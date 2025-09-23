Utorok23. september 2025, meniny má Zdenka, zajtra Ľubor, Ľuboš

Marta Šimečková podá trestné oznámenie: Bude sa brániť voči urážkam zo strany premiéra

Robert Fico a Marta Šimečková
Robert Fico a Marta Šimečková (Zdroj: Topky/Vlado Anjel, TASR/Pavel Neubauer)
TASR

BRATISLAVA - Marta Šimečková, matka lídra opozičného Progresívneho Slovenska (PS) Michala Šimečku, a jej spolupracovníčka Andrea Puková sa budú brániť trestným oznámením voči urážaniu. Reagujú tak na víkendové vyjadrenia premiéra Roberta Fica (Smer-SD) o zneužívaní verejných finančných zdrojov či podvodnom konaní. Šimečková o tom informovala na sociálnej sieti.

Odmieta tvrdenia premiéra o tom, že by chceli v súvislosti s projektom Stredoeurópskeho fóra vylákať zo štátneho rozpočtu peniaze na svoje obohatenie sa. Pripúšťa, že v minulosti urobili aj množstvo chýb, deklaruje však, že nikdy sa nechceli pred zodpovednosťou za omyly skrývať. Zdôrazňuje, že to platí aj teraz. Ubezpečuje, že ak zo zákona na to určená inštitúcia rozhodne, že sú povinné niečo do štátneho rozpočtu vrátiť, budú to akceptovať a financie vrátia.

"Samotný fakt, že sme sa uchádzali v tomto aj iných rokoch na fórum o podporu z Fondu pre umenie aj z Fondu pre ľudské práva, je úplne normálna vec,“ konštatuje Šimečková poukazujúc na to, že veľké projekty ako konferencie či festivaly sa uchádzajú o podporu z viacerých verejných zdrojov. Podotýka, že každá inštitúcia financovala inú časť projektu a pripomína, že ak by bol projekt prostriedkom na ich obohatenie sa, nedávali by doň vlastné peniaze. "Trestné oznámenie na nás síce nepodal Robert Fico, ale urobil to už niekto iný. Budeme plne spolupracovať s orgánmi, ktoré sa na nás obrátia,“ odkazuje Šimečková.

Premiér na sobotňajšej (20. 9.) tlačovej konferencii vyhlásil, že matka Michala Šimečku mala v rokoch 2020 až 2023 zneužívať verejné dotačné zdroje. Uvedený príklad sa týkal projektu medzinárodného podujatia Stredoeurópske fórum občianskeho združenia (OZ) Projekt Fórum, za ktorým je ako štatutárka matka predsedu PS. Fico oznámil, že krížová kontrola zistila, že uvedené OZ si na jeden projekt požiadalo o dotácie tri subjekty. Tvrdenia premiéra verifikovali aj minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) či štátny tajomník Ministerstva kultúry SR Tibor Bernaťák.

Šimečka označil Ficove vyjadrenia za nechutné útočenie na jeho rodinu. Tvrdí, že to premiér robí lebo je "v koncoch" a má strach z reakcie ľudí na konsolidáciu.

Analytik INESS Ďurana v rozhovore skritizoval konsolidáciu, neskrýva sklamanie
Analytik INESS Ďurana v rozhovore skritizoval konsolidáciu, neskrýva sklamanie
V Inkognite budú hádači perliť, Hudák riskol vtip o sestričkách a aha, čo povedal hosťovi Čeky!
V Inkognite budú hádači perliť, Hudák riskol vtip o sestričkách a aha, čo povedal hosťovi Čeky!
Thália Král sa venuje aj dabingu. Počuť ju môžete v rozprávke Gabby a jej kúzelný domček vo filme
Thália Král sa venuje aj dabingu. Počuť ju môžete v rozprávke Gabby a jej kúzelný domček vo filme
Robert Fico a Marta
Marta Šimečková podá trestné oznámenie: Bude sa brániť voči urážkam zo strany premiéra
Anna a Martin priniesli
Anna a Martin priniesli novú vlasovú kozmetiku, ktorá pomáha nielen pri rednutí vlasov
VIDEOROZHOVOR Nekompromisný analytik Ďurana o
Nekompromisný analytik Ďurana o Kamenického konsolidácii: Z fňukania ministra som bol sklamaný
Prešovská vedecká knižnica priniesla školám sériu koncertov o rómskej kultúre a flamencu
Prešovská vedecká knižnica priniesla školám sériu koncertov o rómskej kultúre a flamencu
Sídlo Organizácie Spojených národov
V utorok sa začne všeobecná rozprava 80. Valného zhromaždenia OSN
AKTUALIZOVANÉ Drony narušili priestor letísk
Drony narušili priestor letísk v Osle aj Kodani! Dopravu museli na čas prerušiť
Ľudia sledujú, ako silné
K Číne sa blíži supertajfún Ragasa! Zatvorili školy a podniky vo viacerých mestách
FOTO Emmanuel Macron a Pedro
Francúzsko uznalo Palestínsky štát: Španielsko chce, aby sa stal členom OSN
Či je to jeho
Leonardo DiCaprio nikdy nevyzeral lepšie: SCHUDOL a... Teraz by zbalil ešte mladšiu!
Ján Jackuliak
Herec Ján Jackuliak sa pobil s Milanom Ondríkom: Vážne zranenia!
Na Jovinečka vytiahla jeho
Na Jovinečka vytiahla jeho EX Bianka ŠPINU: Poriadny podraz!
Priveľa na jeden život!
Priveľa na jeden život! Slávna Romy Schneider to nemala ľahké... Zrada milenca a strašná smrť syna
FOTO Na talianskom ostrove archeológovia
Fascinujúci objav na Sardínii: Staroveké hrobky odhaľujú život pred viac než 5 000 rokmi! TU žili víly?
Plánujete dieťa? Vyrazte na
Plánujete dieťa? Vyrazte na výlet do Poľska: Sieť hotelov ponúka hosťom odmenu za počatie potomka!
Podľa novej štúdie káva
Podľa novej štúdie káva podporuje dlhší život, avšak iba ak ju pijete TAKTO
Riziko vzniku rakoviny prsníka
Rakovina prsníka desí milióny žien: Chirurgička odhalila šokujúce pravdy, ktoré vám lekári nepovedia
Anna a Martin priniesli
Anna a Martin priniesli novú vlasovú kozmetiku, ktorá pomáha nielen pri rednutí vlasov
Slovensko píše dejiny vesmíru:
Slovensko píše dejiny vesmíru: 3IPK spustila blockchain na Medzinárodnej vesmírnej stanici ISS
Chrípková sezóna sa blíži:
Chrípková sezóna sa blíži: Toto vám ušetrí hodiny v čakárni a navyše je zadarmo!
Pleť bez vrások? Tipy odborníčky pre ženy po 40-tke, nepotrebujete žiadne ihly ani chémiu
