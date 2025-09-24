MŠVVaM chce určiť maximálnu sumu ročného školného za externú formu štúdia na VŠ

BRATISLAVA - Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR chce ustanoviť sumu maximálneho ročného školného na akademický rok 2026/2027 pre externú formu štúdia na verejných a štátnych vysokých školách (VŠ). Vyplýva to z návrhu opatrenia, ktoré je v medzirezortnom pripomienkovom konaní.
Najnižšie maximálne ročné školné majú mať študenti študijných odborov filozofia, historické vedy, politické vedy, právo, psychológia, sociálna práca, sociológia a sociálna antropológia, teológia či vedy o umení a kultúre. Na prvom stupni by mali študenti týchto odborov platiť 1900 eur, na druhom 2690 eur s výnimkou filozofie, kde je suma 2670 eur a na treťom 5360 eur. Na treťom stupni by maximálnu výšku školného v hodnote 5360 eur mali platiť aj študenti odborov ekonómia a manažment, filológia, logopédia a liečebná pedagogika, mediálnych a komunikačných štúdií, ošetrovateľstva, pôrodnej asistencie, učiteľstva a pedagogických vied a vied o športe.
Najvyššie školné majú platiť študenti odboru veterinárske lekárstvo
Najvyššie maximálne ročné školné majú platiť študenti odboru veterinárske lekárstvo. Na prvom stupni to má byť suma 7290 eur, na druhom 10.160 eur a na treťom 6480 eur. V prípade spojeného prvého a druhého stupňa to má byť 8450 eur. Študenti zubného lekárstva by za spojený prvý a druhý stupeň mali platiť 6100 eur a za tretí stupeň štúdia 14.590 eur.
„Suma maximálneho ročného školného závisí od ekonomickej náročnosti. Tá sa v súčasnosti zohľadňuje podľa študijného odboru, v ktorom sa získava vysokoškolské vzdelanie, absolvovaním príslušného študijného programu a stupňa získavaného vysokoškolského vzdelania. Preto je potrebné určiť rôzne sumy maximálneho ročného školného v jednotlivých študijných odboroch, respektíve v študijných programoch v príslušnom študijnom odbore,“ uviedlo ministerstvo v predloženom materiáli. Opatrenie má nadobudnúť účinnosť 1. novembra tohto roka.