Ministerstvo školstva rozumie obavám pri zmenách: Odmieta však strašenie a nepravdivé tvrdenia

BRATISLAVA - Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR rozumie obavám pri zmenách v zákonoch, no odmieta strašenie a nepravdivé tvrdenia. Deklarovalo, že už si nemôže dovoliť robiť kozmetické úpravy len preto, že dôležité a potrebné zmeny sa niekomu nepáčia. Reagovalo tak na štvrtkovú protestnú akciu viacerých súkromných škôl, ktoré s niektorými navrhovanými zákonmi predloženými v parlamente nesúhlasia.
„Školstvo na Slovensku dlhé roky zaostávalo a trpelo preto, že chýbala politická odvaha robiť zásadné zmeny. My túto vôľu máme, a preto sme pripravili najväčšiu reformu za posledných 20 rokov od materských škôl až po vysoké školy. Je o kvalitnom a dostupnom vzdelávaní pre každé dieťa bez rozdielu,“ uviedli z odboru komunikácie a marketingu rezortu.
archívne video
Povinnosťou ministerstva je pozerať sa dopredu
Podotkli, že povinnosťou ministerstva je pozerať sa dopredu, nie cúvať späť. „A táto reforma je veľkým krokom vpred a našou úlohou je dotiahnuť ju do úspešného konca. Naše deti a celé Slovensko potrebujú moderné školstvo, ktoré ich pripraví na 21. storočie. A presne o tom je balík týchto zmien,“ doplnili.
Prezidentka Asociácie súkromných škôl a školských zariadení (ASŠŠZ) Eva Ohraďanová na štvrtkovej tlačovej konferencii informovala, že viaceré súkromné školy po celom Slovensku v rámci protestnej akcie poslali rodičom fiktívne faktúry. Majú byť akýmsi mementom, že takéto faktúry sa môžu stať skutočnosťou. Kritizovala najmä navrhované zmeny vo financovaní škôl.
Parlament vo štvrtok v tzv. zlúčenej rozprave rokuje o balíku školských zákonov. V jednej diskusii majú poslanci prebrať sedem návrhov. Nový zákon o financovaní škôl prináša rozšírenie okruhu dôvodov na zníženie normatívneho príspevku. Súkromným či cirkevným školám, ktoré nebudú registrované ako verejný poskytovateľ výchovy a vzdelávania, by sa mohol znížiť o 20 percent.