Streda24. september 2025, meniny má Ľubor, Ľuboš, zajtra Vladislav

K žandárom sa hlási približne 1800 ľudí, uviedol Kaliňák: Prvých 100 prešlo výcvikom

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Topky/Ramon Leško, Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BORŠA/BRATISLAVA - Do Žandárskeho zboru sa hlási približne 1000 vojakov a ďalších 800 ľudí z iných bezpečnostných zložiek štátu. Prvých 100 záujemcov už prešlo výcvikom. Po výjazdovom rokovaní vlády v Borši to v stredu na tlačovej konferencii uviedol minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD).

archívne video

Robert Kaliňák reaguje na otázky ohľadne incidentu s dronmi v Poľsku (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Ako doplnil, rezort zaznamenal relatívne vysokú úspešnosť pri skúškach po výcviku. „Boli ľudia, ktorí nimi ešte neprešli, takže si to ešte budú môcť zopakovať a myslím, že budeme schopní pred koncom roka už niektoré hliadky dostať do sveta,“ uviedol. Prvý termín hliadok pripraví rezort spolu s Policajným zborom.

Zákon o niektorých opatreniach na zvýšenie odolnosti Slovenskej republiky v oblasti obrany a bezpečnosti priniesol okrem zmien v aktívnych armádnych zálohách aj vznik Žandárskeho zboru. V tom by mali pôsobiť bývalí policajti či profesionálni vojaci. Žandári by mali pomáhať polícii s udržiavaním verejného poriadku v riedko obývaných oblastiach.

Viac o téme: VýcvikHliadkyPrihláškyŽandáriRobert Kaliňák
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Podpredseda vlády a minister
Nikto nikoho nevylúčil, vyhlásil Kaliňák: O protidronovej ochrane sa len diskutuje
Domáce
Robert Kaliňák
Ďalšie F-16 by mali prísť na budúci týždeň: Nebo chránia stále spojenci, uviedol Kaliňák
Domáce
Tomáš Valášek
Slovensko chýba v protidronovej bariére: Robert Kaliňák sa vyhovára, tvrdí Tomáš Valášek
Domáce
Vicepremiér a minister obrany
Najväčším problémom v Európe sú podľa Kaliňáka aktuálne kapacity obranného priemyslu
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Ku guatemalským tradíciám patrí výroba a púšťanie veľkých šarkanov
Ku guatemalským tradíciám patrí výroba a púšťanie veľkých šarkanov
Cestovanie
Vyhlásenie KDH k situácii v parlamente
Vyhlásenie KDH k situácii v parlamente
Správy
Tk strany PS: Pridávame sa ku generálnemu prokurátorovi s ďalšími žalobami
Tk strany PS: Pridávame sa ku generálnemu prokurátorovi s ďalšími žalobami
Správy

Domáce správy

V Levočských vrchoch pribudla
V Levočských vrchoch pribudla vyhliadková veža Marčulina
dromedar.sk
Podpredseda vlády a minister
Nikto nikoho nevylúčil, vyhlásil Kaliňák: O protidronovej ochrane sa len diskutuje
Domáce
Veterinárni inšpektori odhalili nelegálne
Veterinárni inšpektori odhalili nelegálne kšefty so šteniatkami v Púchove
Domáce
BRUTÁLNY ÚTOK na mladú ženu! Útočník ju kopol do hrudníka, schytil za vlasy a zhodil na zem
BRUTÁLNY ÚTOK na mladú ženu! Útočník ju kopol do hrudníka, schytil za vlasy a zhodil na zem
Prešov

Zahraničné

NASA spustila misiu, ktorá
NASA spustila misiu, ktorá bude skúmať vesmírne počasie
Zahraničné
Ilustračné foto
Polícia v Británii zadržala muža po kyberútoku, ktorý narušil prevádzku letísk
Zahraničné
Rusko plánuje zvýšiť DPH:
Rusko plánuje zvýšiť DPH: Očakáva príjem vyše bilióna rubľov
Zahraničné
VIDEO Nevhodné pre citlivé povahy Z únikového schodiska si
Z únikového schodiska si urobili MUČIAREŇ! Pracovníci SBS brutálne týrali bezdomovcov, natáčali sa to na VIDEO
Zahraničné

Prominenti

Zvláštne MANÉVRE Belohorcovej manžela:
Zvláštne MANÉVRE Belohorcovej manžela: Po obvinení z NEVERY sa zbavil ich spoločnej realitky
Domáci prominenti
Gabriella Moreira
Záhadná SMRŤ 16-ročnej Miss: Jej telo našli na STAVBE!
Zahraniční prominenti
Boris Kollár ukázal syna,
Boris Kollár ukázal syna, ktorého má s matkou č. 10: FOTO Ten vyrástol... celý TATINO!
Domáci prominenti
Fran Drescher
Hviezda (67) seriálu Pestúnka Franny sa dočkala: Dostane hviezdu na chodníku slávy!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Žena pri rekonštrukcii domu
Žena pri rekonštrukcii domu objavila tajné dvere: TO, čo sa skrývalo pod kobercom, ju ŠOKOVALO! Hororový objav
Zaujímavosti
Chystáte sa na výlet?
Chystáte sa na výlet? Pozor, toto sú najdrahšie európske mestá na dovolenku v roku 2025
dromedar.sk
Medvede prekvapili farmárov priamo
Poľnohospodárov pri žatve prekvapili nebezpeční návštevníci: VIDEO Pozrite, čo z kukurice vybehlo!
Zaujímavosti
FOTO Mladá žena stratila sluch
Let na dovolenku zmenil jej život! Myslela si, že má len zaľahnuté v ušiach: Lekári jej odhalili nádor veľký ako avokádo
Zaujímavosti

