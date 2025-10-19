Mnohí zamestnanci si POLEPŠIA! Zvyšuje sa TENTO príspevok, pozrite na nové SUMY

BRATISLAVA - Mnohí zamestnanci si polepšia. Od decembra sa totiž zvyšujú sumy stravného pri pracovných cestách. Zároveň dôjde k zvýšeniu sumy príspevku zamestnávateľa na stravovanie pre zamestnanca. Informoval o tom ekonomický expert Jozef Mihál.
Od 1. decembra 2025 sa zvyšujú sumy stravného pri pracovných cestách Od decembra sa zvýši suma z doterajších 8,80 eura na 9,30 eura pre zamestnancov, ktorí sú na pracovnej ceste päť až 12 hodín. V prípade 12 až 18 hodín pôjde o nárast príspevku na stravovanie o 80 centov z doterajších 13,10 eura na 13,90 eura. Pri pracovnej ceste nad 18 hodín pôjde o zvýšenie o vyše jedno euro z 19,50 eura na 20,60 eura.
Od 1. decembra 2025 sa taktiež zvyšuje maximálny možný príspevok zamestnávateľa na jedlo. Po novom pôjde o sumu 5,12 eura. Ide o sumu vypočítanú ako 55 percent z 9,30 eura. "Podľa Zákonníka práce zamestnávateľ prispieva zamestnancom na jedlo príspevkom vo výške najmenej 55 % ceny jedla, najviac však sumou vo výške 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu," približuje Mihál s tým, že príspevok zamestnávateľa sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.
Sumy stravného pri tuzemských pracovných cestách boli naposledy zvýšené v apríli tohto roka.