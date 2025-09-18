Hnutie Slovensko hovorí o diskriminácii škôl: Chce sa obrátiť na Ústavný súd SR

BRATISLAVA - Návrh zákona o financovaní škôl je diskriminačný voči rodičom a žiakom, zasahuje do ústavných práv. Tvrdia to poslanci Národnej rady (NR) SR z klubu Hnutia Slovensko, Za ľudí a KÚ. Chcú sa preto v súvislosti so školskými zákonmi obrátiť na Ústavný súd (ÚS) SR. Vyzvali ministra školstva Tomáša Druckera (Hlas-SD), aby nelikvidoval cirkevné a súkromné školy a stiahol návrhy z parlamentu, aby sa mohli prepracovať. Kritizujú tiež tzv. zlúčenú rozpravu, keď sa poslanci môžu k siedmim zákonom vyjadrovať len v rámci jednej diskusie.
Poslankyňa Veronika Remišová (Slovensko, Za ľudí, KÚ) si myslí, že ak prejde návrh o financovaní, rodičia sa nebudú môcť rozhodovať, ktorá škola je pre ich deti najlepšia, ale budú nútení dať deti do najbližšej školy. Nazvala to sociálnym inžinierstvom. Pripomenula, že návrh prináša krátenie tzv. normatívu pre súkromné a cirkevné školy, ak nebudú spĺňať „v podstate nesplniteľné požiadavky“ ministra školstva. „Minister školstva chce, aby súkromné a cirkevné školy naplnili svoju kapacitu až do 70 alebo 90 percent žiakov z obvodu. To znamená, že ak má škola nejaké špecifické zameranie, pre ktorý vznikla, napríklad sa orientuje na deti so špeciálnymi potrebami, už sa nebude môcť na tieto deti orientovať, ale bude musieť v prvom rade prijať deti zo svojho obvodu,“ uviedla na tlačovej konferencii.
Poslanec Rastislav Krátky (Slovensko, Za ľudí, KÚ) pripomenul, že v jednej rozprave je sedem zákonov, čo nemá v parlamente obdobu. Doteraz sa v spoločnej diskusii podľa neho objavili dva či tri príbuzné zákony, no teraz ide o viaceré nové zákony a poslanci sa chceli vyjadriť ku každému z nich a tlmočiť aj pripomienky od ľudí.
Krátky tiež kritizuje zmeny v domácom vzdelávaní, podľa ktorých by sa museli študenti na každú skúšku dostaviť do školy osobne. Považuje to za znevýhodnenie. Povinná návšteva pedagóga v rodine podľa neho nie je problémom, rodiny to vítajú, no školy podľa neho nemajú financie na to, aby povinne vysielali do každej rodiny učiteľa.
Parlament vo štvrtok začal v tzv. zlúčenej rozprave rokovať o balíku školských zákonov z dielne rezortu školstva. V jednej diskusii majú poslanci prebrať sedem návrhov. Nový zákon o financovaní škôl prináša rozšírenie okruhu dôvodov na zníženie normatívneho príspevku. Súkromným či cirkevným školám, ktoré nebudú registrované ako verejný poskytovateľ výchovy a vzdelávania, by sa mohol znížiť o 20 percent.
Drucker v pléne zlúčenú rozpravu obhajoval. Tvrdí, že všetky zákony spolu súvisia. „Toto rokovanie NR SR vnímam ako rozhodujúci moment pre budúcnosť školstva. Pred nami je balík siedmich zákonov, ktoré prinášajú najväčšiu reformu vzdelávania za posledných 20 rokov. Nie je to súbor nesúvislých zmien, ale premyslený a navzájom prepojený celok, ktorý zásadne posunie školstvo na Slovensku dopredu,“ podotkol minister.