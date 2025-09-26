Opitý vodič zrazil na priechode pre chodcov 74-ročného muža: Skončil v nemocnici

Vodič zrazil chodcu v Zlatých Moravciach (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Nitriansky kraj)
ZLATÉ MORAVCE - Opitý 32-ročný vodič zrazil v Zlatých Moravciach na priechode pre chodcov 74-ročného muža. Vodič pritom nie je držiteľom vodičského preukazu a už minulý týždeň skončil v policajnej cele, pretože jazdil pod vplyvom alkoholu, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Nehoda sa stala na Duklianskej ulici. Vodič osobného vozidla zrazil vo večerných hodinách na priechode pre chodcov muža. Chodec utrpel zranenia, s ktorými bol prevezený do nemocnice. Policajti vodiča podrobili dychovej skúške na alkohol s výsledkom 2,31 promile.