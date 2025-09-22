Rozkol v opozícii: SaS vyzýva 17. novembra na generálny štrajk: Od KDH prišla studená sprcha!

BRATISLAVA - Rozkol v opozícii. Opozičná strana SaS vyzýva 17. novembra na generálny štrajk. Ľudia sa k nemu podľa jej predsedu Branislava Gröhlinga sami prihlasujú a strane sa ozývajú i zamestnávatelia. Gröhling podotkol, že štrajk si netreba predstaviť ako ten z roku 1989 a rozumie, že nie každý občan bude mať možnosť zapojiť sa. Súhlas so štrajkom sa podľa neho dá vyjadriť aj inak. Predseda strany to vyhlásil na pondelkovej tlačovej konferencii. KDH reagovalo odmietavo. Generálny štrajk nemajú podľa hnutia pripravovať a ohlasovať politické strany
„Mám za sebou niekoľko stretnutí a nasledujúce týždne absolvujem desiatky stretnutí so zamestnávateľmi, s odbormi, s podnikateľmi, ktorí hovoria, že súčasná konsolidácia je hrozbou pre všetkých. Že radšej symbolicky uzatvoria svoje prevádzky svojej výroby, pretože tá škoda bude omnoho menšia ako to, čo tu pripravuje Fico v rámci celej konsolidácie. Hovoria to samostatne jednotliví živnostníci, ale aj podnikatelia,“ doplnil Gröhling.
Podľa svojich slov si uvedomuje, že nie každý sa do štrajku môže zapojiť. Naznačil, že prerušenie práce v zapojených prevádzkach by mohlo trvať niekoľko hodín. Občania, ktorí sa pripojiť nebudú môcť, by mohli štrajk aspoň symbolicky podporiť vo verejnom priestore. Strana podľa jej predsedu pripravila i koordinačný web.
„Úspech bude, keď to Ficova vláda pocíti. Pocíti, že ňou zatrasieme, že naozaj nemôžu robiť toto, čo robia, že Slováci to nechcú. Slováci chcú mať pokoj od politiky, chcú mať pokoj od toho, že Fico chodí hentam do Ruska. Chcú žiť v demokratickej krajine, chcú žiť v krajine, kde ľudia budú mať viac peňazí v peňaženkách,“ uviedol. Ako dodal, strana bude o týždeň informovať, ako organizácia štrajku postupuje a koľko zamestnávateľov sa k nemu hlási. Podobným spôsobom budú komunikovať aj so svojimi partnermi v opozícii. Podľa svojich slov bude Gröhling rád, ak sa k iniciatíve pripoja aj oni.
Šimečka reaguje na kritiku Blanára: Fico a Pellegrini mali podporu Babiša, vtedy to neprekážalo!
KDH: Generálny štrajk nemajú pripravovať a ohlasovať politické strany
Generálny štrajk nemajú pripravovať a ohlasovať politické strany. Je to vecou zamestnávateľov a odborárov. Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) si 17. november pripomenie na námestiach. V reakcii na výzvy opozičnej strany SaS na účasť 17. novembra na generálnom štrajku to uviedol predseda KDH Milan Majerský.
„Zároveň platí, že generálny štrajk by priniesol obrovské ekonomické škody, v konečnom dôsledku by ešte zhoršil stav verejných financií a doplatili by naň práve tí, ktorých chceme chrániť: rodiny, deti, seniorov či živnostníkov,“ varovalo hnutie.
Ako hnutie vyhlásilo, k zodpovedným rozhodnutiam pristupuje vždy s rozvahou. Zápas proti konsolidácii vedie politickými a hodnotovými nástrojmi - slušne, férovo, ale nekompromisne. „KDH dlhodobo a jasne hovorí, že táto konsolidácia je nespravodlivá a bezcitná, pretože najviac dopadá na rodiny s deťmi, seniorov a najslabších. Vláda si opäť vybrala tú najľahšiu cestu - namiesto toho, aby šetrila na sebe, berie tým, ktorí sa najťažšie bránia,“ vyhlásili kresťanskí demokrati.
PS zvolá k téme 17. novembra a generálneho štrajku okrúhly stôl
Opozičné Progresívne Slovensko zvolá k téme protestov 17. novembra a generálneho štrajku v piatok okrúhly stôl. Pozve naň svojich politických partnerov, zástupcov občianskej spoločnosti, firiem i iných organizácií. „Ak chceme uštedriť Ficovi prehru, musíme konať koordinovane. Vnímam, že názory na formu protestu 17. novembra (vrátane alternatívy „generálny štrajk“) sa rôznia v opozícii, ale aj v odboroch, u zamestnávateľov a v občianskej spoločnosti. Toto je tak vážna vec, že si nemôžeme posielať odkazy cez médiá a trieštiť sily,“ vyhlásil šéf strany Michal Šimečka.
Ako dodal, je potrebné, aby si strany vymenili názory a nápady a dospeli k spoločnému postupu. Sedemnásty november si podľa neho treba uctiť dôstojne a treba povedať rázne nie „ťahaniu Slovenska do Moskvy“ a „ožobračovaniu, ktoré táto vláda pácha na našich občanoch“.
Hnutie SLOVENSKO oceňuje každú snahu a aktivitu
Hnutie SLOVENSKO uviedlo, že oceňuje každú snahu a aktivitu, ktorá má za cieľ skrátiť hrôzovládu Roberta Fica. Každý deň Ficovej vlády je trestom pre Slovensko. "Mrzí nás však, že strany súčasnej opozície, ktoré z tribúny spoločne deklarujú jednotu a spoluprácu, si cez médiá v otázke prípadného generálneho štrajku posielajú odkazy o ´infantilnom a detinskom´ návrhu. Preto im odporúčame, aby sa najprv spoločne dohodli za zatvorenými dverami, a následne komunikovali svoje stanovisko," uviedli.