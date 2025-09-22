Pondelok22. september 2025, meniny má Móric, zajtra Zdenka

Prezident Pellegrini vyzdvihol silu a pracovitosť slovenskej komunity v USA na festivale v New Jersey

Peter Pellegrini Zobraziť galériu (2)
Peter Pellegrini (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAV — Prezident SR Peter Pellegrini sa v nedeľu počas pracovnej cesty v USA stretol s krajanmi v East Brunswicku v štáte New Jersey na 47. ročníku podujatia Slovak Heritage Festival. Koná sa každoročne na jeseň a je jedným z najväčších slovenských festivalov v USA s tisíckami účastníkov. informoval o tom odbor komunikácie Kancelárie prezidenta SR.

Pellegrini pri tejto príležitosti vyzdvihol silu, pracovitosť a životaschopnosť slovenskej komunity v zahraničí. „Slovensko je malá krajina, je nás len päť a pol milióna, ale státisíce Sloveniek a Slovákov v minulosti opustili svoju rodnú zem a vydali sa do ďalekých kútov sveta. A ja som nesmierne hrdý, keď vidím tie tisíce kilometrov od našej vlasti ľudí ako ste vy, ktorých napriek tomu, že už mnohí možno celý svoj život prežívate tu v Amerike, tak vo vašej hrudi hrdo a silno bije ešte stále srdce slovenské. Je to úžasné vidieť a cítiť,“ povedal.

archívne video

Prezident Peter Pellegrini vystúpil po boku šéfa SAV Martina Venharta a v kontexte analýzy vakcín vyzval na úctu voči vede a vedcom (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Slovenskú identitu sa podľa neho darí uchovávať aj vďaka tomuto festivalu, ktorý sa koná už takmer polstoročia. Zároveň sa poďakoval ministrovi zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a ministerke kultúry SR, že ich rezorty pravidelne podporujú našich krajanov v zahraničí a prispeli aj na organizáciu tohto festivalu.Prezident SR pripomenul, že existujú mnohé historické aj súčasné udalosti, väzby a hodnoty demokratického sveta, ktoré spájajú Slovensko s USA. V tejto súvislosti vyzdvihol význam Clevelandskej dohody, ktorej 110. výročie si tento rok pripomíname a ktorá je významným míľnikom v dejinách Slovákov a ich ceste k samostatnosti.

Prezident Pellegrini vyzdvihol silu
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: Topky/ Ján Zemiar)

„Zosobňovala hlbokú túžbu vytvoriť samostatný štát Slovákov a Čechov. Prispela do skladačky udalostí, vďaka ktorým sa to naozaj aj podarilo. Je konkrétnym príkladom toho, aká hybná môže byť sila Slovákov, aj keď žijú ďaleko od domova. Aká hybná môže byť sila Slovákov ak ťahajú za jeden povraz,“ povedal prezident SR.Vo svojom príhovore ocenil prínos slovenskej komunity v zahraničí k šíreniu dobrého mena Slovenska v Spojených štátoch a k budovaniu vzájomných väzieb. „Tak ako v minulosti, aj dnes je aktívna úloha našej najväčšej komunity vo svete pre Slovensko užitočná. A to najmä prostredníctvom vášho talentu a schopností, vďaka vašej každodennej činnosti vo vašich komunitách, a aj vďaka aktivitám v prospech Slovenska, ktorými šírite jeho dobré meno a podporujete pevnú väzbu s USA, ktorú dnes v Európe potrebujeme,” uviedol prezident.

Prestrelka medzi Dankom a Pellegrinim: Palác má dvojnásobné výdavky, tvrdí šéf národniarov! Sú to bludy, tvrdí prezident Prečítajte si tiež

Prestrelka medzi Dankom a Pellegrinim: Palác má dvojnásobné výdavky, tvrdí šéf národniarov! Sú to bludy, tvrdí prezident

Zdôraznil tiež dôležitosť aktívneho kontaktu so našimi komunitami v zahraničí. „Ako hlava štátu sa budem usilovať udržiavať aktívny kontakt s vami, ktorí sa k rodnému Slovensku hlásite. Počas svojho mandátu sa budem naďalej usilovať o to, aby som našu krásnu, ale žiaľ aj rozdelenú krajinu spájal, nielen vo vnútri, ale aj za jej hranicami,” povedal Pellegrini prezident.Našich krajanov tiež požiadal, aby Slovensko navštevovali čo najčastejšie a podelili sa tak o svoje skúsenosti aj expertízu, aby nás obohacovali a inšpirovali. „Počas mojich zahraničných pracovných ciest si vždy budem hľadať cestu k vám. Lebo vďaka vašej skúsenosti dokážem lepšie porozumieť dynamike vývoja krajiny, ktorej ste súčasťou,” uzavrel Pellegrini.Slovak Heritage Festival patrí medzi najstaršie a najvýznamnejšie podujatia slovenskej komunity v Spojených štátoch. Ponúka bohatý kultúrny program od folklórnych vystúpení a predstavení pre deti po tradičnú slovenskú kuchyňu. Tohtoročný ročník otvorila svätá omša, nasledovalo slávnostné otvorenie a vystúpenia slovenských i krajanských súborov.

