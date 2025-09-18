Štvrtok18. september 2025, meniny má Eugénia, zajtra Konštantín

Dni Ministerstva vnútra budú trvať dva dni: Lákajú na ukážky a atrakcie: Pozrite si program, príde aj Zahrajko

BRATISLAVA - Ministerstvo vnútra SR ako najväčší rezort na Slovensku nadväzuje na dlhoročnú tradíciu prezentácie svojich zložiek na verejnosti, ktorá je významným nástrojom prevencie a zvyšovania bezpečnosti. S cieľom efektívne vynaložiť finančné prostriedky sa namiesto niekoľkých samostatných podujatí uskutočnia 19. a 20. septembra 2025 v Bratislave centrálne Dni Ministerstva vnútra SR. Na jednom mieste sa spoločne predstavia policajti, hasiči, horskí a leteckí záchranári, známi športovci a olympionici, špecialisti na prevenciu, pracovníci krízového riadenia, archivári a ďalší špičkoví odborníci.

Podujatie tohto typu podľa ministerstva zmysluplne prepája investíciu do prevencie a vzdelávania občanov, do získavania budúceho personálu s budovaním dôvery a úcty k práci profesionálov v uniformách aj v civile. „Dni ministerstva vnútra sú priestorom na to, aby sa verejnosť zblížila s prácou tých, ktorí denne nasadzujú vlastné životy a sú v teréne za každého počasia a podmienok. Zároveň je to príležitosť pre ocenenie a poďakovanie za ich náročnú a obetavú službu pre druhých,“ povedal minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.

Súčasťou podujatia bude slávnostné oceňovanie policajtov a záchranárov ministrom vnútra a Majstrovstvá Slovenskej republiky vo vyslobodzovaní zranených osôb z havarovaných vozidiel, čím sa ušetria finančné prostriedky na realizáciu týchto podujatí oddelene.

Dni ministerstva vnútra sú zároveň príležitosťou osloviť záujemcov o službu v Policajnom zbore a Hasičskom a záchrannom zbore. Cieľom podujatia je tak podľa MV SR nielen prezentovať činnosť rezortu, ale aj motivovať a hľadať nových, odhodlaných príslušníkov, ktorí sa pridajú k ochrane občanov a budovaniu bezpečného Slovenska. Na programe budú rôzne preventívno-vzdelávacie aktivity, či už je zo požiarna prevencia, edukácia seniorov v oblasti ochrany pred podvodníkmi. Prezentovať sa budú informačné kancelárie pre obete trestných činov, ktorých pracovníci budú poskytovať konzultácie aj priamo na mieste.

Súčasťou bude aj preventívna kampaň

Na Dňoch MV SR zároveň v spolupráci s rezortom školstva odštartuje ministerstvo novú preventívnu kampaň, ktorej cieľom je posilniť bezpečnosť základných a stredných škôl v SR. Kampaň zvýši informovanosť a posilní budovania pripravenosti školského personálu pre riešenie rizikových prejavov v školskom prostredí. To sa bude týkať šikanovania, kyberšikanovania, či nenávistných prejavov. Lektori z informačných kancelárií pre obete kriminality a inej protispoločenskej činnosti MV SR vysvetlia rozdiel medzi konfliktom a šikanou, predstavia hlavné znaky a formy šikany a kyberšikany, poukážu na varovné signály a dôsledky a objasnia rozdiel medzi priestupkom a trestným činom.

Deti aj dospelí sa budú môcť zoznámiť s technikou, ktorú zložky ministerstva vnútra využívajú pri svojej každodennej práci a ktorá je potrebná na záchranu životov a majetku. Pripravené budú statické ukážky modernej a historickej hasičskej techniky, dronov, telových kamier, policajných vozidiel a motocyklov, pancierovej limuzíny úradu pre ochranu ústavných činiteľov, záchranárskeho vozidla Horskej záchrannej služby, mobilných chemických laboratórií civilnej ochrany, potápačského výstroja či pyrotechnického vybavenia.

Lákadlom budú rôzne ukážky a atrakcie

Lákadlom budú dynamické ukážky hasenia, hasičského športu, práce kynológov, hipológov, horských záchranárov a nasadenia vrtuľníka Leteckého útvaru MV SR s ostatnými zložkami. Návštevníci si budú môcť vyskúšať okuliare opitosti. Pre deti všetkých vekových kategórií bude pripravená detská zóna s množstvom zábavných aktivít, dopravné ihrisko, šteniatka z odboru kynológie, pre milovníkov koní sú pripravené ukážky z odboru hipológie, vláčik Dobrovoľného hasičského zboru, maskot Firáčik, možnosť vyskúšať si prácu príslušníkov Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby a možnosť zasúťažiť si s elitnými športovcami.

Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru oboznámi verejnosť s prácou na mieste činu, s daktyloskopiou, kriminalistickou balistikou aj postupom pri náleze munície. Sekcia informatiky bude prezentovať projekt e-dokladov, Slovenský národný archív predstaví ukážky výroby starodávneho nechemického atramentu. Sekcia verejnej správy ponúkne možnosť oboznámiť sa s históriou slobodných volieb a ukážkami volebných urien.

