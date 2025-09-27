Politológ reaguje na novelu ústavy, bez servítky: Narušuje ideologickú neutralitu! Podal si koalíciu aj opozíciu

BRATISLAVA/PRAHA - Nedávnu zmenu slovenskej ústavy si zobral na mušku aj český politológ Marián Sekerák. Podľa neho sa koalícii Roberta Fica podarilo nielen zmeniť ústavu, ale aj rozštiepiť opozíciu. Sekerák nie je prekvapený podporou zo strany KDH a časti hnutia Slovensko. Opozičnému PS pripomína, že aj oni už hlasovali za koaličný návrh. Okrem toho politológ poukázal na riziká, ktoré súčasná zmena ústavy so sebou prináša.
Na aktuálne dianie na slovenskej politickej scéne sa pozrel aj český politológ Sekerák. Podľa neho sa schválením ústavnej zmeny o dvoch pohlaviach podarili koalícii Roberta Fica dve veci. Prvou z nich dosiahnuť zmenu ústavy a zároveň rozštiepiť opozíciu. "Ja osobne nie som prekvapený, že časť opozície z KDH a tiež časť hnutia Slovensko Igora Matoviča hlasovala v prospech tejto ústavnej zmeny. A to z jedného prostého dôvodu - ako politológ ich dobre poznám," uviedol Sekerák pre ČT24.
Pripomenul, že KDH už v roku 2014 podporilo inú, obdobnú novelu ústavy o manželstve, kedy to bolo taktiež na návrh Smeru-SD. "KDH sa k tomu rado pripojilo. Teraz sa situácia v podstate zopakovala, len v inom textovom znení," tvrdí. V prípade hnutia Slovenska pripomína, že toto hnutie sa ešte donedávna volalo Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti. "Takže niet divu, že tieto nezávislé osobnosti sa rozhodli správať ako nezávislé osobnosti, bez ohľadu na to, aký názor mal a vydával Igor Matovič ako líder hnutia. Zachovali sa tak, ako by sa obvykle nezávislé osobnosti aj zachovali - podľa svojho svedomia a presvedčenia," myslí si politológ.
Na hlasovanie poslancov z Matovičovho hnutia reagoval šéf PS Michal Šimečka vyhlásením, že Igor Matovič opäť pomohol Robertovi Ficovi, čo znamená pre PS koniec úvah o bližšej spolupráci s jeho hnutím. Politológ v tejto súvislosti opomenul hlasovania Progresívneho Slovenska za konsolidačný návrh zrušiť 15. september ako deň pracovného pokoja. PS totiž návrh podporil. "PS podporilo návrh Smeru-SD. Ústavný návrh zase podporili poslanci KDH a časť hnutia Slovensko. Takže si myslím, že si nemajú čo vyčítať," uviedol.
Rozpor novely s ideologickou neutralitou
Politológ poukázal na skutočnosť, že slovenská ústava už v prvých článkoch píše o tom, že Slovenská republika sa neviaže na žiadnu ideológiu ani náboženstvo.
"Domnievam sa, že touto ústavnou novelou sa jednoznačne hlási ku konkrétnej ideológii - konzervatizmu. To je v jasnom rozpore s ideologickou neutralitou, ktorú ústava vo svojich úvodných článkoch deklaruje," upozorňuje Sekerák.
Politológ upozorňuje na rozpor s medzinárodným právom, zaznela aj kritika koalície
Ako riziko schválenia tejto ústavnej novely je rozpor s medzinárodným právom a medzinárodnými záväzkami SR. Za problematické vidí aj skutočnosť, že slovenskú ústavu je možné meniť takto jednoduchým spôsobom. "Poznáme omnoho rigidnejšie ústavy a náročnejšie procesy zmien ústav v iných krajinách. Zdá sa však, že momentálne nie je vôla ani cesta politikov, aby sa zmenil mechanizmus zmeny ústavy, aby bola viac rigidná," uviedol a poukázal na to, že súčasný spôsobom mnohým vyhovuje.
"Ja sa obávam, že jediná inštitúcia, ktorá naozaj berie Ústavu SR vážne, je Ústavný súd SR. Tomu, mimochodom, stále chýba jeden ústavný sudca," podotkol a skritizoval, že zatiaľ čo si koalícia našla čas na novelizáciu ústavy, nenašla si čas na doplnenie chýbajúceho sudcu. "To je omnoho dôležitejšie pre ochranu demokracie a ústavnosti v SR ako prijímanie noviel tohto typu. Ak to pôjde takto ďalej, tak tá politická reprezentácia týchto pravicovo konzervatívnych stran, ako je Smer alebo Hlas, príde s niečim ďalším, ako napríklad vymenovávaním genitálií, ktoré definujú pohlavie," domnieva sa politológ.
Slovákov viac trápia ekonomické zmeny po konsolidácii
Ďalšou dôležitou poznámkou je rola katolíckej cirkvi pri schvaľovaní zmeny ústavy. Politológ nezaznamenal, že by vyšší katolícky klérus - biskupovia sa nejakým spôsobom otvorene vyjadrili pre alebo proti. "Pokiaľ viem, nevydali ani žiadny pastiersky list, aký už niekedy v minulosti zvykli vydať," uviedol s tým, že postoj cirkvy teraz vníma ako zdržanlivejší. "Nejde však vylúčiť, že niektorí individuálni príslušníci katolíckeho klérusu sa k tomu nejakým spôsobom postavili," dodal.
Podľa politológa sa však väčšina Slovákov zaoberá skôr ekonomickými zmenami a dopadom konsolidačných opatrení. "Vysvetľovanie, že ta konsolidácia je nejakou úsporou alebo znižovaním nákladov, nie je úplne korektné. Je to naopak a to tvrdia ekonómovia. Je to zvyšovanie príjmovej stránky štátneho rozpočtu a to oveľa viac ako samotné šetrenie. Bohužiaľ, šetrenie neberú predstavitelia súčasnej vládnej koalície veľmi vážne. Za situácie, kedy navyšujú dane rôznym skupinám obyvateľstva a objektívne zhoršujú ich ekonomickú situáciu, si sami doprajú zvyšovanie platov alebo nákup novej vily pre prezidenta," neodpustil si Sekerák.
Parlament v piatok schválil návrh ústavného zákona, ktorý do Ústavy SR zakotvuje dve pohlavia - muž a žena. Do ústavy zároveň pribudne zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za vykonanú prácu. Ústavný zákon upravuje aj adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces. Z 99 prítomných poslancov návrh podporilo 90, proti boli siedmi, dvaja nehlasovali, nikto sa nezdržal