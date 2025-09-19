SaS kritizuje novelu o sudcoch: Výhrady má k jubilejným odmenám aj disciplinárnym senátom

BRATISLAVA - Opozičná SaS má výhrady k návrhu novely zákona o sudcoch a prísediacich. Odmieta okrem iného navrhované odmeny sudcom pri dosiahnutí veku 50 alebo 60 rokov. Namieta to aj v kontexte konsolidácie verejných financií. Kritizuje aj zmeny tykajúce sa disciplinárnych senátov. Upozornila na to poslankyňa Národnej rady (NR) SR a exministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS).
„Jubilejné platy sudcov sú symbolikou, že vláde absolútne nezáleží na ľuďoch, ale asi potrebuje legálne korumpovať sudcov a potrebuje im vyslať odkaz, nech rozhodujú spôsobom, ktorý jej vyhovuje. To sa nedá nijako inak chápať. Ako je možné, že v čase konsolidácie verejných financií sem príde minister spravodlivosti s takýmto návrhom a že mu ho odklepne minister financií? To je hanba, urážka nás všetkých,“ poznamenala na piatkovej tlačovej konferencii.
Kolíková kritizovala aj zmeny týkajúce sa disciplinárnych senátov. Má obavy, že ide o nástroj, ktorým chce súčasná vládna koalícia vyzliecť pre ňu nepohodlných sudcov z talára. „Vláde sa súčasný systém nepáči a to kladivo sa ide dať Súdnej rade SR, ktorá ide vo vládnej propagande,“ podotkla. Upozornila zároveň na to, že návrh tiež popiera plán obnovy a odolnosti.
Šéf rezortu spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) kritiku opozície k návrhu v pléne NR SR odmietol. Myslí si, že zmiešané zloženie disciplinárnych senátov nevyvoláva žiadne pochybnosti o ich nezávislosti alebo nestrannosti. Odmietol i tvrdenia o tom, že ak súdna rada bude môcť podať disciplinárny návrh a súčasne vytvárať databázu prísediacich, bude rozhodovanie neobjektívne. Poukázal na to, že súdna rada bude rozhodovať len o tvorbe databázy a o zložení senátov sa bude rozhodovať náhodným výberom.
Nesúhlasí ani s kritikou odmeny pre sudcov. Poukázal na to, že sudcovia v súčasnosti môžu dostať odmenu len pri jubileu 50 rokov. „Návrhom sa odstraňuje znevýhodnenie pri poskytovaní tejto fakultatívnej dávky pri dožití sa 60 rokov oproti zamestnancom v štátnej službe, ktorým zákon túto možnosť poskytnutia odmeny priznáva,“ argumentoval.
V parlamente sa v piatok rokovalo o vládnej novele zákona o sudcoch a prísediacich z dielne ministerstva spravodlivosti. Týka sa aj odmien sudcom pri dosiahnutí veku 50 alebo 60 rokov. Pôvodne návrh hovoril len o možnosti ich im priznať. V druhom čítaní však prišiel pozmeňujúci návrh, v ktorom sa uvádza, že sudcovi pri dosiahnutí daného veku odmena do výšky jeho funkčného platu patrí. Novela prináša tiež zmeny týkajúce sa disciplinárnych senátov.
akb mj