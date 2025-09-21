Ministerstvo vnútra pokračuje v rozširovaní využiteľnosti elektronických dokladov v mobile

BRATISLAVA - Občania Slovenska sa elektronickými dokladmi od spustenia projektu preukázali 780.000-krát. Ministerstvo vnútra (MV) SR eviduje 145-tisíc stiahnutí aplikácie eDoklady a 152-tisíc stiahnutí aplikácie eIdentita. Uviedol to štátny tajomník rezortu vnútra Patrik Krauspe.
„Teší nás rastúci záujem občanov o využívanie elektronickej verzie dokladov v mobile. Sme si vedomí, že kľúčovým momentom, ako zabezpečiť ich obľubu a využívanie, je nielen užívateľská prívetivosť aplikácií, ale aj potreba prispôsobiť elektronickým dokladom komunikačnú infraštruktúru úradov aj firiem,“ uviedol Krauspe.
Ako štátny tajomník podotkol, ministerstvo uzatvára memorandá o spolupráci práve s inými inštitúciami aj súkromnými spoločnosťami. Využívateľnosť elektronických dokladov sa tak snaží rozšíriť. Počas niekoľkých mesiacov ich podpísali deväť. „Spolu so Slovenskou poštou pracujeme na tom, aby bola možnosť dokladov v mobile v krátkom čase integrovaná do jej informačných systémov a bola tak dostupná priamo elektronicky,“ doplnil.