Výtrysk radosti a zrada vo vlastných radoch: Politológovia pri novele ústavy neuhli pohľadom, koniec ilúzií?

(Zdroj: TASR/Jaroslav Novák, Topky/Ján Zemiar, Facebook/Jozef Lenč)
BRATISLAVA - Veľké prekvapenie a výbuch radosti, ktorý sa miešal so skepsou a sklamaním. Asi všetky tieto emócie vystihujú piatkovú náladu v pléne Národnej rady po novelizácii ústavy. Tá prešla aj s hlasmi hnutia Slovensko. Čo na to hovoria politológovia?

Parlament v pléne schválil novelu ústavy rovnými 90 hlasmi

Ako prvý na naše otázky odpovedal politológ Jozef Lenč. V jeho prípade ide hlavne o prekvapenie na strane bývalého OĽaNO. "Kým v prípade hlasovania klubu KDH sa dalo počítať s tým,že za zmenu zahlasujú, hlasovanie dvoch poslancov z hnutia Igora Matoviča bolo určite pre mnohých prekvapením. Okrem tých, ktorým to pomohlo a toho, kto im pomohol," uviedol na začiatok Lenč.

Šimečkov pragmatizmus sa KDH nedotkol, narozdiel od hnutia Slovensko

Spýtali sme sa aj na to, prečo sa líder Progresívneho Slovenska Michal Šimečka tak obul do predstaviteľov hnutia Slovensko, no vynechal z toho KDH, ktorý ešte vo väčšom počte novelu ústavy podporil. "Bolo to na prvý pohľad síce pragmatické, no vo svojej podstate naivné a nerozumné vyhlásenie. Podobne ako ich hlasovanie o zmene zrušeného sviatku zo 6.januara na 15.septembra," vyhodnotil Lenč.

Výtrysk radosti a zrada
Lenč odpovedal aj na otázku, či pre opozíciu nateraz zhasla nádej na kreovanie nejakej budúcej vlády, keďže ide o tak zásadný hodnotový rozpor. "Myslím si,že táto nádej zhasina kontinuálne od pádu vlády Ivety Radičovej. Síce načas vždy vzplanie, hovorí sa o nej, no nakoniec to dopadne ako vždy," uzavrel.

Otočka matovičovcov bola prekvapením

Mierne odlišný pohľad mal politológ z Ekonomickej univerzity v Bratislave Radoslav Štefančík. "Z ideologického zaradenia týchto poslancov ma to neprekvapilo, skôr ma prekvapilo to, že Igor Matovič tu celé dni rozpráva, že Smer je mafia, že hlasovať so Smerom je ako hlasovať s mafiou, a potom dvaja jeho verní poslanci s tou podľa neho mafiou hlasujú. Takže by si mal Igor Matovič poriadne ujasniť vo svojom mentálnom svete, lebo toto je dosť veľký rozpor medzi tým, čo prezentuje a ako sa správa. Až by sa mi žiada povedať, že keď je Robert Fico v úzkych a nevie, ako ďalej, Igor vždy pomôže. Tak, ako kedysi pomohli Ficovi dve poslankyne pôvodom od Igora Matoviča, keď parlament hlasovala o vydaní šéfa Smeru na väzobné stíhanie. Zdá sa mi to poriadne veľká dávka schizofrénie," začal rázne Štefančík.

Politológ Radoslav Štefančík.

Bez Matoviča to aj tak nepôjde, KDH si to musí ujasniť s poľovaním na bosorky

Zo Šimečku podľa jeho hovoria emócie. "Bez Igora Matoviča to aj tak nepôjde, takže pán Šimečka rozprávať môže, čo chce, ale nakoniec sa s ním ja tak bude musieť dohodnúť. Horšie je, že sa to vďaka Matovičovi opäť rozpadne, ako kedysi vláda Ivety Radičovej, a napokon jeho samotná," dodal Štefančík.

Podľa neho musia teraz vychladnúť emócie. "KDH musí zo seba dostať základnú informáciu, či sa potrebuje zmietať niekde v období prechodu z 19. do 20. storočia, alebo či nemá v pláne začať poľovať na čarodejnice a bosorky a čo celej strane hovoria ľudské práva a ľudská dôstojnosť," uzavrel.

Igor Matovič Radoslav Štefančík Marek Krajčí Jozef Lenč Parlament Hnutie Slovensko Rastislav Krátky
Ďalšie zo Zoznamu