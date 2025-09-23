Nespokojnosť narastá a odbory sa predsalen zobúdzajú: V súvislosti so 17. novembrom majú jasnú požiadavku!

BRATISLAVA - Generálny štrajk je niečo, čo by malo byť výhradnou témou odborových zväzov a pridružených organizácii bez politického angažovania sa. Tretia rázna konsolidácia je katalyzátorom, ktorý však najskôr namiesto odborov dal dohromady opozíciu na námestiach. Zdá sa však, že ani odbory už nechcú byť ticho a vyjadrili svoje stanovisko.
Jedna z odborových organizácii sa rozhodla prehovoriť. Ide o ZO ECHOZ uniJA, ktorá zastupuje zamestnancov v dvanástich firmách IT sektora a centier zdieľaných služieb. Vyjadruje zásadný nesúhlas s konsolidačnými opatreniami vlády, ktoré boli prijaté bez riadneho sociálneho dialógu a spolupracuje aj s Konferedáciou odborových zväzov (KOZ). "Za mimoriadne nešťastné a symbolicky nevhodné považujeme rozhodnutie premeniť 17. november – Deň boja za slobodu a demokraciu – z dňa pracovného pokoja na bežný pracovný deň," vyhlásili odbory na margo plánov vlády.
Kľúčové inštitúcie boli vynechané z debaty
Združenie dostáva do vývrtky aktuálne znenie tretieho konsolidačného balíka. "Tieto opatrenia sa citeľne dotýkajú tak zamestnávateľov, ako aj zamestnancov, vrátane tých vašich. S ohľadom na množstvo a dopad zmien, ako aj na fakt, že boli pripravené a odprezentované bez zapojenia Hospodárskej a sociálnej rady SR ako zásadnej platformy sociálneho dialógu, sa domnievame, že reakcia by mala byť rozhodná, viditeľná a jednoznačná," pokračujú odbory.
Zároveň posielajú výzvu ďalším zamestnávateľom. "S vašou pomocou môže byť (17. november, pozn. red.) naďalej nielen dňom pracovného pokoja, ale aj dňom, keď umožníte svojim zamestnancom vyjadriť svoj názor na konsolidačné opatrenia, na symboliku rušenia štátneho sviatku spojeného s bojom proti autoritatívnym režimom a na netransparentný spôsob ich prijímania," doplnili zo združenia ZO ECHOZ uniJA.
Sú navyše presvedčení, že spoločne môžu ukázať, že si vážia odkaz 17. novembra a že v modernom IT sektore má demokracia, sloboda a sociálny dialóg nezastupiteľné miesto. "Vaše rozhodnutie môže byť jasným signálom pre zamestnancov, verejnosť aj vládu," dodali.