Za nového vedúceho Zastúpenia EK na Slovensku bol vymenovaný Peter Stano

BRUSEL - Peter Stano bol vymenovaný za nového vedúceho Zastúpenia Európskej komisie (EK) na Slovensku. Oznámila to vo štvrtok Komisia v tlačovom vyhlásení.
V tejto funkcii bude Stano pôsobiť ako oficiálny zástupca eurokomisie na Slovensku pod politickým vedením jej predsedníčky Ursuly von der Leyenovej. Termín jeho nástupu na post vedúceho zastúpenia bude určený neskôr.
Predtým zastával viacero pozícií v rámci Ministerstva zahraničných vecí
Stano bol v rokoch 2019 – 2024 hlavným hovorcom pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Európskej únie. Predtým zastával viacero pozícií v rámci Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR – pracoval ako veľvyslanec s osobitným poslaním pre migráciu, zástupca veľvyslanca a konzul na slovenskom zastupiteľstve v Libanone či hovorca rezortu. V EK bol tiež hovorcom pre rozširovanie a susedskú politiku.
Európska komisia pripomenula, že má svoje zastúpenia vo všetkých hlavných mestách členských štátov EÚ a regionálne kancelárie v Barcelone, Bonne, Marseille, Miláne, Mníchove a Vroclave. Zastúpenia sú v kontakte s vnútroštátnymi orgánmi, zainteresovanými stranami a občanmi, pričom informujú médiá a verejnosť o politikách EÚ, uviedla v tlačovej správe.