Zmena pravidiel na poslednú chvíľu: Koalícia už má ZOZNAM sviatočných dní, kedy v obchodoch nakúpite!

BRATISLAVA - S príchodom konsolidácie sa čoraz viac začalo skloňovať rušenie pracovného pokoja počas sviatkov. Prichádza ďalšia zmena, kde sa podľa pozmeňovacieho návrhu dozvedáme to, počas ktorých sviatkov v obchodoch nakúpime.
Zoznam priniesol Denník N. Týmto krokom chce koalícia rozšíriť počet sviatkov, kedy budú môcť byť otvorené obchody. Sú tu také novinky ako napríklad Veľkonočných pondelok či výročie SNP. Pozmeňovací návrh presne tieto dni uvádza.
Dni, kedy obchody zostanú otvorené:
- 6. január,
- Veľkonočný pondelok,
- 1. máj,
- 8. máj,
- 5. júl,
- 29. august,
- 15. september,
- 1. november,
- 17. november (už tento rok).
Obchody však naďalej zostávajú zatvorené počas:
- 1. januára,
- Veľkonočného piatku,
- Veľkonočnej nedele,
- Štedrý deň popoludní,
- prvého a druhého sviatku vianočného.
O týchto zmenách bude parlament rokovať už dnes, 23 septembra. V rámci kompletnosti treba dodať, že obchody môžu byť otvorené na Štedrý deň doobeda. Čo sa týka ďalších zmien na poslednú chvíľu, koalícia upustí od vyššej 23-percentnej dane z pridanej hodnoty na pekárenské, niektoré sladké a slané výrobky. Ponechajú si teda 19-percentnú DPH.