Viac o téme: StretnutieUSAPeter PellegriniSlovak Heritage Festival
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Prestrelka medzi Dankom a
Prestrelka medzi Dankom a Pellegrinim: Palác má dvojnásobné výdavky, tvrdí šéf národniarov! Sú to bludy, tvrdí prezident
Domáce
Šéf volebnej komisie Burda:
Šéf volebnej komisie Burda: Hlas naštartoval novú éru politickej kultúry! Úvahy o vyššej pokute boli manipulatívne
Domáce
Peter Pellegrini
Pellegrini odcestuje v sobotu do USA: Vystúpi aj na pôde OSN
Zahraničné
FOTO prezident SR Peter Pellegrini
Prezident Pellegrini prijal v Prezidentskom paláci predsedu Najvyššieho súdu: Riešili aj problémy s nedostatkom sudcov
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Herec Tomáš Jackuliak sa pobil s Milanom Ondríkom: Vážne zranenia!
Herec Tomáš Jackuliak sa pobil s Milanom Ondríkom: Vážne zranenia!
Prominenti
Udelili Igricov za najlepšiu filmovú a televíznu tvorbu v roku 2024
Udelili Igricov za najlepšiu filmovú a televíznu tvorbu v roku 2024
Správy
Najlepší Slovák Lukáš Kubiš a generálny riaditeľ pretekov Peter Privara hodnotia Okolo Slovenska 2025
Najlepší Slovák Lukáš Kubiš a generálny riaditeľ pretekov Peter Privara hodnotia Okolo Slovenska 2025
Zoznam TV

Domáce správy

Peter Pellegrini
Prezident Pellegrini vyzdvihol silu a pracovitosť slovenskej komunity v USA na festivale v New Jersey
Domáce
FOTO Mimoriadne dôležitá je nielen
VIDEO Z Plzne do celého sveta: Nahliadnite s nami do slávneho pivovaru Pilsner Urquell
Domáce
Konsolidácia skasíruje aj invalidných
Konsolidácia skasíruje aj invalidných dôchodcov: Zarobia si možno 300 eur, štátu zaplatia 130! Odborník bije na poplach
Domáce
Západoslovenské múzeum priblížilo príbeh Štefana Cyrila Parráka a jeho zbierky keramiky
Západoslovenské múzeum priblížilo príbeh Štefana Cyrila Parráka a jeho zbierky keramiky
Regióny

Zahraničné

Donald Trump a Kim
Kim Čong-un vyzýva USA na uznanie reality a mierové spolužitie so Severnou Kóreou
Zahraničné
Šokujúci útok vo Švédsku:
Šokujúci útok vo Švédsku: Skúsená záchranárka bodnutá do chrbta počas služby, zraneniam podľahla
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Americký prezident
MIMORIADNY ONLINE Americký prezident Donald Trump varuje Putina: USA sú pripravené brániť Európu!
Zahraničné
Palestínsky štát uznala aj
Palestínsky štát uznala aj ďalšia európska krajina: Je to jediná cesta k trvalému mieru, tvrdí šéf diplomacie
Zahraničné

Prominenti

Dominika Richterová a Juraj
Richterová otvorene o KRÍZE s Bačom: Toto bol kameň úrazu!
Domáci prominenti
RADIKÁLNA premena markizáckej hviezdičky:
RADIKÁLNA premena markizáckej hviezdičky: Vyzerá ako Schwarzenegger!
Domáci prominenti
Arnošt Goldflam
Arnošt z Kurvahošigutntag: O dosť mladšia manželka... Starší je aj od svokry!
Osobnosti
Zuzana Belohorcová
Belohorcová nezostala ticho: Prvé slová exmoderátorky po prevalení manželskej krízy
Domáci prominenti

Zaujímavosti

FOTO Britskí odborníci na nohách:
Britskí odborníci na nohách: Na plážach sa objavil morský gigant! Varujú pred vstupom do mora, ohrozenie na živote
Zaujímavosti
Američanka objavila po smrti
Američanka objavila po smrti manžela otrasnú pravdu: To, čo skrýval, ju úplne zlomilo! Pomstila sa šokujúcim spôsobom
Zaujímavosti
Ako prirodzene zjemniť vrásky
Ako prirodzene zjemniť vrásky hnevu a smiechu? TAKTO
vysetrenie.sk
Priateľ jej sabotoval maratón:
Priateľ jej sabotoval maratón: VIDEO Zjedol občerstvenie bežkyne priamo na trati! Tá zostala bez energie
Zaujímavosti

