Školy bojujú proti žltačke: Zavádzajú sa nové hygienické opatrenia v ohrozených regiónoch

BRATISLAVA - Školy a škôlky v okresoch s epidemickým výskytom žltačky typu A musia dôsledne dodržiavať hygienické opatrenia. Žiakom by mali vysvetliť, prečo je potrebné dodržiavanie dôkladnej hygieny rúk, obzvlášť pred jedlom. Apeluje na to hlavná hygienička SR Tatiana Červeňová v súvislosti so začiatkom školského roka a aktuálnym zvýšeným výskytom ochorenia vo viacerých oblastiach.
„Opakovane školám v okresoch, kde sa vyskytuje VHA, odporúčame, aby dôkladne čistili a dezinfikovali prostredie a povrchy, ktorých sa deti bežne dotýkajú. Hodiny telesnej výchovy odporúčame organizovať vonku,“ spresnila Červeňová. Materské školy navádza na dôkladné vykonávanie ranného filtra, vďaka ktorému sa zamedzí, aby sa do kolektívu dostalo choré či nedoliečené dieťa. „Každé dieťa v materskej škole má mať svoj vlastný pohár na pitie, zubnú kefku, pohár na umývanie zubov aj uterák. Môžu sa používať aj jednorazové utierky na ruky,“ priblížila.
Školy musia sprísniť hygienu
Vysvetlila, že pri vstupe do budovy školy, jedálne a telocvične by mali školy zabezpečiť hygienickú dezinfekciu rúk - dôkladné umytie rúk pod tečúcou vodou a len s použitím jednorazových papierových utierok. „Na školách v lokalitách, kde sa vírusová hepatitída typu A (VHA) vyskytuje, sa pravidelne budú dezinfikovať priestory a povrch. Školské jedálne budú umývať riad pri najvyššej možnej teplote s používaním dezinfekcie,“ objasnila.
Pripomenula, že vývoj situácie vo výskyte VHA Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) neustále sleduje. „V súčinnosti s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva (RÚVZ) sú v prípade potreby prijímané okamžité protiepidemické opatrenia, o ktorých je verejnosť pravidelne informovaná,“ podotkla Červeňová. Množstvo aj povaha nariadených opatrení potom závisí od závažnosti situácie v územnej pôsobnosti úradov, ktoré svoje kroky koordinujú s miestnymi samosprávami, nemocnicami, infektológmi či zástupcami Zdravých regiónov.
Nové ohniská žltačky v Lučenci aj Rožňavskom okrese
Nové ohnisko zaznamenal RÚVZ v Lučenci začiatkom týždňa v obci Belina neďaleko Fiľakova. Nárast prípadov žltačky v tomto regióne hygienici evidujú od začiatku leta. Prvé prípady sa vyskytli vo Fiľakove a okolí, ochorenie malo byť do regiónu dovezené zo zahraničia. Nové prípady sa objavili koncom augusta aj v obci Krásnohorské Podhradie v Rožňavskom okrese. V ohniskách nákazy nariadili jednotlivé RÚVZ lekársky dohľad, očkovanie úzkym kontaktom a tiež dezinfekciu a upratovanie.
Hepatitída typu A je prenosné ochorenie, u človeka spôsobuje vírusový zápal pečene. Vírus sa najčastejšie prenáša priamym kontaktom. Inkubačná doba ochorenia je 15 až 50 dní. Choroba sa začína príznakmi pripomínajúcimi chrípku a gastrointestinálnymi príznakmi spojenými s bolesťou brucha, kĺbov, celkovou nevoľnosťou, so zvýšenou teplotou, prítomný býva i tmavý moč. O niekoľko dní sa u väčšiny chorých zjaví žltačka.