tímy
Slovnaft Cup
Nová hviezda v bráne Les Gones: Greif má za sebou parádny večer, Lyonu vychytal veľké víťazstvo
Nová hviezda v bráne Les Gones: Greif má za sebou parádny večer, Lyonu vychytal veľké víťazstvo
Európska liga
Vrátil sa domov a príliš nerozmýšľal: Ako Slovan upiekol prestup slovenského reprezentanta?
Vrátil sa domov a príliš nerozmýšľal: Ako Slovan upiekol prestup slovenského reprezentanta?
Tipos SBL
Tréner Montrealu vyzdvihol len dvoch hráčov: Pochvalné slová na adresu Filipa Mešára
Tréner Montrealu vyzdvihol len dvoch hráčov: Pochvalné slová na adresu Filipa Mešára
NHL

Auto-moto

FOTO: BMW iX3 Neue Klasse práve priletelo na Slovensko. Poznáme ceny
FOTO: BMW iX3 Neue Klasse práve priletelo na Slovensko. Poznáme ceny
Novinky
Mazda CX-5 už má zverejnené ceny pre slovenský trh. Prichádza s viacerými bonusmi
Mazda CX-5 už má zverejnené ceny pre slovenský trh. Prichádza s viacerými bonusmi
Novinky
MG uvádza 2 nové modely: Veľké SUV s hybridom bez zástrčky a EV. Dobré ceny majú obe
MG uvádza 2 nové modely: Veľké SUV s hybridom bez zástrčky a EV. Dobré ceny majú obe
Novinky
TEST: Ford Transit Custom Business - hybrid je lepší ako nafta
TEST: Ford Transit Custom Business - hybrid je lepší ako nafta
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Príďte sa inšpirovať známymi menami na Kariéra EXPO: Blue grandma, Bekim, Martina Kavalír, Andy Winson vystúpia naživo v Bratislave
Príďte sa inšpirovať známymi menami na Kariéra EXPO: Blue grandma, Bekim, Martina Kavalír, Andy Winson vystúpia naživo v Bratislave
Motivácia a inšpirácia
Psychologické pasce lojality: Štokholmský syndróm v práci
Psychologické pasce lojality: Štokholmský syndróm v práci
Prostredie práce
Rozdiely platov medzi ženami a mužmi? Prichádza nový zákon
Rozdiely platov medzi ženami a mužmi? Prichádza nový zákon
Ekonomika - trh práce
Bekim Aziri vystúpi na Kariéra EXPO v Bratislave: na trh prichádza s niečím, čo Slovensko ešte nevidelo
Bekim Aziri vystúpi na Kariéra EXPO v Bratislave: na trh prichádza s niečím, čo Slovensko ešte nevidelo
Motivácia a produktivita

Varenie a recepty

Máte veľa sliviek a neviete čo s nimi? 17 receptov na tie najlepšie koláče, džemy a kompóty.
Máte veľa sliviek a neviete čo s nimi? 17 receptov na tie najlepšie koláče, džemy a kompóty.
Šťavnaté kuracie prsia na prírodno. Rýchly obed, ktorý stihnete urobiť aj počas týždňa.
Šťavnaté kuracie prsia na prírodno. Rýchly obed, ktorý stihnete urobiť aj počas týždňa.
Fliačky s kapustou: Chutný a sýty obed či večera z pár surovín
Fliačky s kapustou: Chutný a sýty obed či večera z pár surovín
Výber receptov
Ako dlho vydržia huby a kedy je najlepšie ich spracovať
Ako dlho vydržia huby a kedy je najlepšie ich spracovať
Skladovanie potravín

