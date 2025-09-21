Prestrelka medzi Dankom a Pellegrinim: Palác má dvojnásobné výdavky, tvrdí šéf národniarov! Sú to bludy, tvrdí prezident

BRATISLAVA - Dvojnásobné výdavky v porovnaní s prezidentkou Zuzanou Čaputovou? Šéf SNS a podpredseda parlamentu Andrej Danko tvrdí, že súčasný prezident Peter Pellegrini dvakrát väčšie výdavky na fungovanie paláca, ako bývalá hlava štátu. Kancelária prezidenta však tvrdí, že obvinenia šéfa národniarov sú nepravdivé a poskytla vysvetlenie.
V súčasnosti je hlavná téma konsolidácia, ktorá zoberie bežným ľuďom viac zo štátneho rozpočtu, ako doteraz. Aj keď doteraz boli predstavené opatrenia, ktoré zasiahnu len pracujúcu časť obyvateľstva, živnostníkov, okresanie výdavkov štátu ešte nie sú známe. Ku konsolidácii sa cez víkend vyjadrili mnohí politici, aj Andrej Danko. Ten však kritizoval prezidenta Petra Pellegriniho. Hlava štátu v uplynulom období kritizovala objem ďalšej vlny konsolidácie. A práve to sa nepáči šéfovi národniarov. „Prezidenta prekvapilo, že sa ide konsolidovať a má dvakrát vyššie výdaje ako prezidentka Čaputová…,“ poznamenal v diskusnej relácii STVR O 5 minút 12.
Kancelária prezidenta následne reagovala na slová podpredsedu parlamentu. Odmietli pritom slová o dvojnásobných výdavkoch v porovnaní s obdobím, kedy pozíciu prezidenta zastávala Zuzana Čaputová. "Plat prezidenta sa určuje presne tým istým zákonom ako plat jeho predchodkyne, voči ktorému pán Danko nič verejne nenamietal,“ odkazuje. „Na posledné dva roky mandátu Zuzany Čaputovej síce Národná rada schválila pre kanceláriu prezidenta nižšiu sumu v zákone o štátnom rozpočte (6 377 303 eur na rok 2023 a 7 438 359 na rok 2024), ale tieto sumy boli výrazne podhodnotené a počas roka si vyžiadali navýšenie. Skutočné čerpanie bolo teda výrazne vyššie (8 673 257 eur v roku 2023 a 9 279 009 eur v roku 2024). Najvyšší kontrolný úrad túto prax schválenia nižšieho rozpočtu a následne jeho navyšovania počas roka opakovane kritizoval a žiadal vyčleniť priamo v rozpočte skutočne potrebnú sumu,“ uviedla kancelária Petra Pellegriniho.
„Na rok 2025 síce má kancelária prezidenta vyšší rozpočet (11 714 042 eur), dôvodom je však rozsiahla rekonštrukcia Karáčoniho paláca a ďalších nehnuteľností, ktoré nesú svoj investičný dlh ešte od čias prezidenta Michala Kováča. Z uvedených čísiel je úplne zrejmé, že žiadne dvakrát väčšie výdavky súčasnej hlavy štátu v porovnaní s jeho predchodkyňou nie sú pravdivé,“ dodáva. „Ak bude prijatý konsolidačný balík na budúci rok, čistý príjem prezidenta SR výrazne poklesne kvôli vyšším daniam a bude nižší ako príjem predsedu vlády SR,“ dodala prezidentská kancelária.