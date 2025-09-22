Prezident Pellegrini vyzdvihol silu a pracovitosť slovenskej komunity v USA na festivale v New Jersey

BRATISLAV — Prezident SR Peter Pellegrini sa v nedeľu počas pracovnej cesty v USA stretol s krajanmi v East Brunswicku v štáte New Jersey na 47. ročníku podujatia Slovak Heritage Festival. Koná sa každoročne na jeseň a je jedným z najväčších slovenských festivalov v USA s tisíckami účastníkov. informoval o tom odbor komunikácie Kancelárie prezidenta SR.
Pellegrini pri tejto príležitosti vyzdvihol silu, pracovitosť a životaschopnosť slovenskej komunity v zahraničí. „Slovensko je malá krajina, je nás len päť a pol milióna, ale státisíce Sloveniek a Slovákov v minulosti opustili svoju rodnú zem a vydali sa do ďalekých kútov sveta. A ja som nesmierne hrdý, keď vidím tie tisíce kilometrov od našej vlasti ľudí ako ste vy, ktorých napriek tomu, že už mnohí možno celý svoj život prežívate tu v Amerike, tak vo vašej hrudi hrdo a silno bije ešte stále srdce slovenské. Je to úžasné vidieť a cítiť,“ povedal.
Slovenskú identitu sa podľa neho darí uchovávať aj vďaka tomuto festivalu, ktorý sa koná už takmer polstoročia. Zároveň sa poďakoval ministrovi zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a ministerke kultúry SR, že ich rezorty pravidelne podporujú našich krajanov v zahraničí a prispeli aj na organizáciu tohto festivalu.Prezident SR pripomenul, že existujú mnohé historické aj súčasné udalosti, väzby a hodnoty demokratického sveta, ktoré spájajú Slovensko s USA. V tejto súvislosti vyzdvihol význam Clevelandskej dohody, ktorej 110. výročie si tento rok pripomíname a ktorá je významným míľnikom v dejinách Slovákov a ich ceste k samostatnosti.
„Zosobňovala hlbokú túžbu vytvoriť samostatný štát Slovákov a Čechov. Prispela do skladačky udalostí, vďaka ktorým sa to naozaj aj podarilo. Je konkrétnym príkladom toho, aká hybná môže byť sila Slovákov, aj keď žijú ďaleko od domova. Aká hybná môže byť sila Slovákov ak ťahajú za jeden povraz,“ povedal prezident SR.Vo svojom príhovore ocenil prínos slovenskej komunity v zahraničí k šíreniu dobrého mena Slovenska v Spojených štátoch a k budovaniu vzájomných väzieb. „Tak ako v minulosti, aj dnes je aktívna úloha našej najväčšej komunity vo svete pre Slovensko užitočná. A to najmä prostredníctvom vášho talentu a schopností, vďaka vašej každodennej činnosti vo vašich komunitách, a aj vďaka aktivitám v prospech Slovenska, ktorými šírite jeho dobré meno a podporujete pevnú väzbu s USA, ktorú dnes v Európe potrebujeme,” uviedol prezident.
Zdôraznil tiež dôležitosť aktívneho kontaktu so našimi komunitami v zahraničí. „Ako hlava štátu sa budem usilovať udržiavať aktívny kontakt s vami, ktorí sa k rodnému Slovensku hlásite. Počas svojho mandátu sa budem naďalej usilovať o to, aby som našu krásnu, ale žiaľ aj rozdelenú krajinu spájal, nielen vo vnútri, ale aj za jej hranicami,” povedal Pellegrini prezident.Našich krajanov tiež požiadal, aby Slovensko navštevovali čo najčastejšie a podelili sa tak o svoje skúsenosti aj expertízu, aby nás obohacovali a inšpirovali. „Počas mojich zahraničných pracovných ciest si vždy budem hľadať cestu k vám. Lebo vďaka vašej skúsenosti dokážem lepšie porozumieť dynamike vývoja krajiny, ktorej ste súčasťou,” uzavrel Pellegrini.Slovak Heritage Festival patrí medzi najstaršie a najvýznamnejšie podujatia slovenskej komunity v Spojených štátoch. Ponúka bohatý kultúrny program od folklórnych vystúpení a predstavení pre deti po tradičnú slovenskú kuchyňu. Tohtoročný ročník otvorila svätá omša, nasledovalo slávnostné otvorenie a vystúpenia slovenských i krajanských súborov.