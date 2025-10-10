Opozičník Hlina zúri: Šéf SIS opäť niečo vyviedol, toto medzinárodné gesto ho vraj môže stáť veľa

BRATISLAVA - Najskôr nehoda s luxusným športiakom, potom opletačky s policajným šéfom a teraz nový škandál. Šéf Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavol Gašpar má vraj mať na svedomí zvesenie vlajok NATO a Európskej únie v sídle úradu. Toto dostalo do vývrtky aj opozíciu.
Na sociálnej sieti sa nad celým činom rozhorčoval hlavný opozičník z radov Slobody a Solidarity Alojz Hlina. Ten len prednedávnom so spolustraníkmi viedol tisícové protestné zhromaždenie priamo pred sídlo na Vajnorskej ulici v Bratislave, kde sa dožadovali konca Pavla Gašpara vo funkcii šéfa SIS.
SaS priblížila detaily o Gašparovej druhej nehode: Najskôr havária a potom telefonát šéfovi krajskej polície!
Vlajky mali byť zvesené a nahradené slovenskými
Netrvalo to však dlho a Hlina sa pred sídlo SIS musel vrátiť znova. Tentokrát ide o údajný medzinárodný škandál, kedy si viacerí okoloidúci povšimli, že zo stožiarov spred budovy zmizli vlajky Severoatlantickej aliancie (NATO) a Európskej únie. Namiesto nich tam viseli tri slovenské vlajky. Hlina to nenechal len tak. "Pavol Gašpar, počúvajte dobre, dal zvesiť vlajku NATO a vlajku Európskej únie. Rozumiete? To je naozaj vážna vec," rozhorčoval sa Hlina pred sídlom SIS-ky.
Podľa Hlinu sa "vlajková výzdoba" riadi sa presne stanovenými pravidlami. Ak je upravovaná svojvoľne, ide o protokolárny aj diplomatický incident, ktorý môže mať ďalekosiahle následky. "Táto skutočnosť je naozaj vážna a musí mať nejaké pokračovanie. Vy, ľudia, ste za tie trináste dôchodky, prepáčte, že to tak povie, dali do rúk moc gaunerom a títo ľudia pracujú na tom, že nás z tej Európskej únie vyvedú aj z tých bezpečnostných štruktúr," posťažoval sa Hlina a plánuje ďalší odpor.
SaSka nechce skončiť len pri jednom pochode
Aj z toho dôvodu po pochode smerom na sídlo SIS pripravila SaS ďalší protestný pochod. Tentokrát povedie pred sídlo Národnej rady SR na hradnom kopci. "Ak Pavol Gašpar neodstúpi sám, alebo ak nebude odvolaný, budeme pochodovať pred parlament už v utorok 21. októbra 2025 o 17:00 z Námestia SNP," informovala SaS.