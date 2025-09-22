Konsolidácia skasíruje aj invalidných dôchodcov: Zarobia si možno 300 eur, štátu zaplatia 130! Odborník bije na poplach

BRATISLAVA – Invalidní dôchodcovia, ktorí si chcú privyrobiť na živnosti, budú štátu už čoskoro platiť nový odvod vo výške presahujúce 130 eur. Otázne je, či sa ľuďom, ktorí si takto prilepšujú veľakrát o 200-300 eur mesačne, vôbec potom oplatí pracovať.
Ide o dôsledok tretieho konsolidačného balíka, o ktorom aktuálne rokuje parlament. Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SSD) v rámci opatrení okrem iného navrhol zvýšenie minimálnych sociálnych aj zdravotných odvodov, ktoré sa týka všetkých skupín SZČO – teda podnikateľov, ale aj dôchodcov či dokonca zdravotne postihnutých.
Odborník na sociálnu politiku Jozef Mihál v tejto súvislosti upozornil na to, že mnohým invalidným dôchodcom môže takto štát zobrať nemalé sumy, pričom ide o ľudí, ktorí si takto privyrobia len pár stoviek eur. „Od 1. 7. 2026 budú musieť platiť nový ´mikroodvod´ do Sociálnej poisťovne vo výške 131,34 eura mesačne, aj keď drvivá väčšina z nich má príjmy zo živnosti hlboko pod 9 144 eur ročne,“ uviedol.
Pokojne môže ísť o dôchodcu, ktorý sa snaží privyrobiť si čosi k biednemu invalidnému dôchodku na živnosť, a ak sa mu ´darí´, tak zarobí možno 200 - 300 eur mesačne a štátu za to odvedie skoro 135 eur.
Drvivá väčšina z nich po zavedení tohto "mikroodvodu" podľa neho zrejme živnosť zavrie a pôjde po žobraní. Uviedol tiež, že vláda zavedenie nového odvodu aj pre invalidov - živnostníkov obhajuje tým, že takto budú mať nárok na dôchodok, respektíve budú mať vyšší dôchodok. „Ak vám niekto z fanúšikov vládnej koalície toto povie v nejakej debate - povedzme v krčme pri pive - vysmejte sa mu. A vysvetlite mu, že: Každý invalidný dôchodca je automaticky dôchodkovo poistený ako "poistenec štátu" a roky, kedy je na invalidnom dôchodku, sa mu započítavajú do doby dôchodkového poistenia. Nový ´mikroodvod´ im nezvýši počet rokov dôchodkového poistenia, lebo už dôchodkovo poistení sú a ďalej tak či tak budú,“ vysvetlil Mihál.
Zároveň pripomenul, že platenie nového "mikroodvodu" 131,34 eura mesačne im nezvýši sumu budúceho starobného dôchodku ani o cent. „Vyplýva to zo spôsobu určenia výška starobného dôchodku invalida po dosiahnutí dôchodkového veku (tí, čo poznajú zákon, vedia, o čom hovorím),“ uviedol.
Dodal tiež, že súčasťou sumy 131,34 eura mesačne je aj 23,77 eura na invalidné poistenie. „Najväčší paradox je, že aj 100 % - ný invalid platí poistné na invalidné poistenie, hoci už invalidný dôchodok poberá - a vyšší invalidný dôchodok z takýchto platieb mať nebude. Tzv. ´poistné´ na invalidné poistenie sú tak plne ´solidárne´ zaplatené odvody v prospech systému - sám invalid z toho v živote už nič mať nebude,“ povedal.
„Resumé: zavedenie nových ´mikroodvodov´ 131 eur mesačne pre invalidov, ktorí sú SZČO, fakticky znamená, že štát na nich uvalil novú daň 131 eur mesačne. To nie je poistenie - z poistenia poistenec v budúcnosti zvyčajne niečo pozitívne bude mať - toto je daň. Toto je suma, ktorou sa invalid stáva čistým prispievateľom do konsolidácie, bez akéhokoľvek nároku na nejaký vyšší dôchodok, či iné plnenie v jeho prospech v budúcnosti,“ dodal.