V USA obvinili muža za nasmerovanie laseru na vrtuľník s Trumpom na palube

WASHINGTON - Muža, ktorý v sobotu pred Bielym domom nasmeroval laserový lúč na vrtuľník s prezidentom Donaldom Trumpom, v pondelok obvinili americké orgány. Informuje agentúra AFP a stanice NBC News a CBS News.
Použitie lasera na vrtuľník je trestný čin
Takéto použitie laserového zariadenia na letecký prostriedok je v USA federálnym trestným činom, za ktorý hrozí trest odňatia slobody až na päť rokov a pokuta 250 000 dolárov (približne 212 000 eur). „Ak sa dopustíte tohto činu, budete identifikovaní a stíhaní v plnom rozsahu zákona,“ uviedla vo vyhlásení pre agentúru AP americká prokurátorka Jeanine Pirroová.
Incident sa odohral v sobotu večer. Príslušník tajnej služby si všimol 33-ročného Jacoba Samuela Winklera, ako z chodníka pred Bielym domom nasmeroval červený laserový lúč na vrtuľník Marine One, ktorý vzlietol s Trumpom na palube.
Podozrivý zasvietil laserom na tvár policajta
Vzhľadom na nedostatok osvetlenia na chodníku príslušník tajnej služby zasvietil na podozrivého baterkou, uvádza sa vo vyhlásení priloženom k trestnému oznámeniu. Podozrivý následne namieril červený laserový lúč na tvár policajta, čo ho na chvíľu dezorientovalo.
Rizikové správanie ohrozilo pilotov
Podľa súdnych dokumentov sa Winkler „rozprával sám so sebou a bol hlučný“. Jeho správanie predstavovalo riziko oslepenia a dezorientácie pilota, najmä počas letu v nízkej výške v blízkosti iných vrtuľníkov, uvádza sa vo vyhlásení.
Podozrivého na mieste zadržali. Winkler si následne kľakol a začal hovoriť veci ako: „Ospravedlňujem sa Donaldovi Trumpovi“. Vyšetrovatelia uviedli, že mal pri sebe aj malý nôž s pevnou čepeľou. Počas výsluchu sa obvinený k činu priznal. Povedal, že nevedel, že laserovým zariadením nemôže mieriť na vrtuľníky. Argumentoval tým, že bežne mieri na rôzne objekty, vrátane dopravných značiek.