Hlinu ZJAZDILA jeho vlastná manželka: Na narodeniny nedal prednosť vlastnej rodine, ale ...

BRATISLAVA/PIEŠŤANY - Najaktívnejší reprezentant politickej opozície a tiež jej najvýraznejší prvok je určite Alojz Hlina z radov Slobody a Solidarity. SaSka si svojho pomocníka hýčka až tak, že sa objavuje aj na jednotlivých stretnutiach s občanmi. Zdá sa však, že známy konzervatívec to zrejme preháňa. Dala mu to najavo jeho žena!
archívne video
Vec sa má totiž tak, že SaS organizuje jednu z verejných diskusii v Piešťanoch počas 22. októbra 2025. Tento dátum je v rodine Hlinovcov kľúčový, keďže on ako hlava rodiny oslavuje narodeniny. Tie päťdesiate piate však budú výnimočné a zvučný politik si na ich oslavu očividne vyčlenil len obmedzený čas, keďže priamo počas tohto dňa bude na spomínanej diskusii.
Odkaz od manželky pod udalosťou
Niekto by si mohol povedať, že je zapálený do práce, iní by to zas zhodnotili ako workoholizmus. Pravdu vie zrejme len sám Hlina, ktorého v komentárovej sekcii dokonca "napomenula" samotná manželka Martina. Tá si evidentne počas tohto špeciálneho dňa predstavovala iný program.
"Tvoje narodeniny si mal tráviť s manželkou na premiére filmu Matka Teraza a diskusii o filme s Havranom!" napísala naoko vyčítavo politikovi takto cez sociálne siete manželka Martina, no v závere pribudol aj emotikónový bozk, čo samozrejme značí, že v rodine Hlinovcov je všetko na kostolnom poriadku a Martina Hlinová má plné pochopenie pre svojho zapáleného muža.