Parlamentný výbor schválil zmeny v zaraďovaní cirkevných a súkromných škôl: KDH ich kritizuje

BRATISLAVA - Pravidlá zaraďovania cirkevných a súkromných škôl do verejných školských obvodov by sa mali zjednodušiť a sprehľadniť, aj s ohľadom na to, aby sa rozšírili možnosti týchto škôl prijímať deti alebo žiakov, ktorí prijímajú ich zameranie a charakter. Vyplýva to z pozmeňujúcich návrhov k zákonu o školskej správe, ktoré v pondelok schválili členovia Výboru Národnej rady (NR) SR pre vzdelávanie, vedu, mládež, šport a cestovný ruch. Opozičné KDH však zmeny kritizuje, vníma ich ako chaotické, keďže na výbore prišlo k zákonu niekoľko desiatok zmien, čo komplikuje celý systém.
archívne video
„Pozmeňujúce návrhy umožňujú aj neštátnym poskytovateľom stať sa verejným poskytovateľom vzdelávania, keď nebudú mať školský obvod, za predpokladu, že budú prijímať deti, každé jedno dieťa, podľa vopred zverejnených pravidiel, ktoré môžu zohľadniť aj charakter zriaďovateľa, teda aj v prípade cirkevných škôl vzdelávanie v súlade s vierou,“ vysvetlil novinárom minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) s tým, že zachovaný musí ostať princíp rovnakého zaobchádzania so všetkými deťmi. „To znamená, že každé jedno dieťa, ktoré splní takéto pravidlá, musí byť prijaté. V prípade, že požiadavka bude vyššia ako kapacita, musia byť jasné pravidlá, ako si vyberajú deti,“ doplnil minister.
Podpredseda výboru Ján Horecký (KDH) vyčíta ministrovi, že pozmeňujúce návrhy k zákonu majú takmer 200 novelizačných bodov. „Považujem to za obrovský amaterizmus, v ktorom sme sa v tejto neprehľadnej spleti zmien posunuli do stavu, keď si kladieme otázku, či sa v tomto systéme dá prežiť,“ povedal. „Sme ubezpečovaní tým, že sa v realite nič nezmení, ale načo teda absolvovať také martýrium, načo zaťažiť zriaďovateľov, školy, samosprávy, regionálne úrady školskej správy veľmi zložitým systémom, ktorý je plný nejasností, neistôt, a nakoniec skončí cirkevná alebo súkromná škola s 25-percentným znížením normatívu, čo je pre mnohých likvidačné,“ poznamenal Horecký. Súčasťou pozmeňujúcich návrhov je podľa neho aj ustanovenie o tom, že škola by mala zohľadňovať súlad duchovného života, potrieb žiaka a rodiny so zameraním školy. „A že to, ako sa tento súlad bude vyhodnocovať, musí byť presne popísané kriteriálne v školskom poriadku,“ povedal Horecký.
Nový zákon o školskej správe má zmeniť spôsob určovania školských obvodov. Vzniknúť má nový inštitút verejného poskytovateľa výchovy a vzdelávania. Ten by mal prednostne prijímať deti a žiakov podľa príslušnosti verejného školského obvodu a nemal by podmieňovať poskytovanie vzdelávania žiadnym protiplnením. Návrh zákona prešiel v septembri do druhého čítania. Definitívne by sa mal schváliť na nadchádzajúcej októbrovej schôdzi.