Dobré správy

FOTO Mimoriadne dôležitá je nielen
VIDEO Z Plzne do celého sveta: Nahliadnite s nami do slávneho pivovaru Pilsner Urquell
Domáce
Slovensko píše dejiny vesmíru:
Slovensko píše dejiny vesmíru: 3IPK spustila blockchain na Medzinárodnej vesmírnej stanici ISS
Dobré správy
Chrípková sezóna sa blíži:
Chrípková sezóna sa blíži: Toto vám ušetrí hodiny v čakárni a navyše je zadarmo!
plnielanu.sk
Zdroj: Annemarie Borlind
Pleť bez vrások? Tipy odborníčky pre ženy po 40-tke, nepotrebujete žiadne ihly ani chémiu
plnielanu.sk

Ekonomika

Európska únia pritvrdzuje: Ropa z Ruska môže mať pre Maďarsko a Slovensko trpký koniec!
Európska únia pritvrdzuje: Ropa z Ruska môže mať pre Maďarsko a Slovensko trpký koniec!
TOP 10 najnavštevovanejších miest sveta: Kam sa oplatí cestovať v roku 2025?
TOP 10 najnavštevovanejších miest sveta: Kam sa oplatí cestovať v roku 2025?
Uhádnete legendy zo slovenských ciest? Toto sú historicky najpopulárnejšie modely áut u nás! (kvíz)
Uhádnete legendy zo slovenských ciest? Toto sú historicky najpopulárnejšie modely áut u nás! (kvíz)
Chaos na európskych letiskách: Kybernetický útok ochromil odbavovanie v Berlíne, Bruseli aj Londýne! (foto)
Chaos na európskych letiskách: Kybernetický útok ochromil odbavovanie v Berlíne, Bruseli aj Londýne! (foto)

Šport

Obrovské prekvapenie na úkor lídra Niké ligy: Trnava bez gólu, druhá domáca prehra v rade
Obrovské prekvapenie na úkor lídra Niké ligy: Trnava bez gólu, druhá domáca prehra v rade
Niké liga
Záchrana prišla v absolútnom závere: Arsenal sa v šlágri dočkal vyrovnávajúceho gólu!
Záchrana prišla v absolútnom závere: Arsenal sa v šlágri dočkal vyrovnávajúceho gólu!
Premier League
VIDEO Dominancia Slovana Bratislava: Nováčik z Prešova skončil bez streleného gólu!
VIDEO Dominancia Slovana Bratislava: Nováčik z Prešova skončil bez streleného gólu!
Tipsport liga
VIDEO Košice po expresnom góle išli do plných: Hladká otočka a tretia výhra v sezóne
VIDEO Košice po expresnom góle išli do plných: Hladká otočka a tretia výhra v sezóne
Tipsport liga

Auto-moto

Nové čínske značky už na Slovensku. Ich autá sú šité Slovákom na mieru
Nové čínske značky už na Slovensku. Ich autá sú šité Slovákom na mieru
Novinky
AS Nivy postupne stráca pôvodný účel. Menej spojov, nové obchodné priestory
AS Nivy postupne stráca pôvodný účel. Menej spojov, nové obchodné priestory
Doprava
Náhrada za najpopulárnejší model Kie prichádza. Podkapotou s príjemným prekvapením
Náhrada za najpopulárnejší model Kie prichádza. Podkapotou s príjemným prekvapením
Predstavujeme
Cupra Tindaya: ak by ste o športovosti Cupry mali akékoľvek pochybnosti
Cupra Tindaya: ak by ste o športovosti Cupry mali akékoľvek pochybnosti
Novinky

Kariéra a motivácia

Gaudeamus Nitra 2025: Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania pre študentov
Gaudeamus Nitra 2025: Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania pre študentov
Som študent
Sabbatical: Voľno, ktoré vás posunie v kariére aj v živote
Sabbatical: Voľno, ktoré vás posunie v kariére aj v živote
Motivácia a produktivita
Kariéra EXPO v Starej tržnici ponúkne stovky voľných pracovných miest a zaujímavý program
Kariéra EXPO v Starej tržnici ponúkne stovky voľných pracovných miest a zaujímavý program
Kariera.sk TS
Čo robiť, keď vám mesačne nevychádzajú financie?
Čo robiť, keď vám mesačne nevychádzajú financie?
Rady, tipy a triky

