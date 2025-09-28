Krvavá dráma na východe Slovenska! Skupina zaútočila na dvoch mužov MAČETOU

KOŠICE - V sobotu večer došlo k násilnému incidentu v obci Perín-Chym v okrese Košice-okolie. Skupina neznámych útočníkov napadla mačetou dvoch mužov v miestnom podniku, skončili v nemocnici.
V sobotu (27. 9.) po 19.30 h sa odohrala dramatická a násilná situácia v podniku v obci Perín-Chym, ktorá sa nachádza v okrese Košice-okolie. Informujú o nej tvnoviny.sk. Podľa dostupných informácií skupina doposiaľ neidentifikovaných páchateľov brutálne zaútočila mačetou na dvoch mužov.
Jeden z napadnutých, 48-ročný muž, utrpel vážne poranenia. Útočníci mu spôsobili opuch hlavy a zranenie v oblasti bedra. Druhý napadnutý, 42-ročný muž, utrpel rezné poranenie ruky. Obaja zranení muži boli následne prevezení do nemocnice v košickej mestskej časti Šaca, kde im bola poskytnutá potrebná lekárska starostlivosť. Ich aktuálny zdravotný stav nie je známy. Páchatelia tohto násilného činu ihneď po útoku z miesta incidentu ušli.