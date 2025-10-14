Najskôr dvojpohlavná ústava a potom medzinárodná otočka: Blanárov rezort podporil práva intersex ľudí!

ŠTRASBURG - Opäť sme medzinárodným unikátom. Len pár týždňov po tom, ako bola koncom septembra schválená novela ústavy o dvoch pohlaviach sme v zahraničí ukázali inú tvár. Rezort zahraničných vecí podporil práva intersex ľudí.
O hlasovaní v Rade Európy informoval portál Euractiv.sk. Web informoval o tomto kroku v takom kontexte, že došlo k prijatiu odporúčania v mene rezortu diplomacie. Je to pritom len pár dní po schválení novej verzie ústavy, ktorá vylučuje akékoľvek iné vnímanie ľudí, než na základe dvoch pohlaví - muža a ženy.
Blanárov rezort vysvetľuje hlasovanie
Rezort Juraja Blanára (Smer-SSD) však tvrdí, že išlo len o hlasovanie v rámci dokumentu, ktorý nie je záväzný. Odporúčanie však tvrdí to, že členské štáty by mali zabezpečiť "prijatie a účinné vykonávanie legislatívnych a iných opatrení na podporu skutočnej rovnosti a ochranu ľudských práv intersex osôb".
Intersex ľudia sú takí jedinci, ktorí sa po narodení vymykajú binárnemu deleniu na mužské a ženské pohlavie. Nastáva potom konflikt so znením aktuálnej verzie ústavy, ktorá po novom vymedzuje tieto pohlavia len na jedno alebo druhé.
Intersex ľudia sú teraz predmetom rezortu spravodlivosti, odkázali blanárovci
Ministerstvo zahraničných vecí však nevysvetlilo, prečo Slovensko toto odporúčanie na Rade Európy podporilo. "Odporúčania Výboru ministrov adresované členským štátom nie sú právne záväzné a majú odporúčací charakter," zopakovalo komunikačné oddelenie ministerstva. Právne určenie práv intersex ľudí je podľa nich v pôsobnosti ministerstva spravodlivosti.