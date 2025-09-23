Americká tajná služba zabavila vyše 100-tisíc SIM kariet, ktoré mohli narušiť Valné zhromaždenie OSN

NEW YORK - Americká tajná služba v utorok oznámila zabavenie viac než 100 000 SIM kariet, ktoré mohli spôsobiť výpadok telekomunikačnej siete v New Yorku pred začiatkom všeobecnej rozpravy Valného zhromaždenia OSN. Informuje o tom agentúra AFP.
„Okrem anonymných telefonických hrozieb by mohli byť tieto zariadenia použité aj na širokú škálu telekomunikačných útokov,“ uviedla služba vo vyhlásení. „Mohlo by dôjsť napríklad k vyradeniu mobilných vysielačov z prevádzky, narušeniu prístupu používateľov k sieti či uľahčeniu anonymnej a šifrovanej komunikácie medzi potenciálnymi páchateľmi a kriminálnymi skupinami,“ priblížila vo vyhlásení.
V utorok sa v New Yorku začala všeobecná rozpráva na Valnom zhromaždení OSN, kde vystúpi aj americký prezident Donald Trump. Americká tajná služba uviedla, že zabavené zariadenia sa nachádzali v okruhu 56 kilometrov od miesta konania Valného zhromaždenia OSN.
„Vzhľadom na načasovanie, lokalitu a potenciál zapríčiniť významné narušenie telekomunikácie v New Yorku, ktorú tieto zariadenia predstavujú, zasahovala tajná služba rýchlo,“ uvádza sa vo vyhlásení. Služba podotkla, že forenzná expertíza zariadení a vyšetrovanie pokračujú. Predbežná analýza však naznačuje „komunikáciu medzi štátnymi aktérmi a osobami, ktoré sú už známe federálnym bezpečnostným zložkám“.