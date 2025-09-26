Ústavný expert Giba: Nová úprava Ústavy musí rešpektovať existujúce hodnoty a záväzky

BRATISLAVA - Keďže prezident nemá možnosť vetovať ústavný zákon, v piatok prijatá novela ústavy je už schválená s definitívnou platnosťou, bude uverejnená v zbierke zákonov a vstúpi do platnosti a účinnosti. Uviedol to ústavný právnik Marián Giba, ktorý zároveň zvýraznil význam výkladu novely Ústavným súdom (ÚS) SR.
V prípade možného konania Ústavného súdu Giba pripomenul fakt, že novela sa stáva súčasťou ústavy. „Ústavnému súdu sa tak otvára možnosť ju vykladať vo všetkých konaniach, v ktorých by považoval za relevantné sa k jej obsahu a významu vyjadriť,“ priblížil.
V súvislosti s rizikami, pred ktorými varujú kritici ústavných zmien poukazujúci na možný rozpor s medzinárodnými záväzkami Slovenska a ochranou ľudských práv, Giba akcentuje samotný výklad Ústavného súdu. „Ústava tvorí jeden systematický celok, ktorý je postavený na ucelenej sústave hodnôt, povedané slovami Ústavného súdu. Je teda namieste vykladať tento nový text tak, aby to nešlo do rozporu s hodnotami, na ktorých je ústava postavená, ale naopak,“ uviedol. „Nie je pre mňa predstaviteľné, že sa táto novela bude chápať napríklad ako popretie dávno existujúceho ústavného príkazu dodržiavať medzinárodné záväzky,“ dodal. Mieni, že na pleciach Ústavného súdu bude veľká zodpovednosť nájsť záväzný význam novej ústavnej úpravy.
Parlament schválil ústavnú zmenu
Národná rada SR v piatok schválila vládnu novelu Ústavy SR. Zakotvia tak do nej dve pohlavia - muž a žena. Pribudne do nej i zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za vykonanú prácu. Ústavný zákon upravuje aj adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces. Z 99 prítomných poslancov návrh podporilo 90, proti boli siedmi, dvaja nehlasovali, nikto sa nezdržal. Novelu podporili okrem koaličných aj opoziční poslanci z klubu KDH okrem Františka Majerského a Františka Mikloška, ktorí nehlasovali. Za hlasovali aj traja poslanci z klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ.