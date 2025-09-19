Piatok19. september 2025, meniny má Konštantín, zajtra Ľuboslav, Ľuboslava

SaS podala podnet na GP s poukázaním na možné porušenie zákona nečinnosťou FPU

René Parák
René Parák (Zdroj: Topky/Ramon Leško)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) podala podnet na Generálnu prokuratúru (GP) SR s podozrením na porušenie zákona zo strany Fondu na podporu umenia (FPU). Liberáli poukazujú na to, že sa nečinnosťou fondu a nezrealizovaním interných smerníc nenaplnil právny základ pre rozhodovanie, a tým je aj aktuálne schválená štruktúra podpory v rozpore so zákonom i štatútom fondu.

René Parák zo SaS odôvodnil podanie tým, že Rada FPU tento rok neprijala v stanovených termínoch žiadne krátkodobé ani strednodobé ciele. „To malo zásadné dosahy na fungovanie celého fondu - riaditeľ nemohol pripraviť zásady a priority, neboli riadne rozhodnutia o alokáciách, nezverejnili sa harmonogramy výziev a znemožnila sa aj verejná kontrola činnosti. Bez týchto cieľov nemal fond právny základ na rozhodovanie,“ vysvetlil Parák.

Upozornil, že absencia štatútom FPU stanovených krátkodobých a strednodobých cieľov znamená porušenie povinnosti konať vo verejnom záujme. „Tieto dokumenty nie sú formalitou. Sú záväzným podkladom pre plánovanie výziev, programov a rozdeľovanie verejných zdrojov. Ich nezverejnením došlo k narušeniu kontinuity a predvídateľnosti podporných mechanizmov, čím utrpela nielen odborná obec, ale aj dôvera verejnosti v transparentnosť fondu,“ upozornil Parák, ktorý je presvedčený, že vzhľadom na okolnosti nie je štruktúra podpornej činnosti v súlade so zákonom ani so štatútom fondu.

V novej schéme vidia ohrozenia 

Zásady a priority podpornej činnosti FPU na rok 2026 schválila rada fondu v stredu (17. 9.). Už predtým túto štruktúru kritizovali zástupcovia kultúrnej i akademickej obce a aj samosprávy. V novej schéme vidia ohrozenia regionálnej kultúry a zníženie dostupnosti kultúry pre verejnosť, zmena bude mať podľa nich výrazne negatívne dosahy na zriaďovanú i nezriaďovanú kultúru.

Predseda Rady FPU Matúš Oľha však v reakcii zdôraznil, že zásady podpornej činnosti na rok 2026 sa týkajú všetkých oblastí umenia. Odmieta zároveň vyjadrenia o „nefunkčnosti a masakri“, ktoré má nová štruktúra podpornej činnosti FPÚ spôsobiť v kultúre. Nové pravidlá majú podľa neho narovnať deformácie, ktoré vytvárala predchádzajúca štruktúra podpornej činnosti.

Viac o téme: SaSGenerálna prokuratúraRené ParákPodnet
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

SaS kritizuje novelu o
SaS kritizuje novelu o sudcoch: Výhrady má k jubilejným odmenám aj disciplinárnym senátom
Domáce
FOTO SaS kritizuje organizáciu Dní
SaS kritizuje organizáciu Dní Ministerstva vnútra SR: Minister by mal odstúpiť!
Domáce
FOTO Branislav Gröhling a Marián
SaS označila konsolidačný balík vlády za útok na malých živnostníkov a podnikateľov
Domáce
FOTO Mária Kolíková
Mária Kolíková otvorene kritizuje koalíciu za zľahčovanie zvýšenej kriminality
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Veľké pátranie po nezvestnom 87-ročnom hubárovi skončilo šťastne
Veľké pátranie po nezvestnom 87-ročnom hubárovi skončilo šťastne
Správy
Marianna Ďurianová zložila báseň Kamilovi Peterajovi k 80. narodeninám.
Marianna Ďurianová zložila báseň Kamilovi Peterajovi k 80. narodeninám.
Prominenti
Bratislava Dni Ministerstva vnútra SR v Inchebe
Bratislava Dni Ministerstva vnútra SR v Inchebe
Správy

