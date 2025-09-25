Hlasovanie o novele Ústavy sa presúva: Do rozpravy sa prihlásilo päť opozičných poslancov

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR budú o vládnej novele Ústavy SR napokon hlasovať až v piatok (26. 9.) o 11.00 h. Oznámil to predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD).
„Keďže je viacero prihlásených do rozpravy, dnes hlasovať nebudeme, budeme hlasovať zajtra o 11.00 h, bude pokračovať rozprava,“ povedal v pléne Raši. Pôvodne sa malo hlasovať vo štvrtok podvečer.
Do rozpravy k tretiemu čítaniu k novele ústavy sa prihlásili piati opoziční poslanci. Podľa rokovacieho poriadku Národnej rady SR môže v treťom čítaní poslanec navrhnúť len opravu legislatívno-technických chýb a jazykových chýb.
Poslanci budú rokovať aj v pondelok
Poslanci Národnej rady (NR) SR budú rokovať aj v pondelok (29. 9.), hoci pondelky zvyčajne nie sú rokovacím dňom. Odsúhlasili si totiž návrh koaličných klubov. V pondelok by mali poslanci rokovať od 9.00 h do 20.00 h. V úvode dňa by sa mali venovať vládnej novele zákona o odpadoch. Následne by mali prebrať novelu zákona o dani z finančných transakcií z dielne koaličnej SNS. O prerokovaných bodoch v pondelok hlasovať nebudú.