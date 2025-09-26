Danko sa raduje zo zmeny Ústavy! Neodpustil si poznámky k homosexuálom: TOTO nie je normálne, je to zvrátené

BRATISLAVA - Slovenská národná strana (SNS) víta schválenú novelu Ústavy SR. Ide podľa nej o zásadný a historický krok, keďže Slovensko sa stalo jedným z prvých členských štátov Európskej únie, kde je v ústave jasne definované pohlavie muža a ženy. Predseda strany Andrej Danko si počas tlačovej konferencii neodpustil poznámky k homosexuálnym párom.
Slovensko podľa SNS opäť ukázalo, že aj v rámci Európskej únie dokážu zvíťaziť rozum, hodnoty a princípy. „Oceňujeme tiež posilnenie zásady rovnakého ohodnocovania žien, a to vrátane zohľadnenia vzdelávacích procesov a možností ich uplatnenia v spoločnosti,“ uviedla strana. SNS sa poďakovala poslancom, ktorí novelu podporili. Strana deklaruje, že urobí všetko pre to, aby sa „v podobných zásadných témach pokračovalo a aby sa tieto hodnoty ďalej premietali do spoločenského a právneho života“.
Líder národniarov Andrej Danko podľa vlastných slov prijatie ústavy predpokladal. „Tlmočil som to ráno aj premiérovi, že cítim emóciu, ale aj politickú skúsenosť strán Smeru, Hlasu a SNS,“ povedal na piatkovej tlačovej konferencii. Za klub SNS poďakoval opozičníkom, ktorí úpravu podporili. „O koalícii, o tých, ktorí sú s nami, som ani na sekundu nepochyboval, žeby ruky nezdvihli,“ podotkol. Mrzí ho však postoj koaličného poslanca Jána Ferenčáka (Hlas-SD), ktorý na hlasovaní nebol prítomný. „Snažím sa to však pochopiť, profesionálne s ním mám dobrý vzťah,“ doplnil. „A som rád, že aj prezident SR najprv, keď povedal, že to prečíta a nepodpíše, poviem to ešte slušne voči nemu, potlačil svoje emócie a búrku hormónov a odkázal nám, že to podpíše,“ dodal Danko.
Danko si neodpustil poznámky k homosexuálom
Zmeny, ktoré má úprava priniesť, vyzdvihol. Víta, že novela rieši aj adopciu detí. Považuje to za dôležité, aby deti neboli vtiahnuté do spolužitia osôb, ktoré sa „doslova hľadajú“. Podľa neho to má na deti negatívne dôsledky. „Poznám veľa gayov, ktorí sú agresívni a zlí len preto, že ja ich neviem pochopiť,“ uviedol počas tlačovej konferencii.
„Ja sa snažím v živote pochopiť každého. Ale vyprosím si, aby mi niekto vnútil názor – aby som to chápal, že keď sa dvaja chlapi oblizujú na ulici, že je to normálne. Pre mňa to nie je normálne,“ vyhlásil Danko, ktorý to značil za choré a zvrátené. Uviedol, že nechce, aby naše deti žili v spoločnosti, kde to bude normálne. „Neviem si predstaviť, ako to robia po nociach," dodal.
Parlament schválil zmenu Ústavy, prezident ju rešpektuje
Parlament v piatok schválil návrh ústavného zákona, ktorý do Ústavy SR zakotvuje dve pohlavia - muž a žena. Do ústavy zároveň pribudne zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za vykonanú prácu. Ústavný zákon upravuje aj adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces. Z 99 prítomných poslancov návrh podporilo 90, proti boli siedmi, dvaja nehlasovali, nikto sa nezdržal
Novelu podporili okrem koaličných aj opoziční poslanci z klubu KDH okrem Františka Majerského a Františka Mikloška, ktorí nehlasovali. Za hlasovali aj traja poslanci z klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ. Medzi nimi je Richard Vašečka, ktorý to vopred avizoval, ale aj poslanci Marek Krajčí a Rastislav Krátky. Z koaličných poslancov návrh nepodporil Ján Ferenčák (Hlas-SD), ktorý nebol prítomný.
Oheň je na streche! REAKCIE na schválenie ústavných zmien: Krajčí vysvetľuje svoje dôvody, Matovič hovorí o ZRADE
Prezident SR Peter Pellegrini reagoval, že plne rešpektuje rozhodnutie NR SR o zmene Ústavy SR. V čase obrovského rozdelenia slovenskej spoločnosti je podľa neho ústavná väčšina významným signálom, že na konkrétnej otázke existuje zhoda naprieč politickým spektrom a je potrebné ju rešpektovať. Kancelária prezidenta SR ešte predtým uviedla, že hlava štátu sa s novelou po jej doručení podrobne oboznámi a následne zaujme svoje stanovisko v zákonnej lehote.