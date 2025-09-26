Zmena ústavy je na svete: V parlamente ju podporila najtesnejšia väčšina!

BRATISLAVA - Politické napätie pár dní po schválení tretej konsolidácie narastá pri ďalšej téme. Je ňou novela ústavy, kde sa majú do základného štátneho dokumentu demokracie dostať napríklad aj riadky o dvoch pohlaviach.
- parlament rozhodol 90 hlasmi o zmene ústavy,
- takzvanú "hrádzu proti progresivizmu" ešte v januári 2025 predstavil premiér Robert Fico zo Smeru-SSD, pričom jej súčasťou má byť aj jasné vymedzenie dvoch pohlaví v ústave - muža a ženy,
- z medzinárodného hľadiska uplatnenia práva má proti zmene ústavy výhrady aj Benátska komisia,
- predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka vylučuje akúkoľvek spoluprácu s hnutím Slovensko v budúcnosti.
Aktualizované 11:16
Michal Šimečka ostro kritizuje poslanca Krátkeho, ktorý na tlačovej konferencii presvedčivo tvrdil, že novelizáciu ústavy nepodporí. "Toto je pre mňa koniec akýchkoľvek úvah o spolupráci s hnutím Slovensko," vyhlasil Šimečka.
Aktualizované 11:14
Návrh na zmenu ústavy okrem koaličných poslancov podprili aj poslanci hnutia Slovensko Marek Krajčí a Rastislav Krátky. Pričom hnutie Slovensko len vo štvrtok na tlačovej konferencii 25. septembra vyjadrili svoj nesúhlas so schvaľovaním novelizácie ústavy z dielne Smeru. Hlasovania sa podľa očakávania zdržali poslanci František Majerský a František Mikloško z KDH.
Aktualizované 11:08
Zmena ústavy prešla. Podporilo ju rovných 90 poslancov. V sále zaznel burácajúci potlesk.
Aktualizované 10:30
Hlasovanie o zmene ústavy by sa malo odohrať už o niekoľko desiatok minút, no v rozprave je prihlásených ešte niekoľko poslancov z radov opozície.
O všetkom sa už malo rozhodnúť vo štvrtok 25. septembra, no predseda Národnej rady Richard Raši (Hlas-SD) krátko pred spustením hlasovania náhle oznámil jeho presun na piatok 26. septembra. Dôvodov môže byť viacero, hoci premiér na brífingu Smeru-SSD ešte pred pár hodinami hovoril niečo o tom, že sa o všetkom rozhodne "buď dnes, alebo už nikdy".
Hlasovanie o novele Ústavy sa presúva: Do rozpravy sa prihlásilo päť opozičných poslancov
Výrok "buď dnes, alebo nikdy" nevyzrel veľmi dobre
Nakoniec sa teda stal kompromis a zrejme aj pre nedostatok koaličných hlasov (keďže v sále chýbal poslanec Hlasu-SD a primátor Liptovkského Mikuláša Ján Blcháč) a hlasovania o zmene ústavy sa tak dočkáme až v závere pracovného týždňa.
Fico predtým na brífingu apeloval hlavne na konzervatívne spektrum v opozícii v tom zmysle, že majú jedinečnú šancu presadiť zmeny a nech sa nespoliehajú na hlasy Smeru, ak by s návrhom na zmenu ústavy neskôr prišli napríklad poslanci KDH. "Poslednýkrát vidíte 42 poslancov Smeru pripravených hlasovať za zmenu takejto ústavy. Nenecháme sa vydierať, sme vládna strana, zodpovedáme nielen za chod štátu, ale aj za primerané hodnotové zakotvenie štátu," varoval Fico.
Tajné hlasovanie nebude
V stratégii Smeru bola ešte jedna vychytávka, ktorú viacerí opozičníci verejnej otvorili na sociálnych sieťach. Ako prvý prehovoril Alojz Hlina z SaS o tom, že koaličný Smer by mohol hlasovanie viesť tajnou formou, aby nebolo zrejmé, kto návrh podporil. Fico napokon z tejto stratégie vycúval. Môže za to predovšetkým postoj klubu hnutia Slovensko Igora Matoviča. Väčšina klubu KDH má podľa vyjadrení viacerých poslancov záujem zmeny v ústave podporiť, a to napriek tomu, že s návrhom prichádza Smer. Podľa analytikov sa tak podarilo opozíciu na poslednú chvíľu názorovo rozdeliť.
"Nebude tajné hlasovanie, bude normálne verejné hlasovanie," vyhlásil Fico. Šéf poslaneckého klubu Smeru Ján Richter vysvetlil, že opozičným poslancom z klubu Slovensko, Za ľudí, Kresťanskej únie (KÚ) chceli umožniť, aby mohli slobodne podporiť novelu ústavy tak, že sa bude hlasovať tajne. Keďže Hnutie Slovensko už avizovalo, že jeho poslanci sa na tajnom hlasovaní nezúčastnia, takýto návrh je podľa Richtera bezpredmetný.
Komplikácie s počtom hlasov pre ústavnú väčšinu
Na schválenie novely ústavy bude treba 90 hlasov. Podpora novely ústavy sa nečaká od KDH-ákov Františka Majerského a Františka Mikloška. Komplikácie tiež koalícii spôsobilo náhle úmrtie poslankyne KÚ Anny Záborskej, ktorú nahradil Igor Dušenka z hnutia Slovensko a ten nehodlá návrh podporiť, koniec-koncov - ani zvyšok klubu matovičovcov. Voči návrhu na zmenu ústavy má okrem iného výhrady aj Benátska komisia.