Technológie

HyperOS 3.0 od Xiaomi príde do viac ako 60 zariadení. Pozri si kompletný zoznam aj harmonogram aktualizácií pre globálny trh
HyperOS 3.0 od Xiaomi príde do viac ako 60 zariadení. Pozri si kompletný zoznam aj harmonogram aktualizácií pre globálny trh
Xiaomi
Xiaomi predstavilo HyperOS 3 pre globálny trh. Tvoj mobil po aktualizácii nespoznáš
Xiaomi predstavilo HyperOS 3 pre globálny trh. Tvoj mobil po aktualizácii nespoznáš
Xiaomi
Milióny počítačov s Windowsom mali skončiť na smetisku. Microsoft však spravil nečakaný krok, ktorý poteší desaťtisíce Slovákov
Milióny počítačov s Windowsom mali skončiť na smetisku. Microsoft však spravil nečakaný krok, ktorý poteší desaťtisíce Slovákov
Správy
Používaš Gmail? Tento e-mail s obrázkom okamžite vymaž, inak hackeri ovládnu tvoj smartfón alebo počítač
Používaš Gmail? Tento e-mail s obrázkom okamžite vymaž, inak hackeri ovládnu tvoj smartfón alebo počítač
Bezpečnosť

Bývanie

Roklina je krásna, no starý bungalov si ju nevšimol. Dnes sa od okien musí odchádzať ťažko a pokoj lesa príde i sám
Roklina je krásna, no starý bungalov si ju nevšimol. Dnes sa od okien musí odchádzať ťažko a pokoj lesa príde i sám
Znesú zlé svetlo, prievan aj zabudnutú zálievku! 7 izbových rastlín, ktoré rozžiari interiér a prežije skoro všetko
Znesú zlé svetlo, prievan aj zabudnutú zálievku! 7 izbových rastlín, ktoré rozžiari interiér a prežije skoro všetko
V kamenných zvyškoch ešte cítiť starý dom. Na trendoch im však nezáležalo, hlavne aby interiér prinášal pokoj
V kamenných zvyškoch ešte cítiť starý dom. Na trendoch im však nezáležalo, hlavne aby interiér prinášal pokoj
5 dizajnových chýb, ktoré kazia vo vašej kuchyni dojem. Prečo môže pôsobiť lacno alebo zastaralo?
5 dizajnových chýb, ktoré kazia vo vašej kuchyni dojem. Prečo môže pôsobiť lacno alebo zastaralo?

Pre kutilov

Nevyhadzujte vrecúška od čierneho čaju! Týchto 7 užitočných tipov vás rozhodne prekvapí
Nevyhadzujte vrecúška od čierneho čaju! Týchto 7 užitočných tipov vás rozhodne prekvapí
Recepty
Ako sa dá z obyčajnej starej vlečky urobiť brička na konský záprah? Miroslav vám ukáže kompletný postup
Ako sa dá z obyčajnej starej vlečky urobiť brička na konský záprah? Miroslav vám ukáže kompletný postup
Dvor a záhrada
Schátranú stodolu pri Banskej Štiavnici vlastnoručne premenil na plnohodnotný domov. Trvalo mu to 5 rokov!
Schátranú stodolu pri Banskej Štiavnici vlastnoručne premenil na plnohodnotný domov. Trvalo mu to 5 rokov!
Súťaže
Máte svahovitú záhradu a neviete, ako si pohodlne oddýchnuť? Inšpirujte sa riešením, ktorému neodoláte!
Máte svahovitú záhradu a neviete, ako si pohodlne oddýchnuť? Inšpirujte sa riešením, ktorému neodoláte!
Dvor a záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Kam chodia hollywoodske celebrity na dovolenky inkognito?: Tieto miesta by ste netipovali
Zahraničné celebrity
Kam chodia hollywoodske celebrity na dovolenky inkognito?: Tieto miesta by ste netipovali
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Oheň je na streche!
Domáce
Oheň je na streche! REAKCIE na schválenie ústavných zmien: Matovič hovorí o ZRADE svojich, PS a SaS hromžia
Zmena ústavy je na
Domáce
Zmena ústavy je na svete: V parlamente ju podporila najtesnejšia väčšina!
Šok a náhly ZVRAT
Domáce
Šok a náhly ZVRAT v parlamente: Kto hlasoval o zmene ústavy a pridal do nej dve pohlavia? ZOZNAM poslancov
Žilinka počas pracovnej cesty
Domáce
Žilinka počas pracovnej cesty v Azerbajdžane: Zašiel si na preteky F1! Teraz vysvetľuje, ako to bolo

Ďalšie zo Zoznamu