Dobré správy

Anna a Martin priniesli
Anna a Martin priniesli novú vlasovú kozmetiku, ktorá pomáha nielen pri rednutí vlasov
plnielanu.sk
Slovensko píše dejiny vesmíru:
Slovensko píše dejiny vesmíru: 3IPK spustila blockchain na Medzinárodnej vesmírnej stanici ISS
Dobré správy
Chrípková sezóna sa blíži:
Chrípková sezóna sa blíži: Toto vám ušetrí hodiny v čakárni a navyše je zadarmo!
plnielanu.sk
Zdroj: Annemarie Borlind
Pleť bez vrások? Tipy odborníčky pre ženy po 40-tke, nepotrebujete žiadne ihly ani chémiu
plnielanu.sk

Ekonomika

Veľké zmeny v platení: Ministri odklepli obchodom povinnosť prijímať bezhotovostné platby!
Veľké zmeny v platení: Ministri odklepli obchodom povinnosť prijímať bezhotovostné platby!
Vodiči na východe si vydýchnu: Otvára sa dlho očakávaný úsek rýchlostnej cesty pri Košiciach! (foto)
Vodiči na východe si vydýchnu: Otvára sa dlho očakávaný úsek rýchlostnej cesty pri Košiciach! (foto)
Ďalšia rošáda v sviatkoch: Traja králi majú zostať, škrtať sa má iný voľný deň!
Ďalšia rošáda v sviatkoch: Traja králi majú zostať, škrtať sa má iný voľný deň!
Milujú Slováci
Milujú Slováci "mama hotel"? Nové čísla Eurostatu odhaľujú krutú realitu!

Šport

Beckera šokoval život vo väzení: Úprimná spoveď o tom, čo všetko sa odohrávalo za mrežami
Beckera šokoval život vo väzení: Úprimná spoveď o tom, čo všetko sa odohrávalo za mrežami
ATP
Hlboký smútok vo futbalových srdciach: Zomrela legenda (†87) československej reprezentácie
Hlboký smútok vo futbalových srdciach: Zomrela legenda (†87) československej reprezentácie
Česko
Hra s ohňom, cirkus, fanúšikovia futbalu nechápu: Šéf FIFA rokoval o absurdnom formáte MS
Hra s ohňom, cirkus, fanúšikovia futbalu nechápu: Šéf FIFA rokoval o absurdnom formáte MS
MS vo futbale
VIDEO Z tohto tuhne krv v žilách: Hrozivý moment, Slafkovského zasiahla korčuľa do tváre
VIDEO Z tohto tuhne krv v žilách: Hrozivý moment, Slafkovského zasiahla korčuľa do tváre
NHL

Auto-moto

MG uvádza 2 nové modely: Veľké SUV s hybridom bez zástrčky a EV. Dobré ceny majú obe
MG uvádza 2 nové modely: Veľké SUV s hybridom bez zástrčky a EV. Dobré ceny majú obe
Novinky
TEST: Ford Transit Custom Business - hybrid je lepší ako nafta
TEST: Ford Transit Custom Business - hybrid je lepší ako nafta
Klasické testy
Nové Porsche 911 Turbo S je najvýkonnejšie v histórii a môže za to hybrid
Nové Porsche 911 Turbo S je najvýkonnejšie v histórii a môže za to hybrid
Novinky
Nové čínske značky už na Slovensku. Ich autá sú šité Slovákom na mieru
Nové čínske značky už na Slovensku. Ich autá sú šité Slovákom na mieru
Novinky

Kariéra a motivácia

Aké zmeny pripravila Sociálna poisťovňa v roku 2026?
Aké zmeny pripravila Sociálna poisťovňa v roku 2026?
Domáce
Ako uspieť na pohovore vo veľkých nadnárodných spoločnostiach: tipy a triky, ktoré musíte poznať
Ako uspieť na pohovore vo veľkých nadnárodných spoločnostiach: tipy a triky, ktoré musíte poznať
Pracovný pohovor
Učte sa za 15 minút denne a predbehnite konkurenciu: Mikrotréningy sú novým tajomstvom úspechu
Učte sa za 15 minút denne a predbehnite konkurenciu: Mikrotréningy sú novým tajomstvom úspechu
Kariérny rast
Rušia sa sviatky, pracuje sa viac a plat stojí. Toto je cesta, ako z toho von
Rušia sa sviatky, pracuje sa viac a plat stojí. Toto je cesta, ako z toho von
Kariérny rast

