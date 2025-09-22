AKTUÁLNE Dráma v Piešťanoch: Útočník napadol muža, bodol ho nožom! Polícia rozbehla PÁTRANIE

(Zdroj: Topky)
PIEŠŤANY - Policajti pátrajú po podozrivom útočníkovi, ktorý mal bodnúť nožom iného muža.
Polícia prijala oznámenie o útoku nožom pri rieke Váh v meste Piešťany. Ako uviedli, neznámy muž na bicykli mal napadnúť 59 ročného pána a nožom ho poraniť na chrbte. Muž bol prevezený na ošetrenie do nemocnice.
"Policajti sa prípadom začali ihneď zaoberať a po osobe podozrivej z útoku intenzívne pátrame. Na miesto boli vyslaní policajti poriadkovej aj kriminálnej polície. Bližšie informácie poskytneme, akonáhle to situácia dovolí," dodali.