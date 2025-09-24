Ďalšie F-16 by mali prísť na budúci týždeň: Nebo chránia stále spojenci, uviedol Kaliňák

BRATISLAVA - Ďalšie stíhačky F-16 by mali prísť na Slovensko na budúci týždeň. Slovenské nebo naďalej chránia spojenci. Jeho obranu by SR mohla prevziať na budúci rok. Myslí si to minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD), ktorý to uviedol v utorok (23. 9.) na tlačovej konferencii v reakcii na novinársku otázku.
„Ďalšie stíhačky by mali prísť, tuším, v priebehu budúceho týždňa. To sú asi dve a do konca roka by mala prísť tiež ešte minimálne dvojica,“ uviedol Kaliňák s tým, že rezort ešte musí rozhodnúť, kedy na Slovensko priletia stíhačky, ktoré sa aktuálne zúčastňujú na výcviku pilotov v americkej Arizone.
Nasadzované by mohli byť podľa Kaliňáka od začiatku budúceho roka. Plná spôsobilosť by následne mohla byť dosiahnutá v priebehu niekoľkých mesiacov. „Máme to trošku posunuté. Ja som s tým nie spokojný, to poviem úprimne,“ uznal minister s tým, že situácia je komplikovaná.
Kontrakt na 14 stíhačiek F-16 C/D Block 70 americkej výroby uzavrelo Slovensko koncom roka 2018. Dodanie lietadiel sa pre pandémiu oneskorilo. Prvé stroje prileteli na vojenské letisko v Kuchyni pri Malackách v lete minulého roka.