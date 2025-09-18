Práve sa rokuje o najhorších školských zákonoch: Podľa Horeckého je tento diskriminačný

BRATISLAVA - V Národnej rade (NR) SR sa práve rokuje o najhorších školských zákonoch od roku 1989. Ich dosah nás vracia do tohto obdobia, pretože je diskriminačný a delí deti na dve kategórie. Vyhlásil to poslanec Ján Horecký (KDH) na štvrtkovej tlačovej konferencii. Kresťanskí demokrati preto nepodporujú návrhy z dielne rezortu školstva.
„Rozdeľuje deti na dve kategórie. Tie, ktoré dostanú 100 percent normatívu, teda peňazí, na mzdy a prevádzku škôl, na vzdelávanie. A tie, ktoré dostanú len 80 percent normatívu, čo znamená mínus 585 eur na rok na každého žiaka. Čisto v prípade škôlkarov je to mínus 664 eur na dieťa a rok v materskej škole,“ opísal Horecký návrh zákona o financovaní škôl.
video
Poslanec sa pýta, čím sa previnili deti, keď si ich rodičia zvolili cirkevnú školu, pretože chcú výchovu a vzdelávanie v katolíckom alebo evanjelickom duchu, alebo keď ide o deti, ktorých rodičia si zvolili súkromnú školu s tzv. montessori pedagogikou, či školu, ktorá ich neodmieta a vie pracovať s deťmi s vývinovými poruchami alebo zdravotným znevýhodnením. „Podiel takýchto detí je na súkromných školách trojnásobný oproti podielu detí so zdravotným znevýhodnením na štátnych školách,“ dodal.
Dostupnosť vzdelávania
Horecký nesúhlasí s tým, že by zákon riešil férovosť financovania a dostupnosť vzdelávania. „Už aj tak pre štát najlacnejší žiaci, čo sú žiaci na cirkevných a súkromných školách, dostanú podľa tohto návrhu zákona o pätinu menej peňazí na vzdelávanie, ak ich škola nebude zaradená do školského obvodu a nebude prijímať 70 až 90 percent detí žiakov z tohto obvodu, pričom nesmie vyberať žiadne školné,“ skonštatoval s tým, že v súčasnosti 90 percent cirkevných škôl nevyberá žiadne školné a 60 percent súkromných škôl vyberá školné iba do 100 eur na rok.
Cirkevná škola by po novom podľa Horeckého mohla prijímať len desať až 30 percent žiakov podľa svojho zamerania alebo bude musieť vyberať školné vo výške 600 eur na dieťa a rok, aby kompenzovala znížený normatív, čo považuje za zmenu účelu cirkevných škôl. „Toto sú nehorázne dosahy vládneho návrhu zákona, ktorý je diskriminačný, neférový, znižuje dostupnosť vzdelávania, zhoršuje podmienky pre deti, a to v mene presunu rozhodovania o deťoch z rodičov na štát,“ dodal.
Parlament rokuje o balíku školských zákonov
Parlament vo štvrtok v tzv. zlúčenej rozprave rokuje o balíku školských zákonov. V jednej diskusii majú poslanci prebrať sedem návrhov. Nový zákon o financovaní škôl prináša rozšírenie okruhu dôvodov na zníženie normatívneho príspevku. Súkromným či cirkevným školám, ktoré nebudú registrované ako verejný poskytovateľ výchovy a vzdelávania, by sa mohol znížiť o 20 percent.