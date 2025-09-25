Severoamerické veliteľstvo protivzdušnej obrany vyslalo stíhačky proti ruským vojenským lietadlám pri pobreží Aljašky

ANCHORAGE - Severoamerické veliteľstvo protivzdušnej obrany (NORAD) v stredu vyslalo svoje stíhačky, aby identifikovali a zachytili štyri ruské vojenské lietadlá pri pobreží Aljašky. Informuje o tom správa agentúry Reuters.
NORAD vo vyhlásení napísalo, že detekovalo a sledovalo dve ruské stíhačky Tupolev Tu-95 a dve Suchoj Su-35 v Aljašskej identifikačnej zóne protivzdušnej obrany (ADIZ). Spoločné americko-kanadské veliteľstvo na incident reagovalo mobilizáciou štyroch stíhačiek F-16, jedného lietadla Boeing E-3 a štyroch tankovacích lietadiel KC-135.
Trump vyzval NATO na zostreľovanie ruských lietadiel
Ruské lietadlá pri manévroch zostali v medzinárodnom vzdušnom priestore a nenarušili americký, ani kanadský. Agentúra Reuters vysvetľuje, že Aljašská identifikačná zóna protivzdušnej obrany je oblasť v medzinárodnom vzdušnom priestore, v ktorej sa všetky prelietajúce lietadlá musia identifikovať v záujme národnej bezpečnosti.
Americký prezident Donald Trump v utorok na pôde Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov vyhlásil, že členské štáty Severoatlantickej aliancie by mali zostreliť ruské lietadlá, ak vstúpia do vzdušného priestoru NATO.