Domáce správy

Pátranie po hubárovi skončilo
Pátranie skončilo dobrou správou! VIDEO Nezvestného 87-ročného hubára sa podarilo včas nájsť
Domáce
AKTUALIZOVANÉ Juraj Cintula
Nahrávky medzi strelcom Jurajom Cintulom a nasadeným agentom verejnosť nepočula
Domáce
SaS podala podnet na
SaS podala podnet na GP s poukázaním na možné porušenie zákona nečinnosťou FPU
Domáce
Prešovská nemocnica otvorila moderné psychiatrické oddelenie a prvý detský stacionár na východe
Prešovská nemocnica otvorila moderné psychiatrické oddelenie a prvý detský stacionár na východe
Prešov

Zahraničné

Nemecký biskup navrhol zrušenie
Nemecký biskup navrhol zrušenie povinného celibátu ako podmienky pre kňazstvo
Zahraničné
Viktor Orbán a Vladimir
Orbán chce podľa vzoru Trumpa označiť Antifu za teroristickú skupinu
Zahraničné
FOTO BRUTÁLNA nehoda: FOTO Auto
BRUTÁLNA nehoda: FOTO Auto plné tínedžerov sa zrazilo s kamiónom, ostala z neho kopa šrotu! Dvaja mŕtvi
Zahraničné
Ursula von der Leyenová
MIMORIADNY ONLINE Ďalší balík proruských sankcií je zverejnený: Navrhuje aj úplný zákaz dovozu ruského plynu
Zahraničné

Prominenti

FOTO a VIDEO vnútri! KRST novej knihy Kamila
KRST novej knihy Kamila Peteraja: Ďurianová mu napísala BÁSEŇ a... TAKTO dnes vyzerá jej sestra!
Domáci prominenti
KONIEC pre slovenského muzikálového
KONIEC pre slovenského muzikálového herca: VYHADZOV z divadla po 15 rokoch!?
Domáci prominenti
ROZVOD po 13 rokoch
ROZVOD po 13 rokoch a teraz: Prominentný pár si k sebe opäť hľadá cestu!
Domáci prominenti
FOTO vnútri! Brett James
Obrovská TRAGÉDIA: Držiteľ (†57) Grammy zahynul pri HAVÁRII LIETADLA!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

FOTO Pacientku dobila železnou tyčou!
Žena sa sťažovala na bolesť zo strojčeka: NÁSILNÁ reakcia zubárky! Klientku dobila železnou tyčou
Zaujímavosti
Zadarmo a bez veľkej
Zadarmo a bez veľkej námahy: Týchto 5 európskych miest je ideálnych na preskúmanie pešo
dromedar.sk
Všetci si pri nej
Všetci si pri nej lámu hlavu: Jednoduchá matematická úloha rozdelila ľudí na dva tábory! Dokážete ju vyriešiť?
Zaujímavosti
Bojíte sa, že trpíte
Bojíte sa, že trpíte Alzheimerom? PRELOMOVÉ zistenie britských vedcov: Nový test odhalí prvé príznaky za tri minúty
Zaujímavosti

Dobré správy

Chrípková sezóna sa blíži:
Chrípková sezóna sa blíži: Toto vám ušetrí hodiny v čakárni a navyše je zadarmo!
plnielanu.sk
Zdroj: Annemarie Borlind
Pleť bez vrások? Tipy odborníčky pre ženy po 40-tke, nepotrebujete žiadne ihly ani chémiu
plnielanu.sk
Slováci objavili trik, ako
Slováci objavili trik, ako ušetriť pri nákupoch: V Lidli dostanete viac za menej!
Domáce
Funguje namiesto botoxu: Ženy
Funguje namiesto botoxu: Ženy skúšajú novú zbraň proti starnutiu
feminity.sk

Ekonomika

Zdražovanie, vyháňanie mozgov, zadusená ekonomika: Firmy varujú pred vládnym balíčkom, chcú ho zastaviť!
Zdražovanie, vyháňanie mozgov, zadusená ekonomika: Firmy varujú pred vládnym balíčkom, chcú ho zastaviť!
Prichádza veľká zmena v bankách: Každý prevod peňazí sa bude dodatočne overovať!
Prichádza veľká zmena v bankách: Každý prevod peňazí sa bude dodatočne overovať!
Padol investičný jackpot? Ak vlastníte akcie tejto firmy, tak ste práve poriadne zarobili!
Padol investičný jackpot? Ak vlastníte akcie tejto firmy, tak ste práve poriadne zarobili!
Štát chce ešte viac priškrtiť zneužívanie PN-iek: Skončiť by mala nová finta!
Štát chce ešte viac priškrtiť zneužívanie PN-iek: Skončiť by mala nová finta!

