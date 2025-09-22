Koalícia hazarduje s tesnou väčšinou: Ferenčák si pri konsolidácii kladie podmienky, inak ju odmieta podporiť!

BRATISLAVA - Konsolidácia verejných financií je v parlamente. Po prvom čítaní sa v skrátenom legislatívnom konaní dostala postupne do druhého a tu nastal problém. Koalícia disponuje 79 hlasmi, ktorými aj v prvom čítaní schválili tento balík, no na odpor sa stavia poslanec Hlasu-SD a známy rebel Ján Ferenčák.
archívne video
Bol to práve Ferenčák, ktorý sa v nedeľnej relácii Na telo v televízii Markíza priznal, prečo zákon podporil v prvom čítaní, hoci sa mu jeho znenie nepozdáva. "Vieme, že konsolidovať musíme, neprajeme si totiž grécku cestu a jasne som zdôraznil, že mám očakávania od ministra, aby v druhom čítaní priniesol také návrhy a zmeny, ktoré prenesú celú ťarchu na plecia štátu. Aspoň 80 percent týchto výdavkov by mali byť prenesených na štát, ktorý by to mal zaplatiť cez rôzne opatrenia," povedal Ferenčák v nedeľnej diskusii.
Ten hovorí aj o progresívnom zdaňovaní tých, ktorí maju majetky, nevynímajúc bankové subjekty. "Ak aplikujeme väčšinu týchto opatrení a výdavkov na ľudí, (..) tak nám hrozí viacero nežiadúcich dôsledkov," vyslovil prognózu Ferenčák a vzápätí uviedol svoj ďalší postoj, ktorý mieni uplatniť.
Hlasák odobril SLK, prvé čítanie, no ďalej v tejto podobe zákona už vraj nepôjde
"Ja som povedal, skrátené legislatívne konanie (SLK, pozn. red.) podporím, prvé čítanie podporím, ale v prípade druhého očakávam, že minister Kamenický prinesie také opatrenia, ktoré zmenia terajší balík. To, v akom zložení je predstavený teraz, už som skôr povedal, že nebudem s ním súhlasiť," varoval koalíciu Ferenčák.
Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SSD) sa pritom bráni, že o najviac peňazí prídu rezorty práve najsilnejšej strany Smer-SSD. Najvyšší objem peňazí podľa jeho slov pôjde do rezortov Hlasu-SD. Ide o školstvo, zdravotníctvo, ale aj prácu a sociálne veci.
Zo šetrenia radšej urobte premiérsku tému, odkázal Ficovi Ferenčák
"Všetko je to v rukách ministra a v rukách vlády jednotlivých ministrov, pričom tu by som vyzval pána premiéra Roberta Fica, aby sa táto téma konsolidácie stala premiérskou témou, aby aj téma šetrenia v rámci štátu a jeho budúcnosti bola témou premiéra. On jediný má dnes právomoc prikázať ministerstvám, aby to šetrenie bolo výraznejšie na ich strane," odkázal Ficovi Ferenčák s tým, že občania nemôžu za to, v akom "stave sa nachádza republika".
"Vyjadril som sa jasne v tom, že skrátené podporím, prvé čítanie podporím, aby som dal šancu ministrovi v druhom čítaní priniesť zmeny, kde to má otočiť. Ak sa to nestane, jasne som sa vyjadril, že nepodporím takúto konsolidáciu," zopakoval rázne primátor Kežmarku.