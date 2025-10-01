TÁTO skupina dôchodcov musí spozornieť! Čas sa kráti, bez TOHTO dokumentu prídete o penziu

BRATISLAVA - Dôchodcovia s bydliskom v krajinách, ktoré nepatria k štátom Európskej únie/Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ/EHP), Švajčiarska a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, majú do 15. októbra 2025 povinnosť doručiť Sociálnej poisťovni Potvrdenie o žití. Informuje o tom Sociálna poisťovňa (SP).
"Preukázanie žitia je zákonnou podmienkou na vyplatenie dôchodku do štátov mimo Európskej únie a mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, kam ho Sociálna poisťovňa dôchodcom zasiela spätne na štvrťročnej báze," informuje Sociálna poisťovňa. Pripomína, že dôchodcovia v štátoch, ktoré sa riadia koordinačnými nariadeniami EÚ, okrem Českej republiky, zasielajú potvrdenia o žití len raz ročne v januári.
Poisťovňa zdôrazňuje, že tlačivo "Potvrdenie o žití" musí byť riadne vyplnené, vlastnoručne podpísané a podpis úradne overený. napríklad notárom alebo zamestnancom príslušnej inštitúcie sociálneho zabezpečenia v danom štáte. "Overenie podpisu nesmie byť staršie ako jeden mesiac pred jeho zaslaním Sociálnej poisťovni. Následne Sociálna poisťovňa zašle dôchodok za 3. štvrťrok, t. j. za obdobie od 1. júla 2025 do 30. septembra 2025," uvádza SP s tým, že tlačivá zaslala SP týmto dôchodcom ešte v januári. Dostupné je v rôznych jazykoch aj na webe SP.
Termín na doručenie nasledujúceho formulára je január 2026
Ďalšie žitie bude potrebné preukázať v januári 2026. V tomto mesiaci preukazujú žitie aj poberatelia dôchodku s bydliskom v členských štátoch EÚ/EHP, Švajčiarsku a Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska s výnimkou Českej republiky. V prípade Českej republiky si totiž Sociálna poisťovňa informácie o dôchodcoch vymieňa elektronicky s Českou správou sociálneho zabezpečenia.
Od 1. januára 2004 sa dôchodky poukazujú do cudziny, a to aj do štátov, s ktorými Slovenská republika nemá uzatvorenú medzinárodnú zmluvu o sociálnom zabezpečení. "Do cudziny, ktorá nie je štátom, na ktorý sa vzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie, sa dôchodky vyplácajú pozadu v trojmesačných lehotách vždy až po predložení Potvrdenia o žití," uvádza poisťovňa. Do štátov, na ktoré sa vzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie, sa dôchodky vyplácajú vopred v pravidelných mesačných lehotách, vždy v pravidelne sa opakujúcich výplatných termínoch.