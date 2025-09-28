Slováci sa búria: Poistky na auto im stúpli aj o desiatky eur! Bude ešte horšie, upozorňuje analytička

BRATISLAVA - Majitelia áut, nehnuteľností zostali v poslednom období poriadne zaskočení, keď im prišli predpisy na nové poistky. Tie od nového roka poriadne narástli na cene a podľa posledných správ to nevyzerá tak, že by svitalo na lepšie časy. Ba naopak, čaká nás ďalšie zdražovanie. Tentokrát za to podľa analytikov môže konsolidácia, ktorú v stredu večer schválil parlament.
Tí, ktorí majú uzatvorené akékoľvek neživotné poistenie, si všimli, že ceny išli raketovo hore. Týka sa to tých, čo platia predpisy poistiek štvrťročne, polročne aj ročne. V niektorých prípadoch bol nárast aj o desiatky eur. To nám priznali viacerí čitatelia, ktorých sa zdražovanie poistiek dotklo. "Bol som nemilo prekvapený, keď som zistil, že mi v priebehu roka stúpla cena povinného zmluvného poistenia zo 150 eur na 195 eur, a to mám úplne najzákladnejšie poistenie. Platím raz ročne," priznal sa čitateľ Jerguš. O zhruba 20 eur za pol roka stúpla cena PZP aj čitateľke Lucii. Kým niektorým majiteľov vozidiel stúpli ceny PZP minimálne, ba až zanedbateľne, iným zdražovanie spravilo poriadny škrt cez rozpočet. Aj keď by sa mohlo zdať, že veľkému zdražovaniu by mohol byť koniec, opak je pravdou. Podľa Juliany Arvaiovej, riaditeľky pre neživotné poistenie FinGO nás čaká ďalšia veľká vlna zdražovania poistiek.
Archívne VIDEO V parlamente sa rokovalo o konsolidácii
"Od januára 2026 by sa mali ľudia pripraviť na ďalšie zdražovania poistenia. K tradičné-mu zdražovaniu poistného v dôsledku rastu cien a škodovosti pribudne aj zvýšenie dane z poistenia z 8 % na 10 % v rámci konsolidácie verejných financií. Zvýšenie dane sa týka neživotného poistenia, konkrétneho havarijného poistenia, poistenia domu či bytu, cestovného poistenia alebo poistenia zodpovednosti. Nulová sadzba dane pri životnom poistení a oslobodenie od dane pri PZP vozidiel sa nemení," uviedla Arvaiová. Ako dodala, poisťovne zvyšujú ceny pre viaceré dôvody. Sú nimi napríklad drahšie materiály a vyššia cena pri opravách, rastúce ceny energií, vyššia škodovosť či transakčná daň.
"Tento mix faktorov tlačí poistné nahor nezávisle od ďalšieho daňového zaťaženia. Zvýšenie sadzby z 8 % na 10 % je teda len ďalšou záťažou pre rozpočet slovenských domácností. Ako sa teda zvýšia poistky kvôli tejto dani? Ak má niekto poistený byt so základným poistným 250 eur ročne, dnes platí spolu 270 eur, vrátane 8 % dane. Po zvýšení sadzby dane na 10 % zaplatí 275 eur. Ide teda o nárast približne o 5 eur pri tejto poistke. Bežne má rodina viacero poistiek, takže celkové náklady na poistenie v rámci jednej domácnosti budú vyššie," upozornila analytička. Avšak, nielen domácnosti sa budú musieť popasovať so zdražovaním poistiek. Tie pocítia aj firmy či obce. Tie majú zvyčajne uzatvorené oveľa vyššie poistky a platia za ne výrazne vyššie sumy. Najdôležitejším aspektom pri zdražovaní však bude, ako sa k nemu postavia samotné poisťovne.
Pozor na podpoistenie majetku
Ak má človek uzatvorenú poistku z dôvodu hypotéky na majetok či leasingu a pôžičky, nemá na výber. "V iných prípadoch budú ľudia pravdepodobne zvažovať, či výška poistného už nie je príliš vysoká, prípadne si porovnajú ponuky poisťovní a budú hľadať lepšiu cenu alebo krytie. Riziko vidím v tom, že klienti si kvôli vyššej cene nebudú pravidelne aktualizovať svoje poistky. To môže viesť napríklad k podpoisteniu nehnuteľnosti, teda k situácii, keď poistná suma nedosahuje reálnu hodnotu majetku. Pri poistnej udalosti by to znamenalo nižšie plnenie, než klient môže potrebovať na pokrytie škôd. Môže tak prísť aj o tisícky eur a ostať bez strechy nad hlavou a vo finančných problémoch," uzatvorila analytička.
Konsolidačný balíček schválili
Balík konsolidačných opatrení na budúci rok poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu večer definitívne schválili. O návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s konsolidáciou verejných financií, rokovali v skrátenom legislatívnom konaní. Za návrh hlasovalo 78 zo 79 prítomných zákonodarcov.
Balík opatrení prináša napríklad zrušenie pracovného pokoja počas troch štátnych sviatkov, skrátenie odvodových prázdnin pre začínajúcich živnostníkov, progresívne zdanie príjmov zamestnancov či zvýšenie zdravotných odvodov. Viac peňazí má štátu priniesť aj vyššie zdanenie negatívnych externalít. DPH na vybrané potraviny so zvýšeným obsahom cukru a soli sa zvýši z 19 na 23 %. Dodatočné peniaze chce vláda získať aj zvýšením zdanenia hazardu či zavedením úhrady z primárnych materiálov, ako sú štrk, piesok či kameň.
Od budúceho roka sa tiež obmedzí výška podpory v nezamestnanosti od štvrtého mesiaca poberania dávky, upravia sa daňové licencie pre firmy s nulovou alebo nízkou daňou z príjmu a zníži sa možnosť odpočtu DPH na 50 % na firemné autá, ktoré sa využívajú aj na súkromné účely. V záverečnom hlasovaní odsúhlasili poslanci viaceré koaličné pozmeňujúce návrhy. Týkali sa napríklad zníženia počtu sviatkov, počas ktorých musia byť zatvorené obchody, zmrazenia platov poslancov či úpravy rozsahu potravín, na ktoré sa vzťahuje 19 % a 23 % sadzba dane z pridanej hodnoty (DPH).