Šport

Neuveriteľné, historický úspech! Emma Zapletalová senzačne získala bronz na MS
Neuveriteľné, historický úspech! Emma Zapletalová senzačne získala bronz na MS
MS v atletike
Emma Zapletalová v historickom finále: Online prenos z MS v atletike 2025
Emma Zapletalová v historickom finále: Online prenos z MS v atletike 2025
MS v atletike
Gabriela Gajanová bojovala zo všetkých síl: Skvelý výkon v semifinále MS
Gabriela Gajanová bojovala zo všetkých síl: Skvelý výkon v semifinále MS
MS v atletike
Druhý dych slovenského útočníka: Rozbehol gólostroj a chce vystrieľať európske poháre
Druhý dych slovenského útočníka: Rozbehol gólostroj a chce vystrieľať európske poháre
Slováci v zahraničí

Auto-moto

Náhrada za najpopulárnejší model Kie prichádza. Podkapotou s príjemným prekvapením
Náhrada za najpopulárnejší model Kie prichádza. Podkapotou s príjemným prekvapením
Predstavujeme
Cupra Tindaya: ak by ste o športovosti Cupry mali akékoľvek pochybnosti
Cupra Tindaya: ak by ste o športovosti Cupry mali akékoľvek pochybnosti
Novinky
V Bratislave pribudne 80 nových kĺbových autobusov
V Bratislave pribudne 80 nových kĺbových autobusov
Doprava
Ceny nového VW T-Roc pre Slovensko zverejnené: štvorvalec a DSG v základe
Ceny nového VW T-Roc pre Slovensko zverejnené: štvorvalec a DSG v základe
Novinky

Kariéra a motivácia

Digitálna gramotnosť pre zamestnancov: Prečo sa oplatí učiť AI nástroje
Digitálna gramotnosť pre zamestnancov: Prečo sa oplatí učiť AI nástroje
Rady, tipy a triky
Kariérny horoskop: Ktoré znamenia čaká silná jeseň a úspech v práci?
Kariérny horoskop: Ktoré znamenia čaká silná jeseň a úspech v práci?
O práci s humorom
Kariéra Raňajky otvárajú dvere aktuálnym HR trendom a líderským témam
Kariéra Raňajky otvárajú dvere aktuálnym HR trendom a líderským témam
Kariera.sk TS
3 odpovede, ktoré vás okamžite vyradia z pracovného pohovoru: Radšej povedzte TOTO!
3 odpovede, ktoré vás okamžite vyradia z pracovného pohovoru: Radšej povedzte TOTO!
Pracovný pohovor

Varenie a recepty

17 receptov na voňavé dezerty s mrkvou. Od tradičných koláčov až po slávnostné torty.
17 receptov na voňavé dezerty s mrkvou. Od tradičných koláčov až po slávnostné torty.
Môj recept na vynikajúcu gazdovskú zemiakovú pizzu so slaninou a cibuľou.
Môj recept na vynikajúcu gazdovskú zemiakovú pizzu so slaninou a cibuľou.
Ako zamraziť huby a ako dlho vám v mrazničke vydržia
Ako zamraziť huby a ako dlho vám v mrazničke vydržia
Rady a tipy
Recept na obľúbené syrové obrátené rezne na rodinný obed
Recept na obľúbené syrové obrátené rezne na rodinný obed
Kuracie prsia