Varenie a recepty

17 receptov na voňavé dezerty s mrkvou. Od tradičných koláčov až po slávnostné torty.
17 receptov na voňavé dezerty s mrkvou. Od tradičných koláčov až po slávnostné torty.
18 najlepších receptov na omáčky, ktoré si zamilujete
18 najlepších receptov na omáčky, ktoré si zamilujete
Tekvicový džem, ktorý si obľúbite: Skvelý na chlieb či do palaciniek
Tekvicový džem, ktorý si obľúbite: Skvelý na chlieb či do palaciniek
Výber receptov
Nakladaná kyslá kapusta: Robíte tieto chyby pri jej príprave aj vy?
Nakladaná kyslá kapusta: Robíte tieto chyby pri jej príprave aj vy?
Rady a tipy

Technológie

Katastrofický scenár pre planétu. Oceány sa prehrievajú a základ potravinového reťazca umiera
Katastrofický scenár pre planétu. Oceány sa prehrievajú a základ potravinového reťazca umiera
Veda a výskum
Dve najsilnejšie ruské hackerské skupiny spojili sily. Európu zachvátila panika, môže nastať peklo
Dve najsilnejšie ruské hackerské skupiny spojili sily. Európu zachvátila panika, môže nastať peklo
Bezpečnosť
Používaš Google TV? Priprav sa, Gemini AI totálne zmení tvoj chytrý televízor
Používaš Google TV? Priprav sa, Gemini AI totálne zmení tvoj chytrý televízor
Filmy a seriály
Ruská „Noemova archa“ pristála na Zemi. Nie všetci pasažieri cestu prežili
Ruská „Noemova archa“ pristála na Zemi. Nie všetci pasažieri cestu prežili
Vesmír

Bývanie

V kamenných zvyškoch ešte cítiť starý dom. Na trendoch im však nezáležalo, hlavne aby interiér prinášal pokoj
V kamenných zvyškoch ešte cítiť starý dom. Na trendoch im však nezáležalo, hlavne aby interiér prinášal pokoj
5 dizajnových chýb, ktoré kazia vo vašej kuchyni dojem. Prečo môže pôsobiť lacno alebo zastaralo?
5 dizajnových chýb, ktoré kazia vo vašej kuchyni dojem. Prečo môže pôsobiť lacno alebo zastaralo?
Zvonku vyzerá chladne, no počkajte na interiér! Po zastaranom bývaní niet ani stopy, vymenili ho za krásne nadčasové bývanie
Zvonku vyzerá chladne, no počkajte na interiér! Po zastaranom bývaní niet ani stopy, vymenili ho za krásne nadčasové bývanie
6 fantastických nápadov, ako udržať v malej garáži poriadok. Takto využijete prakticky každý voľný kút!
6 fantastických nápadov, ako udržať v malej garáži poriadok. Takto využijete prakticky každý voľný kút!

Pre kutilov

Schátranú stodolu pri Banskej Štiavnici vlastnoručne premenil na plnohodnotný domov. Trvalo mu to 5 rokov!
Schátranú stodolu pri Banskej Štiavnici vlastnoručne premenil na plnohodnotný domov. Trvalo mu to 5 rokov!
Súťaže
Máte svahovitú záhradu a neviete, ako si pohodlne oddýchnuť? Inšpirujte sa riešením, ktorému neodoláte!
Máte svahovitú záhradu a neviete, ako si pohodlne oddýchnuť? Inšpirujte sa riešením, ktorému neodoláte!
Dvor a záhrada
Praktický postup, ako sušiť jablká a šikovné triky, ako dosiahnuť ten najlepší výsledok
Praktický postup, ako sušiť jablká a šikovné triky, ako dosiahnuť ten najlepší výsledok
Recepty
Uťahujeme opasky, plníme poháre: Najlepšie tipy pri zaváraní džemov, ktoré ich vyladia k dokonalosti
Uťahujeme opasky, plníme poháre: Najlepšie tipy pri zaváraní džemov, ktoré ich vyladia k dokonalosti
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Experimentátorky v spálni: Ako sa líši sexuálna fantázia podľa generácie, zistite, ako na tom ste vy
Partnerské vzťahy
Experimentátorky v spálni: Ako sa líši sexuálna fantázia podľa generácie, zistite, ako na tom ste vy
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
AKTUÁLNE Mikuláš Černák zostáva
Domáce
AKTUÁLNE Mikuláš Černák zostáva vo väzení! Prvé slová po rozhodnutí súdu
Z únikového schodiska si
Zahraničné
Z únikového schodiska si urobili MUČIAREŇ! Pracovníci SBS brutálne týrali bezdomovcov, natáčali sa to na VIDEO
Veľká policajná akcia na
Domáce
Veľká policajná akcia na juhu Slovenska: Desivé odhalenia o prípade nezvestného Rýpala
Sága na pokračovanie: Pellegrini
Domáce
Sága na pokračovanie: Pellegrini zvozil Danka, reakcia SNS nenechala na seba dlho čakať! Toto nie je škôlka, odkázal Fico

Ďalšie zo Zoznamu