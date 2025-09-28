Poslanci sa zídu opäť v pondelok: Venovať sa budú novele zákona o odpadoch

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR sa vrátia do lavíc už v pondelok (29. 9.), hoci pondelky zvyčajne nie sú rokovacím dňom. Čaká ich štvrtý rokovací týždeň na 39. parlamentnej schôdzi. Na programe majú stále vyše 80 bodov. V pondelok by sa mali od rána venovať vládnej novele zákona o odpadoch. Prebrať by následne mali zmenu zákona o dani z finančných transakcií z dielne koaličnej SNS.
Novela zákona o odpadoch je v druhom čítaní. Docieliť sa ňou má, aby organizácia poverená ministerstvom životného prostredia mohla zabezpečiť uzatvorenie, rekultiváciu a následné monitorovanie skládok odpadov. Náklady na tieto procesy by sa mali hradiť z účelovej finančnej rezervy, ktorú vytváral prevádzkovateľ skládky odpadov počas jej prevádzky.
Hlasovanie odložené, na programe energopomoc
V pondelok sa o prerokovaných bodoch hlasovať nebude. Najbližšie hlasovanie sa bude konať až v utorok (30. 9.). Rozhodovať sa má vtedy napríklad o uznesení k vykonaniu auditu čerpania dotácií a grantov, ktorý predložila koalícia. Poslancov tento týždeň čaká i návrh zákona o adresnej energopomoci. Rokovať by o ňom mali od utorka rána. V prípade jeho schválenia budú domácnosti od budúceho roka dostávať adresnú energopomoc. Nárok naň budú mať tie, ktorých príjem bude nižší ako stanoví nariadenie vlády.
Koaličné návrhy a opozičné interpelácie
Na tejto schôdzi sa majú riešiť aj viaceré návrhy z dielne koaličných poslancov. Andrej Sitkár (Smer-SD) a Igor Šimko (Hlas-SD) do parlamentu predložili úpravu, ktorá má zvýšiť počet košických mestských poslancov. Národniari zase prišli s návrhom, aby sa príslušníkom obecnej polície mohol stať výlučne štátny občan SR. Parlament by mal prebrať ešte aj viaceré opozičné návrhy, medzi nimi i návrhy na vyslovenie nedôvery vládnemu kabinetu a viacerým ministrom, ktoré sa už viackrát presúvali.
Na programe tejto schôdze sú tiež dva vetované zákony, ktoré do NR SR vrátil prezident Peter Pellegrini. Ide o zákon o tzv. covidových amnestiách. Hlava štátu pri ňom namietala časť o tom, že by mali byť odškodnení všetci, ktorí počas pandémie dostali pokuty za porušenie akýchkoľvek pandemických opatrení. Na opätovné prerokovanie Pellegrini vrátil i zákon o podpore prioritných okresov.