Súčasťou programu bude autogramiáda olympionikov a športovcov Športového centra polície, aktivity na rôznych športových trenažéroch, ako i vystúpenie Hudby Ministerstva vnútra SR.

Program

PIATOK, 19. SEPTEMBER 2025

7:30 Otvorenie podujatia a Majstrovstiev Slovenska vo vyslobodzovaní zranených osôb z havarovaných vozidiel Hasičského a záchranného zboru
9:35 Dynamická ukážka práce služobnej kynológie Policajného zboru
10:10 Dynamická ukážka práce služobnej hipológie Policajného zboru
12:30 Komentovaná prehliadka Múzea polície SR
14:00 Dynamická lezecká ukážka hasičov s nasadením vrtuľníka
14:30 Dynamická ukážka vyslobodenia osoby z nedostupného terénu Horskou záchrannou službou
15:00 Otvárací ceremoniál
15:30 Stretnutie s elitnými športovcami Športového centra polície a autogramiáda
16:00 Dynamická ukážka práce služobnej kynológie Policajného zboru
16:30 Dynamická ukážka práce služobnej hipológie Policajného zboru
17:00 Komentovaná prehliadka Múzea polície SR
17:30 Slávnostné odovzdávanie cien víťazom Majstrovstiev Slovenska vo vyslobodzovaní zranených osôb z havarovaných vozidie
18:00 Koncert hudobnej skupiny KOCHANSKI s detským folklórnym súborom KLNKA
19:00 Záver podujatia

Doplnkový program počas celého dňa

7:30 – 19:00 AKTIVITY PRE DETI

  • Dopravné ihrisko
  • Vláčik Dobrovoľného hasičského zboru
  • Maskot FIRÁČIK
  • Šteniatka z odboru kynológie
  • Možnosť vyskúšať si prácu príslušníkov a záchranárov
  • Možnosť zasúťažiť si s elitnými športovcami
  • Mnoho ďalších zaujímavých aktivít

7:30 – 19:00 GASTROZÓNA
7:30 – 19:00 PREZENTAČNÉ STÁNKY ÚTVAROV MINISTERSTVA VNÚTRA SR A STATICKÉ UKÁŽKY TECHNIKY
7:30 – 17:00 Majstrovstvá Slovenska vo vyslobodzovaní zranených osôb z havarovaných vozidiel

SOBOTA, 20.SEPTEMBER 2025

9:00 Otvorenie podujatia
9:40 Dynamická ukážka hasičského športu - ukážka požiarnej štafety a požiarneho útoku
10:00 Koncert „ZAHRAJKO a myška Eliška"
11:10 Dynamická ukážka Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií Ministerstva vnútra SR
11:40 Dynamická ukážka vyslobodenia osoby z nedostupného terénu Horskou záchrannou službou
12:15 Slávnostné odovzdávanie pamätnej medaily ministra vnútra SR za záchranu života príslušníkom Hasičského a záchranného zboru
13:15 Dynamická ukážka príslušníkov Pohotovostného policajného útvaru - zneškodnenie dílerov zbraní
13:40 Stretnutie s elitnými športovcami Športového centra polície a autogramiáda
14:00 Dynamická ukážka Hasičského a záchranného zboru - vyslobodzovanie zranených osôb z havarovaných vozidiel
15:00 Dynamická ukážka zásahu Pohotovostnej motorizovanej jednotky Policajného zboru – prepad klenotníctva
16:00 Slávnostné odovzdávanie pamätnej medaile ministra vnútra SR za záchranu života príslušníkom Policajného zboru a Horskej záchrannej služby
17:00 Dynamická ukážka práce služobnej kynológie Policajného zboru
17:15 Dynamická ukážka práce služobnej hipológie Policajného zboru
17:30 Dynamická ukážka Lynx Commanda – oslobodenie rukojemníkov
18:00 Koncert Hudby Ministerstva vnútra SR s detským folklórnym súborom KLNKA
Hosťujúci umelci: Lukáš Adamec a Svetlana Rymarenko (Fragile)
19:00 Záver podujatia

 

Doplnkový program počas celého dňa

7:30 – 19:00 AKTIVITY PRE DETI

  • Dopravné ihrisko
  • Vláčik Dobrovoľného hasičského zboru
  • Maskot FIRÁČIK
  • Šteniatka z odboru kynológie
  • Možnosť vyskúšať si prácu príslušníkov a záchranárov
  • Možnosť zasúťažiť si s elitnými športovcami
  • Mnoho ďalších zaujímavých aktivít

7:30 – 19:00 GASTROZÓNA
7:30 – 19:00 PREZENTAČNÉ STÁNKY ÚTVAROV MINISTERSTVA VNÚTRA SR A STATICKÉ UKÁŽKY TECHNIKY

