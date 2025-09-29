Brutálny útok za bieleho dňa! Simona (29) napadla na ulici invalidného dôchodcu, kopala ho do hlavy a krku

KALINOVO - V obci Kalinovo sa odohral šokujúci incident. 29-ročná Simona brutálne napadla 63-ročného invalidného dôchodcu priamo na verejnosti. Útok, ktorý dokazuje video, vyšetruje polícia.
Detaily k útoku zverejnila TV Joj. Podľa očitých svedkov sa incident odohral v centre dediny, kde bol otvorený obchod aj miestna krčma. Napriek tomu nikto nezasiahol, aby pomohol obeti. Dokazujú to aj zábery z miesta incidentu, na ktorých je vidieť, ako starší muž leží bezmocne na zemi, držaný jedným z útočníkov, keď k nemu pristúpi mladá žena. Simona následne štyrikrát silno kopla do hlavy a krku ležiaceho muža, zatiaľ čo jej malé dieťa plakalo v neďalekom kočíku. Muž musel navštíviť lekára, stále nosí krčný golier.
Detaily útoku a čo tomu predchádzalo
Manželka napadnutého muža opísala situáciu s hrôzou. "Kopala môjho manžela do hlavy a krku. Tiekla mu krv z hlavy. Je šťastie, že ho netrafila do spánku, mohlo to skončiť oveľa horšie. Vyzerala, akoby bola pod vplyvom drog alebo alkoholu," opísala pre TV Joj s tým, že po útoku nasledovali aj vyhrážky podpálením domu a ďalším násilím. Žena sa preto bojí chodiť aj do práce.
Ukazuje sa, že tomuto brutálnemu činu predchádzal slovný konflikt. Simona údajne pred niekoľkými týždňami bez príčiny verbálne napadla manželku obete v obchodnom centre, kde pracuje. "Hodinu na lavičke v práci vulgárne mi nadávala do kadejakých špín. A všetci ľudia to počúvali. On vybehol za ňou, že ako si to ona môže dovoliť, nadávať mi v mojej práci. Že ja si robím iba svoju prácu," približuje manželka obete. Keď sa jej manžel snažil dohovoriť, situácia eskalovala do fyzického násilia. Zarážajúce je, že útočníčka poznala svoju obeť od detstva.
Polícia to vyšetruje
"Polícia v tejto veci prijala oznámenie a prebieha vyšetrovanie pre podozrenie z trestného činu ublíženia na zdraví a z trestného činu výtržníctva," potvrdila banskobystrická krajská hovorkyňa Mária Faltániová. Z mladej ženy, ale aj z jej bratov, ktorí sú údajne zapojení do rôznych trestných činností, majú miestni obyvatelia strach.