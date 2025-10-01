ŠIALENÁ policajná naháňačka, pretekár mohol svojou jazdou zabíjať! Polícia zverejnila VIDEO, ako z akčného filmu

BRATISLAVA - Koncom minulého týždňa došlo v Bratislave k nebezpečnej policajnej naháňačke. Vodič so zákazom viesť motorové vozidlá unikal pred policajtami a vážne ohrozoval ostatných účastníkov cestnej premávke. Jeho zbesilú jazdu ukončil defekt. Za jeho konanie mu hrozí odňatie slobody až na dva roky.
Policajti bratislavskej Pohotovostnej motorizovanej jednotky spozorovali počas víkendovej služby (27. 9.) na ulici Stará Vajnorská osobné motorové vozidlo značky Škoda Octavia, pričom vodič vozidla po tom, ako policajnú hliadku uvidel, náhle zvýšil rýchlosť a začal pred hliadkou unikať.
"Hliadka sa preto rozhodla vozidlo zastaviť, za účelom čoho použila svetlené a zvukové výstražné znemenie. To však vodič nerešpektoval a vysokou rýchlosťou unikal po Tuhovskej ulici smerom na Cestu na Senec. Počas jazdy, nerešpektujúc svetelnú dopravnú signalizáciu, ohrozil ďalších účastníkov cestnej premávky," opisuje bratislavská krajská polícia a dodáva, že vodičov jazdu ukončil až defekt a poškodenie vozidla, ktoré vzniklo v dôsledku nárazu do dopravného značenia v pripájacom pruhu na diaľnicu D1. Polícia zverejnila z policajnej naháňačky video.
Vodič mal uložený zákaz šoférovať, hrozia mu dva roky vo väzení
Po zastavení vozidla následnou lustráciou polícia zistila, že vodič vozidla má na základe právoplatného a vykonateľného rozhodnutia Okresného súdu Bratislava II a Okresného súdu Bratislava III uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlá až do októbra roku 2026.
"V danom prípade tak vzniklo podozrenie zo spáchania prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia, a preto bol vodič obmedzený na osobnej slobode a eskortovaný na policajné oddelenie v treťom bratislavskom okrese, kde mu už tamojší poverený príslušník po vykonaní potrebných úkonov vzniesol za vyššie uvedený trestný činu a umiestnil ho do cely policajného zaistenia," uvádza polícia a dodáva, že v prípade preukázania viny obvinenému za takéto konanie hrozí trest odňatia slobody až na dva roky.