Vláda si podľa KDH nevie poradiť s úsporami, navrhuje vlastné opatrenia

BRATISLAVA - Vláda si nevie poradiť s konsolidáciou verejných financií a doteraz neukázala, ako chce šetriť na sebe. Vyhlásili to v utorok na tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR predstavitelia opozičného KDH. Vláde preto predkladajú konkrétne návrhy, ako ušetriť štátne peniaze.
„Je tu päť opatrení. Vlani chcel minister financií od nás na jednej A4 päť opatrení. Doručili sme ich, dostali ich, hodili ich do koša. Dnes prichádzajú na to, že ich treba realizovať, ale fantómovo, len vyhlasujú niečo a nerealizujú nič. Tak prosím vás, spravte aspoň toto,“ vyzval vládu poslanec Národnej rady (NR) SR a ekonomický expert KDH Jozef Hajko.
KDH navrhuje konkrétne úsporné opatrenia
Hnutie pripravilo uznesenia, ktorými by mal parlament zaviazať vládu napríklad k prehodnoteniu dohôd o zabezpečení IT služieb, či centrálnemu obstarávaniu a úspore energií v štátnej správe. Navrhujú tiež zakázať nákup osobných vozidiel nad 40 000 eur alebo zaviazať jednotlivé rezorty navyšovať čerpanie eurofondov o 2 % mesačne.
„Tieto opatrenia by priniesli slovenskému štátnemu rozpočtu zhruba niečo do dvoch miliárd eur. A sú to opatrenia, ktoré sú realizovateľné a ktoré sa očakávajú od vlády, že ich má naplniť. Pretože to je vláda, ktorá má vládnuť a nie sa stále vyhovárať, že niečo nejde. Nech šetrí na sebe,“ doplnil Hajko.
Vláda musí šetriť na sebe, nie na ľuďoch, tvrdí Majerský
Predseda KDH Milan Majerský upozornil, že okrem zmrazenia platov zatiaľ nikto nevidel žiadne opatrenie zo strany vlády. „My vyzývame vládu, aby naozaj a konkrétne začala šetriť na sebe. Aby neukazovala iba na občanov, rodiny, firmy, zamestnávateľov a samosprávy. Nevideli sme žiadne konkrétne opatrenia, a preto ich navrhneme a pomenujeme my,“ zdôraznil.
Doteraz vyjasnená nie je ani téma použitia eurofondov na pomoc s cenami energií v budúcom roku, upozornil podpredseda hnutia Viliam Karas. „Ja sa pýtam a pýtame sa v KDH, či toto je už dohodnuté s Európskou komisiou, pretože aj týchto 430 miliónov eur budeme potom musieť prehodiť do deficitu štátneho rozpočtu. To sú jasné otázky, na ktoré sme stále nedostali jasné odpovede,“ upozornil s tým, že plánovaná pomoc pre 90 % občanov nie je adresná, ale ide o plytvanie verejnými zdrojmi.