Technológie

Táto lacná tabletka po operácii môže znížiť riziko návratu rakoviny o viac než polovicu. Určite ju máš doma
Táto lacná tabletka po operácii môže znížiť riziko návratu rakoviny o viac než polovicu. Určite ju máš doma
Veda a výskum
Ozempic a ďalšie podobné lieky majú aj temnú stránku. Okrem chudnutia ovplyvňujú aj tento aspekt
Ozempic a ďalšie podobné lieky majú aj temnú stránku. Okrem chudnutia ovplyvňujú aj tento aspekt
Veda a výskum
Japonská sonda Hayabusa2 má vážny problém, s ktorým nikto nepočítal. Vesmírna misia môže stroskotať
Japonská sonda Hayabusa2 má vážny problém, s ktorým nikto nepočítal. Vesmírna misia môže stroskotať
Vesmír
Lacné, rýchle a smrteľné pre Shahedy. Európa vsádza na interceptory, ktoré nás budú chrániť pred ruskými útokmi
Lacné, rýchle a smrteľné pre Shahedy. Európa vsádza na interceptory, ktoré nás budú chrániť pred ruskými útokmi
Armádne technológie

Bývanie

Stroje by sa k nim nedostali, tak stavali ručne. Rodina si na život vybrala nádherný kraj, dom ich stál 275 000 eur
Stroje by sa k nim nedostali, tak stavali ručne. Rodina si na život vybrala nádherný kraj, dom ich stál 275 000 eur
6 vynikajúcich húb, ktoré ste možno doteraz obchádzali. Vyzerajú zvláštne, no ich chuť je vynikajúca!
6 vynikajúcich húb, ktoré ste možno doteraz obchádzali. Vyzerajú zvláštne, no ich chuť je vynikajúca!
Tomu sa hovorí pohodlie! Dom na svahu ukrýva perfektné moderné bývanie, domáci tu majú mnoho zákutí pre relax
Tomu sa hovorí pohodlie! Dom na svahu ukrýva perfektné moderné bývanie, domáci tu majú mnoho zákutí pre relax
Trvalo to polrok, no oplatilo sa! Monika s manželom si celú kúpeľňu prerobili sami, pôvodný zostal len otvor na dvere
Trvalo to polrok, no oplatilo sa! Monika s manželom si celú kúpeľňu prerobili sami, pôvodný zostal len otvor na dvere

Pre kutilov

Ako pripraviť záhradu na zimu: 10 krokov, ktoré vám na jar ušetria nervy
Ako pripraviť záhradu na zimu: 10 krokov, ktoré vám na jar ušetria nervy
Záhrada
Hrozba pre vinohradníkov aj záhradkárov pestujúcich vinič! Ako sa zlaté žltnutie viniča šíri a čo o ňom treba vedieť
Hrozba pre vinohradníkov aj záhradkárov pestujúcich vinič! Ako sa zlaté žltnutie viniča šíri a čo o ňom treba vedieť
Záhrada
Rozhoduje nálev, ale aj to, či ju nastrúhate alebo nakrájate na kúsky. Ako správne postupovať pri zaváraní cvikly?
Rozhoduje nálev, ale aj to, či ju nastrúhate alebo nakrájate na kúsky. Ako správne postupovať pri zaváraní cvikly?
Recepty
TOP 5 trvaliek, vďaka ktorým bude záhrada na jeseň pôvabná a hýriť farbami
TOP 5 trvaliek, vďaka ktorým bude záhrada na jeseň pôvabná a hýriť farbami
Okrasná záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Dospelé kamarátstva: Takto sa mení definícia priateľstva po dvadsiatke, tridsiatke, štyridsiatke a značne na nás vplýva
Partnerské vzťahy
Dospelé kamarátstva: Takto sa mení definícia priateľstva po dvadsiatke, tridsiatke, štyridsiatke a značne na nás vplýva
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
BRUTÁLNA nehoda: FOTO Auto
Zahraničné
BRUTÁLNA nehoda: FOTO Auto plné tínedžerov sa zrazilo s kamiónom, ostala z neho kopa šrotu! Dvaja mŕtvi
Ursula von der Leyenová
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Ďalší balík proruských sankcií je zverejnený: Navrhuje aj úplný zákaz dovozu ruského plynu
Otvorili obálku s poslednými
Zahraničné
Otvorili obálku s poslednými slovami Tomáša Garrigua Masaryka: Hlinku nazval hlupákom
Poplach v meste, kde
Domáce
Poplach v meste, kde postrelili premiéra Fica: Neznámy muž sa so SAVOM v ruke vyhrážal seniorom!

Ďalšie zo Zoznamu