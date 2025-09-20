Sobota20. september 2025, meniny má Ľuboslav, Ľuboslava, zajtra Matúš

Rezignácia? Šutaj Eštok dôvod nevidí: Zastabilizovali sme personálny stav v polícii, tvrdí minister! Karas oponuje

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Topky/Vlado Anjel, Ramon Leško)
TASR

BRATISLAVA - Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) nevidí dôvod na rezignáciu so svojho postu. Tvrdí, že za jeho pôsobenia v rezorte ukončili vojnu v polícií, nelegálnu migráciu či zastabilizovali personálny stav v polícií. Podľa názoru podpredsedu KDH Viliama Karasa Šutaj Eštok opustil svoj rezort s tým, že uprednostnil zachraňovanie svojich ministerských kolegov z Hlasu-SD. Obaja to uviedli v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy. Karas doplnil, že policajný zbor je v rozklade a nedokáže vyšetrovať „sofistikované“ kauzy.

Generálny štrajk? Ešte nie je čas

V diskusii sa dotkli aj témy výzvy predsedu SaS Branislava Gröhlinga na generálny štrajk 17. novembra. Podľa Karasa na neho nedozrel ešte čas. Upozornil, že pojem generálny štrajk sa nesmie zneužívať. Štát je však podľa jeho názoru vedený zle a ak to tak pôjde ďalej, ekonomika sa spomalí. Šutaj Eštok považuje za urážku počuť slová o generálnom štrajku z úst predstaviteľov SaS. „Opozícia dokáže len zvolávať protesty a šíriť nenávisť,“ vyhlásil šéf rezortu vnútra.

archívne video

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) k protestom policajných a hasičských odborárov kvôli platom (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Zníženie platov poslancov

Návrh na zníženie platov poslancov podľa Šutaja Eštoka do ekonomiky neprinesie nič. Trvá však na tom, že s takýmto gestom treba kvôli ľuďom prísť. Karas tento krok označil za populizmus. Pripomenul, že návrh na zníženie platov už v Národnej rade SR v minulosti bol.

Diskusia o odvolaní šéfa SIS Gašpara

Diskutujúci hovorili aj o šéfovi Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavlovi Gašparovi. Podľa Karasa by mal byť odvolaný nielen pre nehodu, ktorú spôsobil, ale aj pre zlyhanie tajnej služby v prípade informácií SIS o „dlhodobom organizovanom vplyvovom pôsobení, ktorého účelom je destabilizácia SR“. Šutaj Eštok si myslí, že spolupráca bezpečnostných zložiek je na najlepšej úrovni v histórií Slovenska. Otázka odvolania Gašpara je pre neho bezpredmetná. Dodal, že by mala smerovať na predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD). Podľa informácií Šutaja Eštoka však premiér Gašparovi dôveruje.

Šutaj Eštok tvrdí,že konsolidácia je nevyhnutná, Karas, že je zle riešená

Konsolidácia je vzhľadom na stav verejných financií, ktorý zanechali predchádzajúce vlády, nevyhnutná, zo strany opozície však okrem kritiky neprichádzajú relevantné návrhy na opatrenia. V diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy to uviedol minister vnútra a predseda strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok. Jeho oponent v diskusii, podpredseda KDH Viliam Karas naopak tvrdí, že opozícia návrhy predložila. Vládu zároveň kritizuje za spôsob, akým konsoliduje.

Šutaj Eštok zopakoval, že strana Hlas-SD odmieta, aby konsolidácia znamenala znižovanie sociálneho štandardu a nesúhlasí s tým, aby výdavky na obranu išli na úkor prostriedkov pre zdravotníctvo či sociálnu starostlivosť. „Som preto rád, že s pánom ministrom obrany Robertom Kaliňákom (Smer-SD) máme konštruktívnu debatu a súčasťou konsolidácie budú aj výdavky, ktoré mali ísť na obranu a budú nasmerované aj do iných rezortov,“ uviedol minister vnútra. Rezorty podľa jeho slov budú takisto šetriť, nie však tam, kde sa šetriť nedá. Chýba mu aj konštruktívny prístup opozície pri hľadaní čo najmenej bolestivých opatrení konsolidácie. „Nevidel som jediný alternatívny návrh,“ vyhlásil.

Podpredseda KDH reagoval, že jeho hnutie prišlo s konkrétnymi návrhmi viacerých opatrení. „Koalícia ich najprv vysmiala, no teraz vidíme, že minimálne dve z týchto opatrení implementovala do aktuálneho balíka,“ upozornil Karas. Vládu nekritizuje za to, že konsoliduje, i podľa neho je to vzhľadom na stav verejných financií i dianie vo svete nevyhnutné. „Ja vládu kritizujem za to, ako konsoliduje,“ upozornil. Doterajšia konsolidácia podľa neho neviedla ani k znižovaniu dlhu, ani k hospodárskemu rastu. „Práve naopak, vláda nás konsolidáciou ťahá do čiernej diery,“ zdôraznil. Kritizoval, že nové opatrenia opätovne najviac zaťažia bežných občanov a podnikateľský sektor. „Priložia ďalšie bremeno tým, ktorí už ťažké bremeno nesú a štát pritom rozšafne míňa,“ upozornil.

Dotkli sa aj eskalácie konfliktu na Blízkom východe

Obaja politici sa dotkli aj eskalácie konfliktu na Blízkom východe v pásme Gazy. „Tak ako odsudzujem hrubý a bezprecedentný útok Hamasu na Izrael, rovnako odsudzujem aj to, čo sa deje v pásme Gazy, už aj vyšetrovatelia OSN hovoria, že sa tam pácha genocída. Je to neprijateľné a všetci by sme mali volať po mieri,“ zdôraznil Šutaj Eštok. Na otázku, či SR podporí sankcie Európskej únie voči Izraelu odpovedal slovami o podpore „každého opatrenia, ktoré prinesie čo najskôr mier a zastavenie zabíjania“.

Podpredseda KDH mieni, že izraelskému premiérovi Benjaminovi Netanjahuovi sa situácia vymkla z rúk. „Neodhadol dôsledky vojenskej operácie, ani jej možný záver,“ podotkol. Obáva sa ďalšej eskalácie, ktorá môže ohroziť bezpečnostnú architektúru nielen blízkovýchodného regiónu. „Preto si myslím, že je v životnom záujme EÚ, aby sa jej spolu s USA podarilo nájsť takú mieru politického dialógu, aby k takýmto tragédiám nedochádzalo,“ uviedol. Mieni zároveň, že Európa by mala byť v geopolitických otázkach oveľa presvedčivejšia a autonómnejšia a nespoliehať sa automaticky na pomoc USA.