Varenie a recepty

17 receptov na voňavé dezerty s mrkvou. Od tradičných koláčov až po slávnostné torty.
17 receptov na voňavé dezerty s mrkvou. Od tradičných koláčov až po slávnostné torty.
Môj recept na vynikajúcu gazdovskú zemiakovú pizzu so slaninou a cibuľou.
Môj recept na vynikajúcu gazdovskú zemiakovú pizzu so slaninou a cibuľou.
Hovädzie na hrášku a brokolici: recept na sýty rodinný obed
Hovädzie na hrášku a brokolici: recept na sýty rodinný obed
Hovädzie stehno
Tiramisu z nátierkového masla: Lacnejšie, no rovnako chutné
Tiramisu z nátierkového masla: Lacnejšie, no rovnako chutné
Výber receptov

Technológie

Slnko sa prebúdza. Vedci varujú pred katastrofou, ktorá môže ochromiť Zem na celé mesiace
Slnko sa prebúdza. Vedci varujú pred katastrofou, ktorá môže ochromiť Zem na celé mesiace
Vesmír
POZOR! Tieto mobilné vírusy trápia Slovákov najviac, kradnú fotky a ohrozujú tvoje súkromie
POZOR! Tieto mobilné vírusy trápia Slovákov najviac, kradnú fotky a ohrozujú tvoje súkromie
Android
Obrovské množstvo finančných aplikácií zasahuje do nášho súkromia viac, ako by malo. Je medzi nimi aj obľúbená aplikácia Slovákov
Obrovské množstvo finančných aplikácií zasahuje do nášho súkromia viac, ako by malo. Je medzi nimi aj obľúbená aplikácia Slovákov
Bezpečnosť
Vyzerajú rovnako, ale rozdiely ťa zaskočia! Toto musíš vedieť pred kúpou USB-C kábla
Vyzerajú rovnako, ale rozdiely ťa zaskočia! Toto musíš vedieť pred kúpou USB-C kábla
Technológie

Bývanie

Zvonku vyzerá chladne, no počkajte na interiér! Po zastaranom bývaní niet ani stopy, krásne nadčasové bývanie vás dostane
Zvonku vyzerá chladne, no počkajte na interiér! Po zastaranom bývaní niet ani stopy, krásne nadčasové bývanie vás dostane
6 fantastických nápadov, ako udržať v malej garáži poriadok. Takto využijete prakticky každý voľný kút!
6 fantastických nápadov, ako udržať v malej garáži poriadok. Takto využijete prakticky každý voľný kút!
Vysávač za 200 eur do dvojpodlažného domu prosto nestačí, vraví odborník. Toto odporúča na koberce a zvieracie chlpy
Vysávač za 200 eur do dvojpodlažného domu prosto nestačí, vraví odborník. Toto odporúča na koberce a zvieracie chlpy
Stroje by sa k nim nedostali, tak stavali ručne. Rodina si na život vybrala nádherný kraj, dom ich stál 275 000 eur
Stroje by sa k nim nedostali, tak stavali ručne. Rodina si na život vybrala nádherný kraj, dom ich stál 275 000 eur

Pre kutilov

Uťahujeme opasky, plníme poháre: Najlepšie tipy pri zaváraní džemov, ktoré ich vyladia k dokonalosti
Uťahujeme opasky, plníme poháre: Najlepšie tipy pri zaváraní džemov, ktoré ich vyladia k dokonalosti
Recepty
Tento historický dom v Levoči vás dostane! Peter ho kúpil ako ruinu a prerobil na nádherné vidiecke bývanie
Tento historický dom v Levoči vás dostane! Peter ho kúpil ako ruinu a prerobil na nádherné vidiecke bývanie
Chalupa
Ako vybrať drevo na stavbu? Praktický sprievodca pre každého staviteľa
Ako vybrať drevo na stavbu? Praktický sprievodca pre každého staviteľa
Stavebný materiál
Ako pripraviť záhradu na zimu: 10 krokov, ktoré vám na jar ušetria nervy
Ako pripraviť záhradu na zimu: 10 krokov, ktoré vám na jar ušetria nervy
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Horoskop na týždeň 22.9.- 28.9: Mix vášne, nehy aj odvážnych rozhodnutí, hviezdy pripravia poriadne prekvapenia
Zábava
Horoskop na týždeň 22.9.- 28.9: Mix vášne, nehy aj odvážnych rozhodnutí, hviezdy pripravia poriadne prekvapenia
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Konsolidácia skasíruje aj invalidných
Domáce
Konsolidácia skasíruje aj invalidných dôchodcov: Zarobia si možno 300 eur, štátu zaplatia 130! Odborník bije na poplach
MIMORIADNY ONLINE Americký prezident
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Americký prezident Donald Trump varuje Putina: USA sú pripravené brániť Európu!
KVÍZ o udalostiach minulého
Domáce
KVÍZ o udalostiach minulého týždňa: Pripravte sa na výzvu a otestujte svoje vedomosti
Palestínsky štát uznala aj
Zahraničné
Palestínsky štát uznala aj ďalšia európska krajina: Je to jediná cesta k trvalému mieru, tvrdí šéf diplomacie

Ďalšie zo Zoznamu